ליגת התיכונים בכדורסל פתחה עונה במשחק חזק

ליגת התיכונים בכדורסל פתח עונה היום (חמישי) במשחק חגיגי באשדוד, שבו העולה החדשה לליגה והזוכה בטורניר הכדורסל הארצי בשנה שעברה, מקיף ז' אשדוד, פגשה את הריאלי חיפה. שתי הקבוצות הציגו כדורסל איכותי ונחוש לכל אורך המשחק, שנחתם בתוצאה 74:89 למקיף ז' אשדוד. השחקן המצטיין היה אלעד מוסקוביץ ממקיף ז' אשדוד עם 31 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים.

ליגת התיכונים בכדורסל נחשבת לליגה הבכירה ביותר בכדורסל לבתי הספר בישראל ומהווה חממה לשחקניות ושחקנים צעירים בדרך לקריירה מקצועית. בין בוגרי הליגה ניתן למנות את יוגב אוחיון, עומרי כספי ודני אבדיה, ולשורת השמות הגדולים מצטרף השנה גם בן שרף, שנבחר במקום ה-26 בדראפט ה-NBA על ידי ברוקלין נטס. ההצלחה של בוגרי הליגה מדגישה את תרומתה הייחודית לפיתוח הדור הבא של הכדורסל הישראלי.

18 קבוצות תלמידים ו-9 קבוצות תלמידות יתחרו על התואר היוקרתי של ליגת העל של הספורט הבית-ספרי, בהובלת התאחדות הספורט לבתי הספר , הזרוע הביצועית של הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך. משחק הגמר יתקיים באולם "אנרבוקס" בחדרה בתחילת חודש ינואר.

גם ליגת התלמידות נפתחה אתמול (רביעי, 29 באוקטובר), עם השתתפות תשע קבוצות מבתי ספר ברחבי הארץ. במסגרת יום המשחקים הראשון נערכו שני מפגשים של בית ב': במשחק הראשון ניצחה אוסטרובסקי רעננה את רוטברג רמת השרון בתוצאה 73-69, ובמשחק השני גברה עמק חרוד על ליד"ה ירושלים בתוצאה 82-32. הקבוצות יתחרו במתכונת של שלבי בתים, מוקדמות, פיינל פור וגמר.

המתכונת STRONG SIDE סיפקה בשנתיים האחרונות מענה חשוב לתלמידים ולתלמידות בתקופות מאתגרות, אפשרה לשמור על שגרת ספורט וביטאה חוסן לאומי וחברתי. השנה, עם החזרה למתכונת הקלאסית, חוזרת גם ההתלהבות הגדולה, מאות שחקנים ושחקניות, עשרות בתי ספר ואלפי אוהדים שימלאו את היציעים ברחבי הארץ.

זיו ישראלי, מנכ"ל התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל: “פתיחת ליגת התיכונים במתכונתה המלאה מסמלת עבורנו חזרה מבורכת לשגרה של ספורט, חינוך וקהילה. האליפות הזו מגלמת ערכים של התמדה, הוגנות וחוסן, והיא מהווה הרבה מעבר למסגרת תחרותית בלבד. מדי שנה אנחנו רואים כיצד ליגת התיכונים מצמיחה דור חדש של שחקניות ושחקנים המובילים את הכדורסל הישראלי קדימה. אני מאחל לכל המשתתפות והמשתתפים עונה ספורטיבית, מהנה ומוצלחת”.

יורם אסרף, מנכ"ל רשות הספורט העירונית באשדוד: “זהו משחקה הראשון של אשדוד בליגת התיכונים אי פעם, לאחר שהעפילה לליגה בשנה שעברה. ראוי לציין כי ענף הכדורסל באשדוד היה הראשון מבין כל הענפים האחרים שהשתלבו לאחר מכן בתיכונים ובבתי הספר. עיקר הפעילות מבוצעת על ידי אגודת מכבי אשדוד ורשות הספורט, שהיא הגורם המוביל יחד עם מנהל החינוך העירוני והפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך. ההישג מתאפשר הודות לתקציבים המגיעים מהעירייה בתמיכה מלאה של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, שמבין את הצרכים ומשלב את התקציבים באופן משמעותי”.

רועי לוין, רכז כדורסל התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל: “שמח ומתרגש לפתוח את עונת המשחקים של אליפויות התיכוניים בכדורסל תלמידים ותלמידות. עברנו תקופה מאתגרת ואנחנו מצפים לעונה מרתקת- בהצלחה לכולם”.