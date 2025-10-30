יום שישי, 31.10.2025 שעה 07:06
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
198-1510הפועל ראשל"צ3
1714-1510הפועל כפר שלם4
1613-1810מ.ס כפר קאסם5
159-1710מ.ס קריית ים6
1513-1210הפועל כפ"ס7
1415-1610הפועל ר"ג8
1319-1810עירוני מודיעין9
1115-1510הפועל חדרה10
1113-1210הפועל עכו11
1017-810בני יהודה12
1017-810הפועל רעננה13
924-1510מכבי יפו14
622-910הפועל עפולה15
515-810הפועל נוף הגליל16

"לא פוסל חזרה לחדרה, כואב לי על המועדון"

אורן גולן, יו"ר המועדון בעבר, התייחס להתרסקות של הקבוצה ולהדחתה מהגביע ב"שיחת היום": "עשו שם את כל הטעויות האפשריות, עצוב, מפעל חיים מתפרק"

|
שחקני הפועל חדרה מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני הפועל חדרה מאוכזבים (שחר גרוס)

אורן גולן, יושב ראש הפועל חדרה בעבר ששימש גם כיועץ המקצועי שלה, התראיין ל”שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’, ודיבר על מצבה העגום של הקבוצה, שהודחה אמש מגביע המדינה אחרי 4:3 למ.כ שדרות מליגה ב’, ועל העונה הלא פשוטה שעוברת, כשהיא עם שני ניצחונות בלבד בליגה הלאומית.

אנחנו רואים את הפועל חדרה, אורן גולן זה הבן אדם שמומחה ומכיר יותר טוב מכולם. מה קורה שם?
”אני חושב שלא פסחו על שום טעות, אין טעות שהשאירו בצד. בכל מה שהיה אפשר לטעות, טעו. באו לחדרה אנשים טובים עם רצונות וכסף”.

מי מושך בחוטים? יש שם איזה 80 אנשים.
”יש את יקיר שוורץ, גם ראש העיר הכניס כל מיני אנשים ועשו עמותה עם המון אנשים טובים. אבל אתה יכול להיות בן אדם מקסים והיזם הכי טוב בעולם, אבל בכדורגל זה עולמות אחרים”.

מנשה זלקה (חגמנשה זלקה (חג'אג' רחאל)

קראו לך לבוא להציל אותם?
”אם אקבל שקל על כל שיחה שקראו לי לבוא לנסות לעזור, אהיה מיליונר. בסופו של דבר הייתי שם 8 שנים ולקחתי את המועדון הזה מליגה א’ לליגת העל. עכשיו דרדרו את המצב לתחתית הליגה הלאומית”.

הביאו את ניר קלינגר כמנהל מקצועי, מבינים שהוא עושה הכל כולל אספות שזה קצת מוזר כי אין באמת מאמן והמאמן הוא עוזר המאמן. יש אי ודאות, אולי צריך סדר.
”הדבר הראשון שצריך לעשות זה שיהיה מפקד לספינה הזאת. יש הרבה אנשים וכל אחד מושך בחוט שהוא חושב שנכון. המועדון הזה מייצג בעיקר את העיר חדרה, שעשתה והקימה מתחם אימונים בעשרות מיליונים. ולקחת את כל זה להחלטות לא נכונות ולהפסיד לקבוצה מליגה ב’ בגביע זה חבל. אני מקבל קולות עצובים כי מפעל חיים מתפרק”.

איך זה ייגמר?
“הכל תלוי בהנהלת העיר, אם ראש העיר ניר בן חיים יחליט שהוא רוצה שהקבוצה תהיה במקום הראוי לה, אז הוא יבחר את האנשים הנכונים”.

אורן גולן (שחר גרוס)אורן גולן (שחר גרוס)

אז הוא ירים טלפון לאורן גולן ויגיד לו ‘בוא’, אז אתה תחזור?
”אני לא פוסל את זה”.

שימו לב חדרה, אורן גולן בהצהרה שהוא לא פוסל לחזור לחדרה.
”אחרי שנתיים בהפועל חיפה ושש שנים בליגת העל עם חדרה, מקומי בליגת העל, אבל כואב לי על המועדון. אם צריך עזרה, אף פעם לא אמרתי לא לאף אחד”.

איך אתה מחוץ לכדורגל?
“היה קיץ משוגע, הייתי לפני חתימת חוזה בנתניה עם בעלים חדש ואז אייל סגל מכר למישהו אחר. אני רוצה לבחור את המועדון הבא שלי וזה יגיע”.

