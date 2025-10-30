יום חמישי, 30.10.2025 שעה 11:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

ריינה וגוטליב הגיעו להסכמה על סיום הליך בוררות

אחרי הסאגה בה בלם העבר בחר להצטרף לבית"ר י-ם ולא למועדון הצפוני בקיץ 2023, הצדדים הגיעו להבנות. השחקן מסר: "מתנצל בפני ריינה וסעיד בסול"

|
סעיד בסול (חג'אג' רחאל)
סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

רגע לפני המפגש מול מכבי ת”א, בני ריינה ואדי גוטליב הגיעו להסכמות על סיום הליך הבוררות בין הצדדים. במועדון טענו כי השחקן הפר את ההסכם עמם ובכך גרם לקבוצה נזק מקצועי ותדמיתי. בקיץ 2023 הצטרף גוטליב לבית”ר ירושלים במקום לריינה, כאשר בתום העונה פרש ממשחק פעיל.

אדי גוטליב מסר בהודעה רשמית: “אני מבקש להתנצל בפני מכבי בני ריינה ובפני סעיד בסול באופן אישי על האירועים שהתרחשו ועל התנהלותי במהלכם. בנסיבות העניין, אני מבין כי אמירותיי בתקשורת והתנהלותי הציגו שלא בצדק את מכבי בני ריינה ואת סעיד בסול באור שלילי, ועל כך אני מתנצל מעומק הלב. לאורך כל הקשר שלי עימם, מכבי בני ריינה וסעיד בסול הפגינו מקצועיות והתייחסו אליי בהגינות ובכבוד, ואני מצר על הדרך שבה התנהלה הסוגיה”.

ב״כ השחקן, עו”ד יובל שדמי, מסר: “הנני מברך על כך שהצדדים הגיעו להסכמות המסיימות את המחלוקת המשפטית ביניהם”. כחלק מהסדר הפשרה לסיום הליך הבוררות, ובהתחשב בכך שגוטליב אינו עוסק עוד כשחקן כדורגל פעיל, הוסכם כי תחת דרישת פיצוי כספי, יתרום מר גוטליב סכום כספי למטרה חברתית, כאשר הצדדים הסכימו כי התרומה תועבר לאגודה למלחמה בסרטן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */