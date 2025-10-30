לאחר 532 ימים: דורון מיכאלי חוזר לליגה א' צפון

לאחר שבועיים בלי כדורגל בליגה א' צפון, המחזור השביעי מגיע אלינו בדיוק בזמן, לאחר משחקי סיבוב ז' בגביע המדינה (עם הפתעות וסינדרלות) ולאחר הגרלת משחקי גביע האזורים לעונת 2025/26. במוקד, טירה שתחפש להתקרב עוד יותר אל המקום הראשון, כשתארח את בית שאן והמשחק של מכבי אחי נצרת, שתנסה לשמור על הפסגה כשתפגוש את מכבי נוג'ידאת.

בתוך כך, הפועל אום אל פאחם ומכבי אתא ביאליק, צמד הסינדרלות מגביע המדינה בכדורגל, יתמודדו ראש בראש, בקרב קצוות. הפועל מגדל העמק תארח בביתה את מ.כ צעירי טמרה, העולה החדשה. באקה אל גרבייה תפגוש בסינתטי המקומי את עירוני נשר. עראבה תארח בדוחא את כרמיאל, נווה שאנן תפגוש את צעירי אום אל פאחם וטירת הכרמל תארח בחדרה את מוסמוס.

מ.ס טירה – הפועל בית שאן (חמישי, טירה, 19:00)

הערב (חמישי), בין הקורות, יפתח דורון מיכאלי, שוערה של הפועל נוף הגליל, שאת משחקו האחרון בליגה א' צפון ערך ב-16/05/2024, כשהיה עוד לשחקנה של מ.ס קריית ים. 532 ימים חלפו מאז. בטירה מאמינים ובטוחים כי יחד איתו הקבוצה תמשיך במומנטום החיובי ותתקרב עוד יותר למכבי אחי נצרת, מהמקום הראשון, בעונה שלא ברור מי הפייבוריטית לעלייה עד כה.

הפועל בית שאן מגיעה להתמודדות הזו מהמקום ה-13. עם ניצחון אחד ביד, חמש נקודות, לעת עתה, שחקניו של גיא דיין יצטרכו לתת יותר מ-100% על כר הדשא. מה גם שלאחרונה הקבוצה נפרדה מביאן אבוריא, שעבר להפועל אום אל פאחם ומוחמד מחאמיד שעבר למכבי נווה שאנן. על הנייר, לטירה יש הרבה יותר מה למכור מאשר לבית שאן.

שחקני מ.ס טירה (חג'אג' רחאל)

מכבי נוג'ידאת – מכבי אחי נצרת (שישי, בועיינה נוג'ידאת מזרחי חדש, 14:00)

משחק קצוות. אם לא מחשיבים את הפועל אום אל פאחם, מהמקום האחרון, לה מינוס 10 נקודות, הרי שמכבי נוג'ידאת נועלת את הטבלה, בעוד מכבי אחי נצרת מגיעה מהמקום הראשון. נוג'ידאת טרם ניצחה העונה ובאחרונה צירפה לשורותיה צמד שחקנים צעירים ורעבים, האדי נוג'ידאת ומוחמד מסארווה. האם אלו יעזרו לה? ימים יגידו.

מכבי אחי נצרת מוליכה את הטבלה עם 15 נקודות בידיה, הרי שבשלישי האחרון, ניצחה את עירוני מודיעין מהליגה הלאומית בתוצאה 1:3 במסגרת גביע המדינה בכדורגל והעפילה לשלב סיבוב ח' המכובד, בו יתמודדו קבוצות מליגת העל. אחי נצרת של עלאא סיאג עד כה העונה נראית פנטסטית. האם היא תצליח לאחר שלוש שנים בליגה א' לחזור ללאומית? הכל תלוי בה.

שחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

הפועל אום אל פאחם – מכבי אתא ביאליק (מוצ"ש, אצטדיון אום אל פאחם, 20:30)

שתי הסינדרלות של גביע המדינה ייפגשו ראש בראש. אום אל פאחם, שירדה מהלאומית וקבורה עמוק במקום האחרון עם מינוס 10 נקודות, עלתה להתמודדות מול העולה הטרייה ללאומית מ.ס קריית ים, יחד עם מאמן הנוער מג'ד אגסאריה, ועשתה את הבלתי אפשרי. מנגד, אתא ביאליק ואבי סבג גברו על הפועל עפולה שנראית כמו הצל של עצמה.

אלא שלא כל יום גביע. לאום אל פאחם כאב ראש גדול במיוחד מתחילת העונה ולרשותה רק שתי נקודות, כאמור, מצד שתי תוצאות תיקו. טרם ניצחה ומה גם שעדיין עם מינוס נקודות. 23 נקודות מפרידות בין אום אל פאחם מהמקום האחרון לאתא ביאליק, שנמצאת בצמרת הגבוהה. לאום אל פאחם יהיה קשה לפצח את הגנת אתא ביאליק, שספגה רק שלושה שערים.

שחקני הפועל אום אל פאחם, ינצחו לראשונה? (חג'אג' רחאל)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – מ.כ צעירי טמרה (חמישי, מגדל העמק, 19:00)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – עירוני נשר (שישי, הסינתטי באקה אל גרבייה, 12:40)

הפועל עירוני עראבה – הפועל עירוני כרמיאל (שישי, אצטדיון דוחא סכנין, 13:30)

מכבי נווה שאנן – צעירי אום אל פאחם (מוצ"ש, אגרטק חיפה, 19:00)

הפועל טירת הכרמל – הפועל בני מוסמוס (מוצ"ש, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:00)