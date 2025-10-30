יום חמישי, 30.10.2025 שעה 13:10
ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
153-146מכבי אחי נצרת1
128-136מ.ס. טירה2
112-76מכבי אתא ביאליק3
117-106עירוני נשר4
115-86מכבי נווה שאנן5
103-65צעירי אום אל פאחם6
108-96הפועל ב.א.גרבייה7
88-106מ.כ. צעירי טירה8
88-96הפועל כרמיאל9
712-76צעירי טמרה10
68-75הפועל טירת הכרמל11
68-66בני מוסמוס12
611-66הפועל בית שאן13
510-76הפועל עראבה14
38-16הפועל מגדל-העמק15
27-36הפועל א.א. פאחם16
211-26מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
145-166מכבי קרית גת1
128-136מ.כ. ירושלים2
126-106מכבי קרית מלאכי3
118-116הפועל הרצליה4
105-96מ.כ. כפ"ס5
108-86מ.ס. דימונה6
107-76מכבי עירוני אשדוד7
89-116מ.כ. ירמיהו חולון8
83-46הפועל אזור9
711-66בית"ר יבנה10
610-76הפועל מרמורק11
511-86מכבי יבנה12
511-86שמשון תל אביב13
59-56בית"ר נורדיה ירושלים14
413-36הפועל ניר רמה"ש15

מצאה חלוץ: אברהם רדה הצטרף לשמשון ת"א

לקראת מחזור 7 בליגה א' דרום: אחרי 5 חודשים ללא כדורגל, שחקן ההתקפה מצטרף לסגל של אבייב. וגם: על רקע ההיסטוריה בגביע, מ.כ כפר סבא יוצאת ליבנה


שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)
שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)

לאחר שבועיים בלי כדורגל בליגה א' דרום, המחזור השביעי מגיע אלינו בדיוק בזמן, לאחר משחקי סיבוב ז' בגביע המדינה (עם הפתעות וסינדרלות) ולאחר הגרלת משחקי גביע האזורים לעונת 2025/26. במוקד, מ.כ. כפר סבא, שהעפילה לראשונה בתולדותיה לסיבוב ח' ועשתה היסטוריה והיסטריה בעיר שלה, תצא ליבנה, שם תפגוש את החבורה של עופר טסלפפה.

מעבר לכך, שמשון תל אביב, אותה מאמן חי אבייב, מצאה לעצמה, סוף כל סוף חלוץ בדמותו של אברהם רדה, שבעונה החולפת היה שייך להפועל רעננה מהליגה הלאומית. האחרון התכבד בצמד שערים בלבד, זאת במסגרת גביע הטוטו. עונת השיא שלו הייתה 2022/23, כשחקן הפועל עירוני באקה אל גרבייה, מליגה א' צפון, אז רשם 13 שערים בכל המסגרות. ייכלל בסגל מול רמת השרון.

במשחקים נוספים, שיתקיימו ביום שישי, כחלק מהמחזור השביעי בליגה א' דרום: בית"ר נורדיה ירושלים תארח בביתה את הפועל אזור, הפועל הרצליה תפגוש את בית"ר יבנה, מכבי קריית מלאכי תתמודד מול מ.כ ירמיהו חולון. במוצאי השבת: מכבי עירוני אשדוד נגד הפועל מרמורק ומכבי קריית גת נגד מ.כ צעירי טירה. בשני יינעל המחזור כשמ.ס דימונה תארח את מ.כ ירושלים.

אברהם רדה (אופיר מגדל)אברהם רדה (אופיר מגדל)

מכבי יבנה – מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים (שישי, אצטדיון טוטו יבנה, 12:30)

המשחק החם של המחזור הנוכחי. אפשר לומר כי יבנה מגיעה רעננה יותר, נוכח העובדה שנחה לה כשבועיים, בעוד כפר סבא מגיעה לאחר שרשמה ניצחון 0:1 במסגרת גביע המדינה בכדורגל מול הפועל ראשון לציון, מה שאומר כי ייתכן ותבוא הקבוצה של עידן דוד מעט עייפה, עם שרירים מתוחים, אבל מלאה בגאווה, הרי שעשה היסטוריה מבחינת המועדון הצעיר שהוקדם בשנת 2023.

לעופר טסלפפה יחזרו לסגל יובל בן עמי ויעקב מור, שניים שראו הכרטיס האדום מול שמשון תל אביב, ב-3:3 הדרמטי מה-10/10. מעבר לכך, צירפה הקבוצה לשורותיה את עידו דוידוב, שחקן ליגת העל והליגה הלאומית בעברו וכך גם את יואב פליישמן, שחקנה של מכבי תל אביב בשמונה השנים האחרונות. לירן אלמליח, ששוחרר, עבר אתמול (רביעי) לבית"ר נורדיה ירושלים.

על הנייר, מכבי יבנה מגיעה בלחץ שיא. מתחילת העונה, בשישה משחקים, יבנה השיגה חמש נקודות בלבד. טסלפפה, המאמן שהחליף את סתיו אלימלך, עם נקודה אחת בלבד עד כה, הרי שרשם 3:3, כאמור, עם שמשון תל אביב והפסיד 2:1 למ.כ ירמיהו חולון. כפר סבא טרם הפסידה העונה, וכשרוסלן קוזניצוב במדיה, מי שהחל עונה ביבנה, הכל יכול לקרות על כר הדשא.

שחקני מ.כ כפר סבא חוגגים עם הקהל (יונתן גינזבורג)שחקני מ.כ כפר סבא חוגגים עם הקהל (יונתן גינזבורג)

הפועל ניר רמת השרון – שמשון פזטל תל אביב (שישי, גרונדמן רמה"ש, 13:00)

חי אבייב מול האקסית וכך גם אברהם רדה מול האקסית. על הנייר, הרי שמדובר במשחק תחתית. רמת השרון, שרק ירדה מהלאומית, מתקשה להתאקלם בליגה השלישית בישראל ואם לא די בזאת, הרי שעתידה לוט בערפל, נוכח העובדה שכספי המועדון אולי אושרו במועצה, אך ישוחררו רק לאחר שההנהלה הנוכחית תגיד "ביי ביי" והמועצה תאשר את מי שיבוא להחליפה. לא פשוט כלל.

שמשון תל אביב קיבלה לידיה, אחרי חודשים של המתנה, חלוץ. אז נכון, אברהם רדה לא שיחק כבר חמישה חודשים ואין הבטחה כי כבר במשחקו הראשון בקבוצה יסיים עם שלושער. מנגד, למזלה של שמשון תל אביב, הקבוצה התייצבה במעט, לאחר שפתחה לא טוב את העונה. לבינתיים, שתי הקבוצות נראות לא במיטבן וזאת בלשון המעטה. שלוש נקודות הן כמו מים לגוף צמא.

חי אבייב אימן בעברו את רמת השרון, כשהייתה הקבוצה עוד בלאומית. גם אברהם רדה היה לשחקן רמת השרון השרון בעברו, בעונת 2023/24, עונה בה סיים, תחת ירון הוכנבוים, עם חמישה שערי ליגה ושער נוסף במסגרת גביע המדינה. ברמת השרון, עם הצעירים העומדים לרשותם, ינסו להיחלץ מהמקום האחרון, אלא שהסיפור לא יהיה פשוט כלל.

עידו גויטע, קפטן רמת השרון (יונתן גינזבורג)עידו גויטע, קפטן רמת השרון (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל אזור (שישי, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:00)

הפועל הרצליה – בית"ר יבנה (שישי, אצטדיון טוטו הרצליה, 12:30)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ ירמיהו חולון (שישי, 'נינו' קריית מלאכי, 12:35)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל מרמורק (מוצ"ש, הסינתטיקו באשדוד, 20:00)

מכבי קריית גת – מ.כ צעירי טירה (מוצ"ש, כרמי גת קריית גת, 20:30)

מ.ס דימונה – מ.כ ירושלים (שני, דימונה, 17:00)

