מצאה חלוץ: אברהם רדה הצטרף לשמשון ת"א

לאחר שבועיים בלי כדורגל בליגה א' דרום, המחזור השביעי מגיע אלינו בדיוק בזמן, לאחר משחקי סיבוב ז' בגביע המדינה (עם הפתעות וסינדרלות) ולאחר הגרלת משחקי גביע האזורים לעונת 2025/26. במוקד, מ.כ. כפר סבא, שהעפילה לראשונה בתולדותיה לסיבוב ח' ועשתה היסטוריה והיסטריה בעיר שלה, תצא ליבנה, שם תפגוש את החבורה של עופר טסלפפה.

מעבר לכך, שמשון תל אביב, אותה מאמן חי אבייב, מצאה לעצמה, סוף כל סוף חלוץ בדמותו של אברהם רדה, שבעונה החולפת היה שייך להפועל רעננה מהליגה הלאומית. האחרון התכבד בצמד שערים בלבד, זאת במסגרת גביע הטוטו. עונת השיא שלו הייתה 2022/23, כשחקן הפועל עירוני באקה אל גרבייה, מליגה א' צפון, אז רשם 13 שערים בכל המסגרות. ייכלל בסגל מול רמת השרון.

במשחקים נוספים, שיתקיימו ביום שישי, כחלק מהמחזור השביעי בליגה א' דרום: בית"ר נורדיה ירושלים תארח בביתה את הפועל אזור, הפועל הרצליה תפגוש את בית"ר יבנה, מכבי קריית מלאכי תתמודד מול מ.כ ירמיהו חולון. במוצאי השבת: מכבי עירוני אשדוד נגד הפועל מרמורק ומכבי קריית גת נגד מ.כ צעירי טירה. בשני יינעל המחזור כשמ.ס דימונה תארח את מ.כ ירושלים.

אברהם רדה (אופיר מגדל)

מכבי יבנה – מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים (שישי, אצטדיון טוטו יבנה, 12:30)

המשחק החם של המחזור הנוכחי. אפשר לומר כי יבנה מגיעה רעננה יותר, נוכח העובדה שנחה לה כשבועיים, בעוד כפר סבא מגיעה לאחר שרשמה ניצחון 0:1 במסגרת גביע המדינה בכדורגל מול הפועל ראשון לציון, מה שאומר כי ייתכן ותבוא הקבוצה של עידן דוד מעט עייפה, עם שרירים מתוחים, אבל מלאה בגאווה, הרי שעשה היסטוריה מבחינת המועדון הצעיר שהוקדם בשנת 2023.

לעופר טסלפפה יחזרו לסגל יובל בן עמי ויעקב מור, שניים שראו הכרטיס האדום מול שמשון תל אביב, ב-3:3 הדרמטי מה-10/10. מעבר לכך, צירפה הקבוצה לשורותיה את עידו דוידוב, שחקן ליגת העל והליגה הלאומית בעברו וכך גם את יואב פליישמן, שחקנה של מכבי תל אביב בשמונה השנים האחרונות. לירן אלמליח, ששוחרר, עבר אתמול (רביעי) לבית"ר נורדיה ירושלים.

על הנייר, מכבי יבנה מגיעה בלחץ שיא. מתחילת העונה, בשישה משחקים, יבנה השיגה חמש נקודות בלבד. טסלפפה, המאמן שהחליף את סתיו אלימלך, עם נקודה אחת בלבד עד כה, הרי שרשם 3:3, כאמור, עם שמשון תל אביב והפסיד 2:1 למ.כ ירמיהו חולון. כפר סבא טרם הפסידה העונה, וכשרוסלן קוזניצוב במדיה, מי שהחל עונה ביבנה, הכל יכול לקרות על כר הדשא.

שחקני מ.כ כפר סבא חוגגים עם הקהל (יונתן גינזבורג)

הפועל ניר רמת השרון – שמשון פזטל תל אביב (שישי, גרונדמן רמה"ש, 13:00)

חי אבייב מול האקסית וכך גם אברהם רדה מול האקסית. על הנייר, הרי שמדובר במשחק תחתית. רמת השרון, שרק ירדה מהלאומית, מתקשה להתאקלם בליגה השלישית בישראל ואם לא די בזאת, הרי שעתידה לוט בערפל, נוכח העובדה שכספי המועדון אולי אושרו במועצה, אך ישוחררו רק לאחר שההנהלה הנוכחית תגיד "ביי ביי" והמועצה תאשר את מי שיבוא להחליפה. לא פשוט כלל.

שמשון תל אביב קיבלה לידיה, אחרי חודשים של המתנה, חלוץ. אז נכון, אברהם רדה לא שיחק כבר חמישה חודשים ואין הבטחה כי כבר במשחקו הראשון בקבוצה יסיים עם שלושער. מנגד, למזלה של שמשון תל אביב, הקבוצה התייצבה במעט, לאחר שפתחה לא טוב את העונה. לבינתיים, שתי הקבוצות נראות לא במיטבן וזאת בלשון המעטה. שלוש נקודות הן כמו מים לגוף צמא.

חי אבייב אימן בעברו את רמת השרון, כשהייתה הקבוצה עוד בלאומית. גם אברהם רדה היה לשחקן רמת השרון השרון בעברו, בעונת 2023/24, עונה בה סיים, תחת ירון הוכנבוים, עם חמישה שערי ליגה ושער נוסף במסגרת גביע המדינה. ברמת השרון, עם הצעירים העומדים לרשותם, ינסו להיחלץ מהמקום האחרון, אלא שהסיפור לא יהיה פשוט כלל.

עידו גויטע, קפטן רמת השרון (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל אזור (שישי, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:00)

הפועל הרצליה – בית"ר יבנה (שישי, אצטדיון טוטו הרצליה, 12:30)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ ירמיהו חולון (שישי, 'נינו' קריית מלאכי, 12:35)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל מרמורק (מוצ"ש, הסינתטיקו באשדוד, 20:00)

מכבי קריית גת – מ.כ צעירי טירה (מוצ"ש, כרמי גת קריית גת, 20:30)

מ.ס דימונה – מ.כ ירושלים (שני, דימונה, 17:00)