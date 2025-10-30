"אטה איונג לוחץ להכריע את עתידו כבר בינואר"

אטה איונג, חלוצה בן ה-22 של לבאנטה, הפך לאחת מהתגליות הבולטות של העונה בליגה הספרדית, והשם הבא ברשימות של ברצלונה כמחליפו האפשרי של רוברט לבנדובסקי. לפי דיווח ב‘מונדו דפורטיבו’, הקמרוני, שכבר כבש שישה שערים ובישל שלושה בעשרת המחזורים הראשונים, מתכנן להחליט על עתידו בינואר הקרוב ורוצה להשלים את מעברו לאחת הקבוצות הגדולות, אך להישאר בהשאלה בלבאנטה עד סוף העונה.

ההתקדמות של איונג העונה הפכה אותו לאחד השמות המבוקשים באירופה. מלבד ברצלונה, גם ריאל מדריד, מנצ’סטר יונייטד, מנצ’סטר סיטי וארסנל עוקבות מקרוב אחר ההתפתחויות סביבו. שישה שערים ושלושה בישולים רשומים לזכותו, כולל גול ושני בישולים בוויאריאל, שם פתח את העונה, וחמישה שערים ובישול נוסף מאז שעבר ללבאנטה. יכולתו הפיזית, הניידות והטכניקה שלו כבר הקנו לו זימון לנבחרת קמרון, והוא נחשב לאחד השחקנים עם הפוטנציאל הגבוה ביותר בליגה.

בברצלונה רואים בו מועמד מוביל להיכנס לנעליו של לבנדובסקי, שיסיים את חוזהו ויעזוב את המועדון בתום העונה. על פי הדיווח, למחלקת הסקאוטינג של בארסה יש יתרון במאבק על החתמתו, משום שהשחקן הביע בעבר הערכה עצומה למועדון. בגיל 17, כשעוד גדל בדואלה שבקמרון, הצטלם לראשונה עם חולצת ברצלונה, רגע שהפך לסמלי עבורו.

איונג עם חולצת ברצלונה בגיל 17 (צילום מסך משער 'מונדו דפורטיבו')

למרות אהדתו לקטלונים, איונג שומר על יחסים טובים גם עם קיליאן אמבפה, כוכבה של ריאל מדריד, שמוצאו אף הוא מדואלה. השניים שוחחו לא פעם, ואמבפה כבר רמז בפני מקורביו שהיה שמח לראות את איונג מגיע לבלאנקוס בעונה הבאה. נכון לעכשיו, ברצלונה נחשבת למועמדת המובילה להחתימו, אך במועדון יודעים שעליהם לפעול במהירות לפני שיריבות אחרות ינסו להקדים אותם.

איונג עצמו נחוש לסגור את עתידו בינואר ולא לחכות לקיץ. הוא רוצה שההעברה תושלם במהלך חלון החורף, גם אם יישאר בלבאנטה עד יוני, שכן לפי תקנון הליגה הספרדית שחקן אינו יכול לייצג שלוש קבוצות שונות באותה עונה. ברצלונה, שכבר ניסתה לצרפו בקיץ האחרון, אך נתקלה במגבלות הפייר פליי, תצטרך להמתין ולראות האם הליגה תאשר בינואר את החזרת כלל ה־1:1 בהעברות, מה שיאפשר לה להשלים את העסקה.

אטה איונג (IMAGO)

יתרון נוסף עבור ברצלונה הוא סעיף השחרור של איונג, 30 מיליון אירו בלבד לקבוצות מליגה הספרדית, לעומת 40 מיליון עבור קבוצות הפרמייר ליג. מדובר בסכום נמוך משמעותית משחקנים אחרים ברמה דומה, דוגמת חוליאן אלברס, שעל פי הערכות לא יעזוב את אתלטיקו מדריד בפחות מ־140 מיליון אירו.

בינתיים, לבאנטה נהנית מהכושר הנפלא של הכוכב הצעיר, שבכל מפגש מול ריאל מדריד הצליח למצוא את הרשת, כולל כשהתמודד בעבר במדי ויאריאל ב’ מול קאסטייה. עבורו, האפשרות ללבוש את החולצה של ברצלונה, אותה חולצה שאחז בה בגאווה עוד כילד, עשויה להפוך בקרוב מחלום למציאות.