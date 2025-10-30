יום חמישי, 30.10.2025 שעה 10:39
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
223-169ארסנל1
1811-169בורנמות'2
177-179טוטנהאם3
177-119סנדרלנד4
167-179מנצ'סטר סיטי5
1614-159מנצ'סטר יונייטד6
1514-169ליברפול7
158-99אסטון וילה8
1411-179צ'לסי9
139-129קריסטל פאלאס10
1314-149ברנטפורד11
128-99ניוקאסל12
1215-149ברייטון13
1112-99אברטון14
1114-99לידס15
1017-129ברנלי16
814-99פולהאם17
517-59נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
219-79וולבס20

"סיטי שינתה לגמרי הרכב ובכל זאת הייתה חזקה"

מאמן ליברפול, ארנה סלוט, התייחס להדחה מגביע הליגה: "משתמשים במפעל כדי לתת הזדמנות לשחקני אקדמיה, לא אשנה את דעתי כי הפסדנו". באנגליה ביקרו

|
ליברפול מאוכזבת (IMAGO)
ליברפול מאוכזבת (IMAGO)

נראה שירח הדבש של ארנה סלוט באנפילד הסתיים רשמית. המאמן ההולנדי, שהוביל את ליברפול לאליפות פרמייר ליג נוצצת בעונתו הראשונה, ספג את אחת המכות הכואבות ביותר שלו מאז שנכנס לתפקיד. קבוצתו הובסה 3:0 בבית מול קריסטל פאלאס והודחה מגביע הליגה כבר בשמינית הגמר, במה שנראה כמו נקודת שפל בתקופה האחרונה של המועדון. זה היה ההפסד השישי של ליברפול בשבעת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, והביקורת באנגליה לא איחרה להגיע.

ההפסד נבע בראש ובראשונה מהחלטותיו של סלוט עצמו. המאמן בחר לפתוח בהרכב צעיר מאוד שכלל שלושה שחקני נוער בני 17 ו־18 בלבד, בעוד שבעה שחקנים בכירים נותרו מחוץ לסגל: וירג’יל ואן דייק, איברהימה קונאטה, דומיניק סובוסלאי, קודי גאקפו, מוחמד סלאח, פלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה. גם שחקנים כמו אנדי רוברטסון, ג’ו גומז ואלכסיס מק-אליסטר, שעלו בהרכב, לא הצליחו למנוע מהקבוצה לקרוס מול יריבה שניצלה כל טעות.

ליברפול דווקא פתחה בהתלהבות, אך לקראת סיום המחצית הראשונה ספגה צמד מהיר מאיסמעילה סאר, וכאשר אמארה נאלו בן ה־18 הורחק במחצית השנייה כל סיכוי לחזרה נמוג. פאלאס הוסיפה שער שלישי עמוק בתוספת הזמן מרגלי ירמי פינו, שהפך את ההפסד של ליברפול לכואב במיוחד לעיני הקהל הרטוב בגשם באנפילד.

ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)

בסיום המשחק ניסה סלוט לשמור על קור רוח והסביר כי ההרכב הצעיר נבע ממדיניות מועדונית ולא משאננות. “המועדון הזה תמיד משתמש בגביע הליגה כדי לתת הזדמנות לשחקני האקדמיה”, אמר המאמן. “זה היה נראה לי הצעד הנכון, ואני לא משנה את דעתי רק בגלל שהפסדנו”. סלוט גם התייחס לעומס המשחקים בתקופה האחרונה ואמר כי הקבוצה מתקשה להתמודד עם שלושה משחקים בשבוע, במיוחד כשמדובר בעונה הכוללת גם ליגת האלופות.

עם זאת, דבריו לא סיפקו את התקשורת באנגליה. סטיבן וורנוק, לשעבר שחקן ליברפול ונבחרת אנגליה, תקף את המאמן בשידור ב־’BBC’: “סלוט כמעט הודה בעצמו שהסגל שלו לא מספיק טוב. הוא רק תירץ ולא לקח אחריות. אתה מאמן קבוצה שמשחקת בליגת האלופות, אתה יודע שיהיו משחקים כל יומיים-שלושה, זו לא הפתעה”.

גם פאט נוויל, שחקן העבר הסקוטי, הצטרף לביקורת: “סלוט הראה שהמפעל הזה פשוט לא חשוב לליברפול השנה. הוא העדיף להתמקד במשחקים הקרובים נגד וילה, ריאל מדריד וסיטי. האוהדים מבינים את זה, אבל הם גם לא טיפשים, השקיעו יותר מ־400 מיליון ליש”ט בקיץ, ועדיין אין עומק בסגל”.

בוקד הביקורות. סלוט (IMAGO)בוקד הביקורות. סלוט (IMAGO)

בצד השני, מאמן קריסטל פאלאס אוליבר גלאסנר דווקא הגן על יריבו. “זה לא היה הרכב חלש של ליברפול”, אמר לאחר המשחק. “ראיתי את ג’ו גומז מניף גביע ליגת האלופות, את מק-אליסטר שזכה במונדיאל, את אנדו שמשחק בקביעות בנבחרת יפן. גם קירקז נמכר ב־40 מיליון ליש”ט. זה עדיין סגל איכותי מאוד”.

עבור סלוט, התקופה הקרובה עלולה לקבוע את עתידו במועדון. ליברפול, שפתחה את העונה עם חמישה ניצחונות רצופים בליגה, אך הידרדרה מאז למקום השביעי, תארח בשבת את אסטון וילה. הפסד נוסף יהווה רצף של חמישה הפסדים בליגה, דבר שלא קרה מאז 1953. “אם אתה מאמן את ליברפול אתה חי בלחץ תמידי”, אמר ההולנדי במסיבת העיתונאים. “זה לא משתנה אחרי הפסד כזה, אבל ברור שהשבוע הקרוב חשוב מאוד עבור כולנו. נצטרך את כל השחקנים הזמינים, ונעשה הכול כדי לחזור לנצח”.

סלוט סיים את דבריו בהתייחסות עקיפה לביקורת שנשמעה כלפיו ואפילו עקץ את מנצ’סטר סיטי: “ראיתי את ההרכב של סיטי, הם לא פתחו עם אף שחקן מההרכב של סוף השבוע, ובכל זאת זה הרגיש כמו הקבוצה החזקה שלהם. אצלנו אחרי שני חילופים כבר היו על המגרש שישה נערים. זה אומר הרבה”. עכשיו, עם שבוע שיכלול מפגשים מול שלוש יריבות מהטופ האירופי, המאמן ההולנדי חייב להחזיר את ליברפול למסלול הניצחונות, אחרת הלחץ סביבו יהפוך לסערה של ממש באנפילד.

