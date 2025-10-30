יום חמישי, 30.10.2025 שעה 15:24
 מזרח 
100%495-5174פילדלפיה 76'
100%445-4794שיקגו בולס
75%463-5264מיאמי היט
75%465-4894מילווקי באקס
60%571-5755דטרויט פיסטונס
60%576-5815קליבלנד קאבלירס
50%442-4424ניו יורק ניקס
50%499-5134שארלוט הורנטס
40%598-5675אטלנטה הוקס
40%536-5715בוסטון סלטיקס
25%518-4844וושינגטון וויזארדס
20%613-5705אורלנדו מג'יק
20%639-6075טורונטו ראפטורס
0%490-4534אינדיאנה פייסרס
0%637-5655ברוקלין נטס
 מערב 
100%554-5915אוקלהומה ת'אנדר
100%418-4844סן אנטוניו ספרס
80%576-6045גולדן סטייט ווריורס
75%450-5134דנבר נאגטס
60%586-5885לוס אנג'לס לייקרס
60%615-6025ממפיס גריזליס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
50%483-5054יוטה ג'אז
50%470-5114יוסטון רוקטס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
40%577-5395דאלאס מאבריקס
40%595-5715מינסוטה טימברוולבס
20%584-5555סקרמנטו קינגס
20%630-5805פיניקס סאנס
0%492-4164ניו אורלינס פליקנס

מאמן ברוקלין: בן שרף משחק כמו שחקן מנוסה

ג'ורדי פרננדס החמיא לישראלי: "יש לו את הפיזיות, הגודל והכישורים של רכז מודרני, הוא הראה ניצוצות ואני בטוח שעם הזמן הוא יהפוך לקלעי מצוין"

|
ג'ורדי פרננדס (רויטרס)
ג'ורדי פרננדס (רויטרס)

בן שרף רשם הלילה את הופעתו החמישית ב-NBA, שוב כחלק מחמישיית הפתיחה של ברוקלין במשחק הבית נגד אטלנטה. הישראלי לא קלע גם הפעם, כאשר עוד לפני העלייה לפרקט, מאמן הנטס, ג’ורדי פרננדס, התייחס אליו במסיבת העיתונאים ושיבח את הדרך שבה הוא מתפתח מאז פתיחת העונה.

“בן מתקדם יפה מאוד”, אמר פרננדס. “יש לו את הפיזיות, הגודל והכישורים של רכז מודרני. במשחק מול יוסטון הוא הראה ניצוצות עם שתי שלשות, הוא מתאמן קשה ואני בטוח שעם הזמן יהפוך לקלעי מצוין”. המאמן הספרדי הוסיף: “הוא אולי שקט באופי שלו, אבל לומד מהר, שואל שאלות ומפגין בגרות נדירה לגיל 19. הוא מתנהג כמו שחקן מנוסה, וזה יעזור לו להשתלב בליגה באופן טבעי יותר עם הזמן”.

כשנשאל על האפשרות לנצל את יתרון הגובה של שרף מול רכזים נמוכים כמו טריי יאנג, השיב בחיוך: “עוד לא ראיתי אותו משחק בפוסט-אפ, אבל אולי נגיע לשם. אם יראה לי שהוא יכול לייצר מצבים עם הגב לסל, זו תהיה אופציה מעניינת”.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

על הפרקט עצמו ניסה שרף לפתוח באגרסיביות, חדר מול יאנג ונעצר בעבירת תוקף. הוא סיים ערב חלש ללא נקודות ב-12 דקות, בעוד ברוקלין נכנעה לאטלנטה ונשארה ללא ניצחון מתחילת העונה.

