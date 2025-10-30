מאמן ברוקלין: בן שרף משחק כמו שחקן מנוסה

בן שרף רשם הלילה את הופעתו החמישית ב-NBA, שוב כחלק מחמישיית הפתיחה של ברוקלין במשחק הבית נגד אטלנטה. הישראלי לא קלע גם הפעם, כאשר עוד לפני העלייה לפרקט, מאמן הנטס, ג’ורדי פרננדס, התייחס אליו במסיבת העיתונאים ושיבח את הדרך שבה הוא מתפתח מאז פתיחת העונה.

“בן מתקדם יפה מאוד”, אמר פרננדס. “יש לו את הפיזיות, הגודל והכישורים של רכז מודרני. במשחק מול יוסטון הוא הראה ניצוצות עם שתי שלשות, הוא מתאמן קשה ואני בטוח שעם הזמן יהפוך לקלעי מצוין”. המאמן הספרדי הוסיף: “הוא אולי שקט באופי שלו, אבל לומד מהר, שואל שאלות ומפגין בגרות נדירה לגיל 19. הוא מתנהג כמו שחקן מנוסה, וזה יעזור לו להשתלב בליגה באופן טבעי יותר עם הזמן”.

כשנשאל על האפשרות לנצל את יתרון הגובה של שרף מול רכזים נמוכים כמו טריי יאנג, השיב בחיוך: “עוד לא ראיתי אותו משחק בפוסט-אפ, אבל אולי נגיע לשם. אם יראה לי שהוא יכול לייצר מצבים עם הגב לסל, זו תהיה אופציה מעניינת”.

בן שרף (רויטרס)

על הפרקט עצמו ניסה שרף לפתוח באגרסיביות, חדר מול יאנג ונעצר בעבירת תוקף. הוא סיים ערב חלש ללא נקודות ב-12 דקות, בעוד ברוקלין נכנעה לאטלנטה ונשארה ללא ניצחון מתחילת העונה.