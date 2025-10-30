"לא נצא בהצהרות": בהפועל ת"א נשארים צנועים

מי זוכר את ההפסד בדרבי? הפועל תל אביב סופרת כבר שישה ניצחונות ברציפות בכל המסגרות ואז אותה תבוסה נגד מכבי תל אביב, כאשר אתמול (רביעי) האדומים הבטיחו מחזור נוסף בפסגת היורוליג עם 84:97 על פרטיזן בלגרד, ניצחון שהעלה את המאזן של הקבוצה במפעל הטוב באירופה לשישה ניצחונות לצד הפסד אחד בודד.

מחזיקת היורוקאפ שיחקה לראשונה העונה גם מול אולם מלא לחלוטין, כאשר לא מעט אוהדים של פרטיזן גם הגיעו. ההסבר לכך הוא בגלל שיש שיתוף פעולה בין ארגון האוהדים של פרטיזן לבין ארגון האוהדים של קבוצה מקומית מסופיה, אירוע דומה למה שיש בין ארגוני האוהדים של הפועל תל אביב וסט. פאולי מגרמניה.

אם נוציא את ההפרדות הרבות בסופיה ארנה, האולם היה מלא ובמועדון מגדירים שהייתה אווירה מדהימה. אגב, מי שתהה מדוע בהפועל החליטו לאפשר לכל כך הרבה אוהדים שבעד פרטיזן להגיע, אז עופר ינאי הסביר זאת בפוסט באינטסגרם. הוא העלה שיחה שבה אוהד שלח לו הודעה לגבי מדוע אפשרו לקהל יריב להיכנס, וענה לו שזה כדי להתכונן למה שמצפה לקבוצה באתונה במשחק הבא נגד אולימפיאקס מחר (שישי, 21:15).

קולין מלקולם בטירוף (ראובן שוורץ)

בחזרה למשחק. בהפועל תל אביב מקפידים כמו בכל משחק לא לעלות עם האף לשמיים, ומרגיעים: “לא נצא בהצהרות ולא נהפוך לשחצנים. נמשיך קדימה כדי להמשיך את התקופה המדהימה הזו”. במועדון החמיאו לקולין מלקולם ואיש וויינרייט מעל כולם, כאשר גם כריס ג’ונס זכה למילים חמות על התרומה שלו בדקות ההכרעה.

וויינרייט אמר לאחר המשחק: “פגשנו קבוצה טובה עם מאמן אגדי, הזזנו את הכדור טוב וזו הייתה תוכנית המשחק. ידענו שהיריבה תבוא אגרסיבית והיא הייתה כזו יותר מאיתנו בשלב מסוים. איטודיס העיר אותנו. אנחנו הקבוצה ההתקפית הכי טובה ביורוליג? לא ידעתי את זה. יש לנו ביטחון, הביטחון גבוה, אומרים לנו לזרוק, נותנים לנו ביטחון וצריכים להמשיך להיות עם ביטחון”.

דן אוטורו ואיש וויינרייט חוגגים (ראובן שוורץ)

על אולימפיאקוס: “כל יריבה היא קשה, וכולם יודעים מי זו אולימפיאקוס, מה שיש לה, מה שהיא מביאה לשולחן. נצפה בווידאו ונתכונן למשחק השני בשבוע כפול. מכירים את ההיסטוריה של הארגון הזה, אך נגיע מוכנים ונבוא עם ביטחון. וזנקוב? כולם יודעים למה הוא מסוגל, הוא שחקן נהדר, נצפה בווידאו וננסה לעצור אותו, לעשות מה שאפשר כדי לעצור אותו. הוא אחד הטובים ששיחקו כאן, אני מוריד בפניו את הכובע, יש לו קריירה מדהימה”.

אלייז’ה ברייאנט דיבר גם הוא: “יש לנו הרבה שחקנים שיודעים לתרום כדי לנצח. יום אחד זה מלקולם, יום אחר זה יכול להיות מישהו אחר, יש כאן שחקנים מוכשרים מאוד וזה יעזור לנו בעונה ארוכה מאוד. אני חושב שעבורנו אנחנו רק מנסים לשחק בצורה הנכונה, שכולם יהיו מעורבים, אבל העונה ארוכה. נהנים מהפתיחה, אך יש לנו עוד המון עבודה לפנינו”.

אנטוניו בלייקני שיתף גם כן: “זה היה עוד ניצחון נהדר. אנחנו מנסים להמשיך בכושר שלנו, כל משחק הוא חשוב. זה טוב שאנחנו נשארים מחוברים, לא עולים גבוה מידי ולא יורדים נמוך מידי”.