יום שבת, 01.11.2025 שעה 19:46
כדורגל עולמי  >> ליגה טורקית
ליגה טורקית 25-26
285-2510גלאטסראיי1
237-1710טרבזונספור2
226-1810פנרבחצ'ה3
196-1311גוזטפה4
1712-1610בשיקטאש5
1710-1410סמסונספור6
1718-1510גאזישיר גאזיינטפ7
1415-1710קוניאספור8
139-1211בשאקשהיר9
1311-1110אלאניספור10
1115-1011קוצ'איליספור11
1012-910קסימפשה12
1014-1110ריזספור13
1020-1110אנטליהספור14
816-1011גנצ'לרבירליג'י15
813-610איופספור16
622-810קייסריספור17
422-1010פתיח קארגומרוק18

ספורי סיים עם שער ובישול בניצחון אנטליהספור

הקשר עם ספתח לעונת 2025/26 כשכבש לראשונה העונה עם פנדל מדויק ב-0:3 בגביע הטורקי. אבו פאני פתח בניצחון פרנצווארוש, דיא סבע ואמדספור הופתעו

|
רמזי ספורי חוגג באנטליהספור (IMAGO)
רמזי ספורי חוגג באנטליהספור (IMAGO)

חגיגת הגביעים גם ברחבי אירופה בעיצומם והנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (רביעי) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

רמזי ספורי סיים את הבצורת שפקדה אותו מפתיחת העונה, כשמצא את הרשת בניצחון 0:3 של קבוצתו על בורסאספור בגביע. בהמשך, הוסיף גם בישול בשער שקבע את תוצאת המשחק.

# ממשיכים בטורקיה, כשאמדספור ודיא סבע הופתעו מול סיליפקה מהליגה הרביעית (!), כשהובסה בחוץ 3:0.

# גם במולדובה נערכו משחקי גביע, כשקייס גאנם פתח ועזר לקבוצתו להביס את אונג’ני 0:7. החלוץ הוחלף בתחילת מחצית השנייה במצב של 0:2. ליאם חרמש לא שותף.

# פרנצווארוש גם כן לא התקשתה, ומוחמד אבו פאני הצליח לעזור לקבוצתו להעפיל לסבב הבא עם 0:4 על בקצ’סבה. גם הוא הוחלף בפתיחת המחצית השנייה, כשהקבוצה שלו כבר הוליכה 0:3. גבי קניקובסקי קיבל מנוחה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */