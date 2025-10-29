עשרות אלפים לקחו חלק במרוץ הלילה טורקי ת"א

מרוץ הלילה טורקי תל אביב הוזנק הערב (רביעי) בשדרות רוקח בהשתתפות מעל 20,000 רצות ורצים. המרוץ, שמתקיים ביוזמתה של עיריית תל אביב יפו באמצעות רשות הספורט העירונית ובהפקת חברת "כפיים", הפך למסורת בקרב משתתפיו, תושבות ותושבי העיר והמבקרים בה. מסלול המרוץ עובר באתריה המרכזיים של העיר, במנהרת לדים מרהיבה ולצד מיצגי אור מגוונים ברחבי העיר. בין היתר, עובר מסלול המרוץ באבן גבירול, דרך נמיר, כיכר רבין, פארק גני יהושע ועוד. לאורך המסלול מוקמו במות מוזיקה שהגבירו את הקצב.

ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי הזניק את מקצה הראשון במרוץ יחד עם אלה חיימי, אשתו של טל חיימי ז"ל אשר נחטף ב-7.10.23 וגופתו הוחזרה ב-20.10.25. היא הגיע להזניק את המרוץ במטרה לשמור במודעות את המאבק להחזרת כל החטופים, עד האחרון.

אלה חיימי אמרה: "השתתפתי במרוץ הזה בעבר אבל אף פעם לא הייתי במקום של המזניקה. זה מאד מרגש כי טל היה מגיע כמעט לכל מרוץ לילה שהיה. היה לי חשוב לבוא ולהזכיר את העניין הזה שכמו שיש מרוץ ומגיעים לקו הסיום ולא עוצרים לפני, ככה גם עם החטופים. עד שהאחרון לא חוזר אנחנו לא עוצרים. המעבר הזה חד אבל אלה הם חיינו. חשוב לי להעביר מסר שמדינה ועיר שעושה מרוץ זה משהו שהוא נורמלי. ככה זה צריך להיות כי המדינה היא שלנו ואנחנו חופשיים לעשות מה שנבחר, אבל כל זה לא יתקיים עד שלא יחזרו כל החטופים״.

מרוץ הלילה הטורקי ת"א (Sportphotography, מרוץ הלילה טורקי תל-אביב)

ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי: "אני מברך את כל הרצות והרצים המשתתפים במרוץ שמזכיר לכולנו כמה טוב שחזרנו לשגרה וכמה התגעגענו לאירועי ספורט גדולים בעיר. לצד זאת, לא נשכח שעדיין יש לנו חטופים חללים שטרם הושבו לבתיהם. המרוץ הערב מוקדש לכל החטופים החיים שחזרו אלינו ומתחילים בשיקומם, ובעיקר למשפחות של אלו שעדיין מחכים ליקיריהם. שיהיה מרוץ חוויתי לכולם".

המרוץ כולל מקצים של 15 ק"מ, 10 ק"מ ו-5 ק"מ. המסלול האייקוני של המרוץ שאורכו 10 ק"מ עובר ברחובותיה הראשיים ובאתריה המרכזיים של העיר תל אביב, וביניהם: אבן גבירול, דרך נמיר, כיכר רבין, פארק גני יהושע ועוד. מקצה 15 ק"מ מגיע עד לכיכר החטופים ומתקיים בקריאה להשיב את כולם. כל מקצי המרוץ נושאים תו תקן רשמי מטעם איגוד האתלטיקה בישראל. עוד משתתפים במרוץ חיילות וחיילים בסדיר ללא עלות שהפקת המרוץ אפשרה את הרשמתם.

השנה העניק לראשונה חסות ראשית למרוץ קפה טורקי עלית. כבר מעל 60 שנה שקפה טורקי עלית הוא הקפה הכי ישראלי שיש, כמו טקס שעובר מאב לבן. קפה טורקי של עלית מוביל את קטגוריית הקפה השחור והוא מותג הקפה הכי נמכר בישראל. אנחנו גאים להיות שותפים למרוץ הלילה תל אביב – אירוע שכולו אנרגיה, קצב וחיבור בין אנשים. לקפה טורקי עלית יש חיבור טבעי לעולמות הספורט – כבר שנים שהוא חלק מהשגרה של מתאמנים, רצים ואנשים שלא עוצרים. כמותג ישראלי אנחנו שמחים לקחת חלק באירוע שמושך אליו ישראלים מכל המגזרים והקהלים, ומביא את כל האנרגיה הזו לרחובות העיר

רון חולדאי במרוץ (Sportphotography, מרוץ הלילה טורקי תל-אביב)

שותף הספורט של המרוץ השנה הוא מותג הספורט הבינלאומי דקטלון, כאשר כל משתתף שהוסיף 30 שקלים במעמד ההרשמה קיבל בערכת הריצה את חולצת הריצה הרשמית של המרוץ מבית KIPRUN, מותג הריצה המקצועי של דקטלון. בנוסף, הפרסים למקומות הראשונים במקצי הריצה הם מתנת דקטלון.

סמנכ״ל שיווק שטראוס קפה, עופרי שבו: "אנחנו גאים להיות שותפים למרוץ הלילה תל אביב – אירוע שכולו אנרגיה, קצב וחיבור בין אנשים. לקפה טורקי עלית יש חיבור טבעי לעולמות הספורט – כבר שנים שהוא חלק מהשגרה של מתאמנים, רצים ואנשים שלא עוצרים. כמותג ישראלי אנחנו שמחים לקחת חלק באירוע שמושך אליו ישראלים מכל המגזרים והקהלים, ומביא את כל האנרגיה הזו לרחובות העיר."