כדורגל עולמי  >> גביע גרמני

באיירן עלתה לשלב הבא בגביע אחרי 1:4 על קלן

החבורה של וינסנט קומפני המשיכה בכושר הנהדר, ככשערים של דיאז, קיין (צמד) ואוליסה ניצחו לה את המשחק. 2:4 משוגע ללברקוזן על קבוצה מהליגה השנייה

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)
שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

הסיבוב השני בגביע הגרמני שוחק הערב (רביעי) כשבמוקד באיירן מינכן המשיכה לנצח עם 1:4 על פ.צ קלן, בנוסף באייר לברקוזן שרדה מותחן וניצחה 2:4 את פאדרבורן מהליגה השנייה בדרמה אדירה בתום הארכה ושטוטגרט גברה על מיינץ 0:2.

פ.צ קלן – באיירן מינכן 4:1

הבווארים המשיכו ללהוט, כשעדיין אין משחק שהם לא ניצחו מתחילת העונה, ואנחנו כבר בסוף חודש אוקטובר. ראגנאר אצ’ה העלה את המארחת ליתרון מפתיע, אך משם הכוכבים התעוררו. לואיס דיאז, הארי קיין (צמד) ומייקל אוליסה קבעו את תוצאת המשחק.

פאדרבורן – באייר לברקוזן 2:4

האלופה לפני שתי עונות, שרדה מותחן לא פשוט ועלתה לשלב הבא בתום דרמה. פאדרבורן נשארה בעשרה שחקנים, ואז אלכס גרימלדו העלה את החניכים של קאספר היולמנד ליתרון, אך בדקה ה-90 סטפנו מרינו השווה. בהארכה, סוון מישל כבש שוב עבור המארחת, כשרגע לפני ההפסקה, ג’ארל קוואנסה איזן שוב, ובדקה האחרונה איבראהים מזה כבש את שער הניצחון ואלייקס גרסיה חתם את התוצאה. 

שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)

מיינץ – שטוטגרט 2:0

במשחק בין שתי הקבוצות מהליגה הבכירה בגרמניה, האורחת הייתה זו שיצאה עם ידה על העליונה. לוקה יאקיז העלה אותה ליתרון כבר בדקה השישית של המשחק, כשמי שסגר את הסיפור היה אטאקאן קאראזור, שהכפיל את התוצאה ושלח את החבורה של סבאסטיאן הונס לשלב הבא.

דארמשטאדט – שאלקה 0:4

במשחק בין שתי הקבוצות מהטופ של הליגה השנייה, זאת במקום הראשון חטפה תבוסה לא פשוטה. הירוקי אקיאמה התחיל את החגיגה של המארחת בדקה ה-23, כששלוש דקות לאחר מכן מטי מגליצ’ה הכפיל. פראסר הורנבי הצטרף לחגיגה במחצית השנייה וברטוס ביאלק חתם.

תוצאות נוספות

פירט – קייזרסלאוטרן 1:0
אילרטיסן – מאגדבורג 3:0
פורטונה דיסלדורף – פרייבורג 3:1
אוניון ברלין – ארמיניה בילפלד 1:2

