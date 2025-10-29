נפלה הצעה לחקירה של כשלי המשטרה בדרבי

אחרי פיצוץ הדרבי התל אביבי בשבוע שעבר, בעקבות זריקת אבוקות ומופע זיקוקים של אוהדי הפועל תל אביב, וסערה סביב הבלגן בין המשטרה לאוהדים אחרי המשחק, העניין הגיע גם לכנסת, שם לא הצליחו להקים ועדה שתחקור את האירועים.

הקואליציה הפילה את הצעתו של חבר הכנסת נאור שירי (יש עתיד) בדבר הקמה של ועדת חקירה פרלמנטרית שתבדוק את כשלי התמודדות המשטרה עם אירועי האלימות בספורט בעקבות אירוע הדרבי, כש-30 הצביעו בעד, מול 44 שהצביעו נגד.

שירי נאם בנוגע להצעה: “המשטרה מדמה אוהדי כדורגל למחבלים. את אוהדי קבוצת הפועל תל אביב, ואלוהים עדי שאני לא מאוהבי הקבוצה הזו. אני אוהד מכבי תל אביב, אבל אני רק רוצה להזכיר לאדוני השר המשתמט שלא היה בצבא, שאותם אוהדים נהרגו על המולדת הזו.

ההצבעה בכנסת (יחצ)

“זה אוהדים, זה אחים שלי, זה יהודים. ובאותה נשימה, אני שנים שרתי על סלים טועמה, ואותו סלים טועמה, בשבעה באוקטובר הלך לבתי חולים וביקר פצועים, ביקר חטופים, ביקר חיילים שנפצעו. מפה אני רוצה להגיד לו סליחה. אז כן, אני קורא לוועדת חקירה פרלמנטרית. כולם נכשלו! כולם!”