יום רביעי, 29.10.2025 שעה 22:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

נפלה הצעה לחקירה של כשלי המשטרה בדרבי

אחרי פיצוץ המשחק בין מכבי להפועל ת"א והמהומות בין השוטרים לאוהדים בסופו, הקואליציה הפילה את ההצעה לבדיקת הבעיות. ח"כ נאור שירי: "כולם נכשלו"

|
אוהדי הפועל תל אביב, המשטרה משקיפה (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל תל אביב, המשטרה משקיפה (ראובן שוורץ)

אחרי פיצוץ הדרבי התל אביבי בשבוע שעבר, בעקבות זריקת אבוקות ומופע זיקוקים של אוהדי הפועל תל אביב, וסערה סביב הבלגן בין המשטרה לאוהדים אחרי המשחק, העניין הגיע גם לכנסת, שם לא הצליחו להקים ועדה שתחקור את האירועים.

הקואליציה הפילה את הצעתו של חבר הכנסת נאור שירי (יש עתיד) בדבר הקמה של ועדת חקירה פרלמנטרית שתבדוק את כשלי התמודדות המשטרה עם אירועי האלימות בספורט בעקבות אירוע הדרבי, כש-30 הצביעו בעד, מול 44 שהצביעו נגד.

שירי נאם בנוגע להצעה: “המשטרה מדמה אוהדי כדורגל למחבלים. את אוהדי קבוצת הפועל תל אביב, ואלוהים עדי שאני לא מאוהבי הקבוצה הזו. אני אוהד מכבי תל אביב, אבל אני רק רוצה להזכיר לאדוני השר המשתמט שלא היה בצבא, שאותם אוהדים נהרגו על המולדת הזו. 

ההצבעה בכנסת (יחצ)ההצבעה בכנסת (יחצ)

“זה אוהדים, זה אחים שלי, זה יהודים. ובאותה נשימה, אני שנים שרתי על סלים טועמה, ואותו סלים טועמה, בשבעה באוקטובר הלך לבתי חולים וביקר פצועים, ביקר חטופים, ביקר חיילים שנפצעו. מפה אני רוצה להגיד לו סליחה. אז כן, אני קורא לוועדת חקירה פרלמנטרית. כולם נכשלו! כולם!”

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */