חשש לקרע במניסקוס לשרון מימר, שחזר לאמן

שרון מימר יעמוד על הקווים במשחק הליגה הקרוב נגד הפועל פתח תקווה ביום שבת בשעה 18:30, למרות שעל פי האבחנה הראשונית, הוא סובל מקרע במניסקוס. הפציעה נגרמה במהלך האימון ביום ראשון, כאשר סובב את ברכו במשחקון פנימי.

מימר הגיע היום (רביעי) לאימון והעביר אותו עם תנועה מוגבלת מאוד, ככל שיכל. מדובר בפציעה שלא תשבית אותו מהמשך העברת האימונים במהלך השבוע.

בנוסף, במועדון מחכים להחלטת היו”ר, מוחמד אבו יונס, לגבי העונש שיוטל על השוער עבד יאסין. כזכור, יאסין עזב את הקבוצה ללא אישור כדי להשתתף במשחק נבחרת פלסטין באלג'יריה, דבר שהביא אותו לפני דין משמעתי.

עבד יאסין (רועי כפיר)

בנושא אחר, הכדורגלן הזר, דוראל אבונו, שאושפז בבית החולים בתקופה האחרונה, לא יחזור לשחק העונה. עם זאת, סכנין תעמוד בהתחייבויות הכספיות שלה כלפיו, ככל שיסוכם בין הצדדים.