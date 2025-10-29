האכזבה מה-321 באבו דאבי והצהרת מקרגור

בפרק 13 של ״נוקאאוט!״ יניב קמינסקי, שדר, פרשן וכתב ONE ואולגה רובין, לוחמת ה-MMA הבכירה בישראל מסכמים את כל מה שחם בעולם ספורט הזירה.

מתחילים עם סיכום האירוע המאכזב של השנה UFC 321 באבו דאבי, שהסתיים בעצירת הקרב המרכזי בסיבוב הראשון ללא הכרעה, בעקבות עבירה של הטוען לכתר סיריל גאן הצרפתי, שדחף את אצבעותיו לעיניים של האלוף הבריטי טום אספינל, כאשר במהלך בדיקת רופא הצהיר שאינו יכול לראות מהעין וכי הוא אינו יכול להמשיך.

ניתחנו את הסיטואציה ופתחנו בהרחבה את הבעיה שחוזרת על עצמה ואיך אפשר לשנות אותה. מסכמים את קרב האליפות שהכתיר את מקנזי דרן כאלופת העולם במשקל 115 פאונד עם ניצחון על וירנה ג׳נדירובה, על הניצחון של עומאר נורמגמדוב, וולטר ווקר ועוד סיכום האירוע.

לאולפן הגיע אורח מיוחד: סמנכ״ל המדיה של איגוד ה-MMA בישראל עדי כפיר, שהתארח כדי לספר על פועלו של האיגוד בשנים האחרונות, הסמנכ”ל הכריז רשמית על פתיחת הליגה הישראלית ל-MMA, כולל אירוע הפתיחה החגיגי שיתקיים בשדרות ב 7.11, על נבחרות ישראל וההישגים הבינלאומיים ועל העתיד של ה-MMA הישראלי.

וגם, שוחחנו על הראיון המפתיע של קונור מקגרגור, שלראשונה מזה שנים נראה ונשמע צלול. המתאגרף האירי הבכיר הצהיר שיצא למסע רוחני ושהוא ״ניצל והחלים״, ואמר גם שהוא משקיע את כל כולו בחזרה לאוקטגון ובהכנות לקרב בבית הלבן.

עוד בפרק: תוצאות הסקר של שבוע שעבר וסקר חדש, עונים על שאלות מהבית, מסכמים את אליפות ישראל באיגרוף תאילנדי של WMO. כמו תמיד, נעבור על עדכונים, חדשות והכרזות. האזנה נעימה.