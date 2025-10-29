יום שישי, 31.10.2025 שעה 01:45
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

עידן טוקלומטי לא מועמד לשחקן הצעיר ב-MLS

הכוכב הצעיר של שארלוט והמצטיין העונה, לא בין המועמדים לשחקן הצעיר ב-MLS, זאת בעקבות החגיגה השנויה במחלוקת לאחר שכבש מול ניו אינגלד באוגוסט

|
עידן טוקלומטי (רויטרס)
עידן טוקלומטי (רויטרס)

עידן טוקלומטי כבר ידוע בתור אחד הלגיונרים הבכירים שיש לנו, כשהוא מצטיין במדי שארלוט. בעונת 2025 ב-MLS, רשם החלוץ 31 הופעות בהן כבש 11 שערים ובישל שלוש פעמים. במשחק באוגוסט האחרון, כשכבש מול ניו אינגלד רבולושן, חגג באמצעות תנועת ‘טוורק’, אך החגיגה הצבעונית הייתה נראית לפי דיווחים מעבר לים כ’מחווה לא הולמת’.

כאמור, החלוץ הנהדר של הקבוצה האמריקאית, ביצע תנועה שהתפרשה כשנויה במחלוקת לאחר שכבש שער מול עיליי פיינגולד וחבריו. ראשי הליגה האמריקאית ראו את החגיגה כלא נאותה. בקבוצתו של הישראלי רואים זאת כסיבה לכך שלא נבחר להיות מועמד לתואר השחקן הצעיר של השנה.

ברשתות החברתיות של הקבוצה מקרוליינה התייחסו לסיבה שככל הנראה לא מיצבה את הלגיונר ברשימה המדוברת והעלו אוהדים שהרימו שלטים במשחקים לעמודים השונים שלהם ברשתות. 

עידן טוקלומטי. לא ייבחר כשחקן הצעיר של הליגה האמריקאית (IMAGO)עידן טוקלומטי. לא ייבחר כשחקן הצעיר של הליגה האמריקאית (IMAGO)

למרות שנקבעו כבר המועמדים לפרס, לטוקלומטי ושאר שחקני הקבוצה נותר על מה לשחק, כשבמשחק הבא, שארלוט תתמודד מול ניו יורק סיטי (שבת, 21:30 שעון ישראל) במסגרת המשחק השני בסיבוב הראשון של הפלייאוף בליגה האמריקאית ותנסה למחוק הפסד 1:0 מהמשחק הראשון בסדרה.

