עידן טוקלומטי לא מועמד לשחקן הצעיר ב-MLS

עידן טוקלומטי כבר ידוע בתור אחד הלגיונרים הבכירים שיש לנו, כשהוא מצטיין במדי שארלוט. בעונת 2025 ב-MLS, רשם החלוץ 31 הופעות בהן כבש 11 שערים ובישל שלוש פעמים. במשחק באוגוסט האחרון, כשכבש מול ניו אינגלד רבולושן, חגג באמצעות תנועת ‘טוורק’, אך החגיגה הצבעונית הייתה נראית לפי דיווחים מעבר לים כ’מחווה לא הולמת’.

כאמור, החלוץ הנהדר של הקבוצה האמריקאית, ביצע תנועה שהתפרשה כשנויה במחלוקת לאחר שכבש שער מול עיליי פיינגולד וחבריו. ראשי הליגה האמריקאית ראו את החגיגה כלא נאותה. בקבוצתו של הישראלי רואים זאת כסיבה לכך שלא נבחר להיות מועמד לתואר השחקן הצעיר של השנה.

ברשתות החברתיות של הקבוצה מקרוליינה התייחסו לסיבה שככל הנראה לא מיצבה את הלגיונר ברשימה המדוברת והעלו אוהדים שהרימו שלטים במשחקים לעמודים השונים שלהם ברשתות.

עידן טוקלומטי. לא ייבחר כשחקן הצעיר של הליגה האמריקאית (IMAGO)

למרות שנקבעו כבר המועמדים לפרס, לטוקלומטי ושאר שחקני הקבוצה נותר על מה לשחק, כשבמשחק הבא, שארלוט תתמודד מול ניו יורק סיטי (שבת, 21:30 שעון ישראל) במסגרת המשחק השני בסיבוב הראשון של הפלייאוף בליגה האמריקאית ותנסה למחוק הפסד 1:0 מהמשחק הראשון בסדרה.