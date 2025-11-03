הפועל ת"א נענשה בהורדת 2 נקודות והפסד טכני

דרמה גדולה בכדורגל הישראלי. בית הדין של ההתאחדות לכדורגל החליט על הפחתת שתי נקודות ממאזנה של הפועל תל אביב, בנוסף להפסד טכני 3:0 מול מכבי תל אביב, זאת לאור אירועי הדרבי שפוצץ עוד לפני שהתחיל. כמו כן, קהל חוץ של האוהדים לא יורשה להגיע למשחק מול מכבי חיפה. הפועל תל אביב תערער על העונש שספגה, כאשר במועדון מיואשים, אך לא מוותרים: "אין חדש תחת השמש, החלטה שנקבעה מראש. נערער לעליון".

בית הדין המשמעתי הרשיע את הפועל תל אביב לאחר שהשלכת עשרות רבות של אבוקות ורימוני עשן משלושה יציעים שונים בבלומפילד הובילה לביטול משחק הדרבי. לפי דו״ח המשקיף והמשטרה, לפחות 40 רימוני עשן וזיקוקים נורו לחצי המגרש הסמוך ליציע הצפוני, נוצר ענן עשן חריג, והשחקנים הוחזרו לחדרי ההלבשה. מפקד מחוז תל אביב הודיע לשופטים כי המשחק לא יאושר בשל פגיעות באזרחים ושוטרים, שמונה נפגעים משאיפת עשן ומכוויות.

מעבר להפרות הסדר, הקבוצה הורשעה גם בעבירת קריאות גזעניות בשל השיר “שתהיה שואה למכבי”. בית הדין הדגיש כי מדובר בהעמדה לדין חמישית העונה ו־25 בשנה הקלנדרית האחרונה, וציין שמדובר באירוע מאורגן ומתוכנן היטב מצד אוהדים. נוכח האחריות המוחלטת של מועדון למעשי אוהדיו ובפרט כמארחת, נדחו הטענות להיעדר “אשמה”, תוך הסתמכות גם על עקרונות האחריות הקבועים בתקנון פיפ״א.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

העונשים: תוצאת המשחק נקבעה ל־0:3 לטובת מכבי תל אביב; הפחתת שתי נקודות ממאזן הפועל תל אביב (נקודה אחת בפועל ועוד נקודה מהפעלת עונש תנאי קודם); קנס כולל של 194,000 ש״ח, 184,000 ש״ח בגין התפרעות אוהדים ושימוש/השלכת אמצעים פירוטכניים ועוד 10,000 ש״ח בגין הקריאות הגזעניות; וכן הפעלת עונש תנאי של איסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ אחד לקהל האדום.

בית הדין דחה את קו ההגנה של המועדון שלפיו “מדובר במיעוט” ושההחלטה לבטל את המשחק היא של המשטרה בלבד. נקבע כי המבחן הוא מבחן התוצאה: המועדון כשל בשמירה על הסדר, האחריות עליו, והשלכת חומרים פירוטכניים מסכנת חיים, עבירה שנבחנה בפסיקות קודמות והוגדרה כמצריכה החמרה בענישה. עוד נרשם כי טענת המועדון לפעולות מנע לא נתמכה בזיהוי מבצעי העבירות או בפעולות אפקטיביות נוספות.

אוהדי הפועל תל אביב עם האבוקות (רדאד ג'בארה)

בנוסף ציין בית הדין כי סרטונים שצורפו לבקשת התובע מתעדים פגיעה ישירה באוהדת כתוצאה מירי פירוטכני. הטענות שלפיהן יש לקיים משחק חוזר “מטעמי רוח הספורט” נדחו, בין היתר מאחר שהאירוע כלל נפגעים בגוף והוביל לאי־קיום המשחק. גם הטענות ביחס לתפקוד המשטרה והיעדר מעורבות שופט/נציגי ההתאחדות בהחלטת הביטול הוגדרו כלא רלוונטיות למסגרת הדיון המשמעתי.

לסיום התריע בית הדין כי לנוכח ריבוי ההעמדות לדין והתדרדרות הדפוסים (הדלקות/השלכות פירוטכניקה, חפצים, מקרי אלימות קודמים), לא תינתן סובלנות לאירועים דומים בעתיד. האחריות לבער את התופעות מצויה בידי הנהלת המועדון, והמשך “הקטנת חומרת האירועים” רק יוביל להחמרת ענישה נוספת.

טבלת הליגה

1 – מכבי תל אביב – 23 נקודות

2 – הפועל באר שבע – 21 נקודות

3 – בית"ר ירושלים – 17 נקודות

4 – מכבי נתניה – 15 נקודות

5 – הפועל תל אביב – 14 נקודות

6 – מ.ס. אשדוד – 14 נקודות

7 – בני סכנין – 12 נקודות

8 – מכבי חיפה – 11 נקודות

9 – הפועל חיפה – 11 נקודות

10 – הפועל פ"ת – 10 נקודות

11 – עירוני טבריה – 10 נקודות

12 – עירוני ק"ש – 8 נקודות

13 – הפועל ירושלים – 3 נקודות

14 – מכבי בני ריינה – נקודה