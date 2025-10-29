יום רביעי, 29.10.2025 שעה 18:38
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

ריאל תתנגד? שני משחקים בפחות מ-72 שעות

הלו"ז לקראת הסופר קאפ מאלץ את קבוצתו של אלונסו לשחק תוך 70 שעות בין ג'ירונה לסן מאמס. בעבר, לאחר מקרה דומה הבלאנקוס דרשו לציית להמלצות פיפ"א

|
האכזבה הברורה על פניו של אמבפה (רדאד ג'בארה)
האכזבה הברורה על פניו של אמבפה (רדאד ג'בארה)

לראשונה העונה, ריאל מדריד תפתח משחק לאחר שיעברו פחות מ-72 שעות (המנוחה המומלצת על ידי פיפ”א בין משחקים רשמיים) מההתמודדות שקדמה לה. קבוצתו של צ'אבי אלונסו תפגוש במונטיליבי את ג'ירונה ביום ראשון, 30/11, בשעה 22:00, ותחזור לשחק 70 שעות לאחר מכן, ביום רביעי, 3/12, בשעה 20:00, בסן מאמס נגד אתלטיק בילבאו.

הבעיה נובעת מארגון מחדש של המחזור ה-19 של הלה ליגה, עקב הסופר קאפ הספרדי, שייערך בערב הסעודית בין הקבוצות: ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו מדריד ואתלטיק בילבאו. מסיבה זו, המשחקים בהן משתתפות ארבע הקבוצות הללו יוקדמו ל-2 ול-3 בדצמבר. בחצי גמר הסופר קאפ ברצלונה תפגוש את אתלטיק בילבאו וריאל מדריד תתמודד בדרבי מול אתלטיקו מדריד.

עד כה, לבלאנקוס היו תמיד שלושה ימים לפחות בין משחקים רשמיים, כלל שהמועדון הפך לבלתי ניתן למשא ומתן. במרץ 2024, רשת הטלוויזיה של ריאל מדריד הייתה חד משמעית לאחר תקרית דומה: “ריאל מדריד לעולם לא תשחק שוב ללא 72 שעות מנוחה. ולשם כך, היא תבקש את הגנת פיפ”א”.

חבייאר טבאס (רויטרס)חבייאר טבאס (רויטרס)

התקדים להודעה זו פורסם לאחר שהקבוצה נאלצה להתמודד מול ויאריאל 66 שעות בלבד לאחר ששיחקה דרבי בליגת האלופות נגד אתלטיקו. המועדון ראה בכך “שערורייה מצד הלה ליגה” ודרש בפומבי לציית להמלצות פיפ”א, אשר מאז מרץ 2023 ממליצה על מינימום של 72 שעות בין משחקים כדי להגן על בריאות השחקנים.

לאורך כל העונה הזו, לוח הזמנים הזה נשמר, עד שהלה ליגה הכריזה זה עתה על המשחקים לסוף נובמבר ותחילת דצמבר. המשחק נגד ג'ירונה והביקור בסן מאמס יותירו את ריאל מדריד עם פחות מנוחה מהצפוי, מצב שפותח מחדש את הוויכוח בין התחייבויות לוח הזמנים לבין הגנה על השחקנים.

ויניסיוס לא מרוצה (רדאד גויניסיוס לא מרוצה (רדאד ג'בארה)
