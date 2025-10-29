"אולי ווקר יתפוצץ, אבל כשהוא לא טוב - זו בעיה"

כבר זמן רב שבמכבי ת"א מחכים לרכש שלא מגיע. גם הצהובים יודעים שהסגל עדיין לא שלם למרות שהעונה כבר בעיצומה, ואתמול (שלישי) הגיע הפסד 99:85 לפנאתינייקוס שהוריד את הקבוצה של עודד קטש למאזן 5:2 ביורוליג. שחקן העבר, גיל אמיתי, דיבר על מכבי בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

מכבי ת”א עדיין בלי סנטר והיא הולכת לעונת יורוליג מאוד מאוד קשה.

”להביא 5 (סנטר) זה הכרחי, גם 1 (רכז). הסגל מסביב הוא לא רע, אבל אם לא יביאו את העמדות האלה, אז תהיה עוד עונה שהם יתחרבשו בתחתית ויעשו הפסדים מכובדים כמו אתמול. מול פנתאינייקוס הפער בכישרון היה די גדול”.

אתה רואה את לוני ווקר מתחילת העונה, מצדיק את החוזה הגדול שהוא קיבל?

”כשהביאו את ווקר זו הייתה החתמה של שם גדול, אבל הוא לא חיבר עונה ברצף. הוא מאוד מוכשר וטוב, אני לא אוהב את הסגנון הזה. אפשר לדבר חופשי? קשה לי עם כל שפת הגוף והפרצופים, האובר להראות שהוא נוכח, הוא צריך להתמקד בכדורסל כי ברמת היכולת האישית הוא ברמת הקנדריק נאן.

"האמריקאים שמצליחים לעשות את ההתאמה לכדורסל האירופי, הם אלה שבטופ. יכול להיות שהוא יגיע לזה וזה יתפוצץ, אבל כשהוא לא טוב זו בעיה. זה גם עניין של מאמן, בהיעדר חלופות זה הדבר הכי טוב שמכבי ת”א יכלה להביא”.