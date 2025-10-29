יום רביעי, 29.10.2025 שעה 18:29
 ליגה א צפון 
153-146מכבי אחי נצרת1
128-136מ.ס. טירה2
112-76מכבי אתא ביאליק3
117-106עירוני נשר4
115-86מכבי נווה שאנן5
103-65צעירי אום אל פאחם6
108-96הפועל ב.א.גרבייה7
88-106מ.כ. צעירי טירה8
88-96הפועל כרמיאל9
712-76צעירי טמרה10
68-75הפועל טירת הכרמל11
68-66בני מוסמוס12
611-66הפועל בית שאן13
510-76הפועל עראבה14
38-16הפועל מגדל-העמק15
27-36הפועל א.א. פאחם16
211-26מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
145-166מכבי קרית גת1
128-136מ.כ. ירושלים2
126-106מכבי קרית מלאכי3
118-116הפועל הרצליה4
105-96מ.כ. כפ"ס5
108-86מ.ס. דימונה6
107-76מכבי עירוני אשדוד7
89-116מ.כ. ירמיהו חולון8
83-46הפועל אזור9
711-66בית"ר יבנה10
610-76הפועל מרמורק11
511-86מכבי יבנה12
511-86שמשון תל אביב13
59-56בית"ר נורדיה ירושלים14
413-36הפועל ניר רמה"ש15

הגרלת משחקי גביע האזורים לעונת 2025/26

ההתאחדות לכדורגל פרסמה את משחקי הטורניר, כאשר הזוכה תטוס לאחת ממדינות אירופה, שם תייצג את הליגות הנמוכות ואת ישראל בטורניר אופ"א לחובבים

גביע האיזורים (יונתן גינזבורג)
גביע האיזורים (יונתן גינזבורג)

גביע האזורים המקומי, יוצא לדרך. לאחר זכייתה של הפועל הרצליה ב-60,000 ש”ח בעונה החולפת, לאחר ניצחון 1:2 את הפועל מרמורק, העונה (2025/26) מי שתניף את הגביע תצא לגביע החובבים של אופ"א, המתקיים אחת לשנתיים, על אדמת אירופה. קבוצות מליגה א' צפון יתמודדו זו מול זו, קבוצות מליגה א' דרום יתמודדו זו מול זו ובסוף – גמר נציגת א' צפון מול נציגת א' דרום.

משחקי השלב הראשון (שמינית הגמר בצפון לחוד ובדרום לחוד), יתקיימו ב-03/12. רבע הגמר הצפוני והדרומי יתקיימו ב-27/01/2026. משחקי חצי הגמר בצפון ובדרום יתקיימו ב-17/02/2026 והגמר האזורי, הן בצפון והן בדרום, יתקיים ב-18/03/2026. הגמר הסופי, שיפגיש בין קבוצת ליגה א' צפון לקבוצת ליגה א' דרום צפוי להתקיים בין 27-28/04/2026.

ליגה א' דרום

מ.כ כפר סבא – מ.כ צעירי טירה

הפועל הרצליה – מכבי עירוני אשדוד

מכבי קריית גת – בית"ר יבנה

הפועל אזור – שמשון תל אביב

מ.ס דימונה – מ.כ ירמיהו חולון

הפועל מרמורק – מכבי יבנה

מ.כ ירושלים – הפועל ניר רמת השרון

בית"ר נורדיה ירושלים – מכבי קריית מלאכי

ליגה א' צפון

מכבי נווה שאנן – מכבי אתא ביאליק

הפועל בני מוסמוס – צעירי אום אל פאחם

מ.כ צעירי טמרה – עירוני נשר

הפועל טירת הכרמל – הפועל בית שאן

מכבי נוג'ידאת – הפועל עירוני כרמיאל

מ.ס טירה – הפועל ע. באקה אל גרבייה

מכבי אחי נצרת – הפועל אום אל פאחם

הפועל עירוני עראבה – הפועל מגדל העמק

ליגה אליגה א' (יונתן גינזבורג)

גביע האזורים הבינלאומי, עליו אחראית אופ"א, מתקיים אחת לשנתיים על אדמת אירופה, כולל נציגה ישראלית (בדרך כלל). הטורניר החל בשנת 1999, כשמאז השתתפו בטורניר שתי נבחרות מוסמכות ישראליות שהורכבו משחקנים חובבים, מכבי צור שלום, מ.ס כרמיאל/צפת (פעמיים), הפועל בקעת הירדן (פעמיים) ועירוני טבריה, שהגיעה עד לסיבוב השני – היסטוריה ישראלית.

בעונת 2023/24, עירוני נשר, מליגה א' צפון, גברה 1:2 על הפועל בקעת הירדן מליגה א' דרום, שבאותה עת ירדה לליגה ב'. נשר הייתה אמורה להופיע בטורניר הבינלאומי של אופ"א, גביע האזורים, אלא שהמדינה המארחת הייתה קזחסטן, מדינה שלא אפשרה להוציא את נשר מישראל, זאת לאחר שיכלול כל הפרמטרים ועל כן הוחלט להדיחה מהטורניר, המתקיים אחת לשנתיים.

האחרונה שזכתה בגביע הקבוצות החובבניות באירופה, בשנת 2025, הייתה אראגון הספרדית, לאחר שניצחה 0:1 את דולנוסלסקי הפולנית, משער של דניאל טורקל בדקה ה-121. המשחק התקיים באצטדיון קמפו די אקווה-ויבה שבסן מרינו. אראגון היא האלופה הרביעית שמגיעה מספרד, ומובילה היא על פני קבוצות איטלקיות, להן שלוש אליפויות.

הרצליה זוכה בגביע האזורים יחד עם ארז בנודיס ועוזרו דאז עידן דו (יונתן גינזבורג)הרצליה זוכה בגביע האזורים יחד עם ארז בנודיס ועוזרו דאז עידן דו (יונתן גינזבורג)

בין שלל הסטטיסטיקות המעניינות של גביע האזורים של אופ"א, נציג ישראלי אחד. עם פתיחת הטורניר, בשנת 1999, אבי בן עזרא, שהיה חלק מנבחרת ישראלית של שחקנים חובבים (מליגות נמוכות), סיים כמלך השערים, עם שישה שערים דאז. עד היום, רק שני שחקנים הבקיעו תשעה שערים (השיא בטורניר): סרחיי צ'ודאק מבריטניה וזולטן ורגה מהונגריה. 

בעונה החולפת, עונת 2024/25, כאמור, הפועל הרצליה התמודדה מול הפועל מרמורק בגמר גביע האזורים המקומי, הרי שמליגה א' צפון לא הייתה ולו נציגה אחת, נוכח סגירת הליגה בעקבות חשדות חמורים לפגיעה בטוהר המשחק. הקבוצה של עידן דוד ניצחה 1:2 משערים של גל קתבי ואביאל בן חמו וזכתה בפרס כספי, שני בתולדותיה, בגובה של 60,000 אלף שקלים.

