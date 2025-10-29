יום רביעי, 29.10.2025 שעה 18:38
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

איניאקי פנייה: החלום שלי הוא לחזור לברצלונה

השוער הספרדי, שגדל בקבוצה ומושאל לאלצ’ה, מדבר על השנה שהייתה, ההתמודדות עם ההחלטה של פליק, היחסים עם טר שטגן והעתיד הלא ברור אצל הקטלונים

|
איניאקי פנייה (IMAGO)
איניאקי פנייה (IMAGO)

לאחר עונה סוערת במדי ברצלונה והשאלה מוצלחת לאלצ’ה, איניאקי פנייה מביט קדימה בתקווה לשוב למקום בו גדל. למרות זאת, בארסה סימנה את ז’ואן גארסיה כשוער הראשון של הקבוצה, וכל עוד וויצ’ך שצ’סני נשאר במועדון, לפנייה לא יהיה מקום בסגל גם כשוער שני. במידה והפולני יבחר להישאר, הקטלונים צפויים לפעול על מנת למכור את השוער הספרדי בקיץ.

פנייה בן ה־26, שחתום בבארסה עד 2029, דיבר בראיון ב ‘SPORT’ על הדרך שעבר, הרגעים הקשים שבהם איבד את מקומו בהרכב, ועל האמונה שיום אחד עוד יחזור לעמוד בין הקורות של הקבוצה שאיתה גדל מילדות.

“כל שחקן רוצה להיות במקום שבו היה מאושר”, אמר פנייה בראיון. “המועדון הבהיר לי שההשאלה נועדה כדי שאשחק באופן קבוע ואמשיך להתפתח, אבל החלום שלי תמיד היה ונשאר, לחזור לברצלונה ולהיות חלק משמעותי מהקבוצה”.

פנייה, שהפסיד את מקומו בהרכב לטובת וויצ’ך שצ'סני בעונה שעברה, מדבר על ההתמודדות עם ההחלטה של האנזי פליק. “זה היה רגע קשה, כי הרגשתי שאני בתקופה הכי טובה שלי. שיחקתי משחקים גדולים, גם בליגת האלופות וגם בליגה, והרגשתי שאני עומד בציפיות. אבל למדתי שיעור חשוב, בכדורגל, גם כשאתה טוב, שום דבר לא מובטח. צריך לדעת לקבל החלטות מקצועיות, גם כשהן לא נעימות”.

איניאקי פנייה (IMAGO)איניאקי פנייה (IMAGO)

למרות האכזבה, השוער הספרדי מדגיש שמעולם לא חש כי זלזלו בו במועדון. “לא הרגשתי שמישהו התייחס אליי בזלזול, לא המאמן, לא השחקנים ולא ההנהלה. המאמן תמיד תומך במי שמשחק באותו רגע, וזה נורמלי. הבנתי שזה לא אישי, אלא מקצועי בלבד”.

על יחסיו עם טר שטגן, מספר פנייה בחום: “תמיד הייתה בינינו מערכת יחסים מצוינת. הוא אחד מחמשת השוערים הטובים בעולם, ותמיד ניסה לעזור לי ולשתף מהניסיון שלו. כשנפצע, הוא אפילו עודד אותי לנצל את ההזדמנות. אני מעריך את זה מאוד. מעבר לתחרות, יש בינינו כבוד אמיתי”.

איניאקי פנייה (IMAGO)איניאקי פנייה (IMAGO)

לגבי עתידו, פנייה שומר על גישה מפוכחת אך שאפתנית. “הכול תלוי בהחלטות של המועדון ושל השוערים האחרים. אם שצ'סני יישאר, יהיה קשה יותר, אבל אני מוכן לכל תרחיש. אני מרגיש בשל, מנוסה ובוגר יותר. אם תינתן לי ההזדמנות לחזור לברצלונה, אעשה הכול כדי להוכיח שאני ראוי למקום שלי שם”.

בסיום דבריו משדר פנייה ביטחון ואופטימיות. “הכדורגל הוא מסע של עליות ומורדות. למדתי להיות חזק, לעבוד קשה ולא לוותר. אני יודע מה אני שווה, ואני מאמין שיום אחד עוד אחזור ללבוש את החולצה של בארסה, הפעם כשוער הראשון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */