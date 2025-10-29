לא יגיע למכבי ת"א: ניק קלאתס חתם בפרטיזן בלגרד

אחרי שבועות של שמועות ודיווחים, זה רשמי: ניק קלאתס חתם היום (רביעי) בפרטיזן בלגרד, שתהיה התחנה החדשה בקריירה הארוכה של הרכז היווני בן ה-36. הקבוצה הסרבית הודיעה רשמית על ההחתמה וציינה כי ההסכם עם קלאתס תקף עד לסיום העונה הנוכחית.

קלאתס, יליד פלורידה ובוגר הנבחרת הלאומית של יוון, שיחק בעונה החולפת במונאקו, אך תחת המאמן ואסיליס ספאנוליס לא הצליח למצוא את מקומו ברוטציה ונשאר מחוץ לתוכניות המקצועיות של הקבוצה. המעבר לפרטיזן מגיע לאחר פציעתו של הרכז קארליק ג'ונס, שהותירה את ז'ליקו אוברדוביץ' עם מחסור בעמדות הגארד.

החתימה מחזירה את קלאתס לשיתוף פעולה מחודש עם אוברדוביץ’, המאמן שעמו כבר עבד בעבר בין השנים 2009 ל־2012 בפנאתינייקוס, תקופה שבה זכה ביורוליג ובמספר אליפויות יוון. לפרטיזן זהו חיזוק משמעותי של שחקן מנוסה שנחשב לאחד המנווטים הטובים ביותר באירופה בשני העשורים האחרונים.

במהלך הקריירה שלו עבר קלאת'ס בין כמה מהמועדונים הבכירים באירופה, פנאתינייקוס, לוקומוטיב קובאן, ברצלונה, פנרבחצ'ה ומונאקו, ואף שיחק תקופה קצרה ב־NBA בממפיס גריזליס. הוא מחזיק בשורה של שיאים ביורוליג, בהם מספר האסיסטים הרב ביותר בעונה אחת.

פרטיזן, שתשחק השבוע פעמיים במסגרת היורוליג, מקווה שקלאתס יספק את הניסיון והשליטה במשחק שחסרו לה מאז פתיחת העונה, ויוביל אותה חזרה למאבק על הפלייאוף.