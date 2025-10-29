יום רביעי, 29.10.2025 שעה 13:11
83%529-5546הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%609-6297פנאתינייקוס3
71%550-6027ז'לגיריס4
67%499-5346אולימפיאקוס5
57%615-6157ברצלונה6
57%618-6427פאריס7
57%648-6597ולנסיה8
57%578-5717וירטוס בולוניה9
50%495-5096מונאקו10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
43%590-5757אנדולו אפס12
43%594-5447באיירן מינכן13
43%576-5737פנרבחצ'ה14
43%581-5857ריאל מדריד15
43%589-5777דובאי16
29%563-5637אולימפיה מילאנו17
29%599-5697ליון וילרבאן18
29%653-6177מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

לא יגיע למכבי ת"א: ניק קלאתס חתם בפרטיזן בלגרד

רשמית: השחקן היווני הוותיק ששיחק בעונה החולפת במונאקו והיה מועמד לצהובים הצטרף למועדון הסרבי בחוזה עד לסיום העונה. ישתף פעולה עם אובראדוביץ'

ניק קלאתס (IMAGO)
ניק קלאתס (IMAGO)

אחרי שבועות של שמועות ודיווחים, זה רשמי: ניק קלאתס חתם היום (רביעי) בפרטיזן בלגרד, שתהיה התחנה החדשה בקריירה הארוכה של הרכז היווני בן ה-36. הקבוצה הסרבית הודיעה רשמית על ההחתמה וציינה כי ההסכם עם קלאתס תקף עד לסיום העונה הנוכחית.

קלאתס, יליד פלורידה ובוגר הנבחרת הלאומית של יוון, שיחק בעונה החולפת במונאקו, אך תחת המאמן ואסיליס ספאנוליס לא הצליח למצוא את מקומו ברוטציה ונשאר מחוץ לתוכניות המקצועיות של הקבוצה. המעבר לפרטיזן מגיע לאחר פציעתו של הרכז קארליק ג'ונס, שהותירה את ז'ליקו אוברדוביץ' עם מחסור בעמדות הגארד.

החתימה מחזירה את קלאתס לשיתוף פעולה מחודש עם אוברדוביץ’, המאמן שעמו כבר עבד בעבר בין השנים 2009 ל־2012 בפנאתינייקוס, תקופה שבה זכה ביורוליג ובמספר אליפויות יוון. לפרטיזן זהו חיזוק משמעותי של שחקן מנוסה שנחשב לאחד המנווטים הטובים ביותר באירופה בשני העשורים האחרונים.

במהלך הקריירה שלו עבר קלאת'ס בין כמה מהמועדונים הבכירים באירופה, פנאתינייקוס, לוקומוטיב קובאן, ברצלונה, פנרבחצ'ה ומונאקו, ואף שיחק תקופה קצרה ב־NBA בממפיס גריזליס. הוא מחזיק בשורה של שיאים ביורוליג, בהם מספר האסיסטים הרב ביותר בעונה אחת.

פרטיזן, שתשחק השבוע פעמיים במסגרת היורוליג, מקווה שקלאתס יספק את הניסיון והשליטה במשחק שחסרו לה מאז פתיחת העונה, ויוביל אותה חזרה למאבק על הפלייאוף.

