ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"לא מבין למה לא אראוחו מול ויניסיוס ואמבפה"

טוני קרוס לא חסך במילים על ההחלטות של מאמן ברצלונה: "הבלם האורוגוואי התאים לקצב, לעומת אריק גארסיה". וגם: הבעיה הגדולה באמת של הגנת הקטלונים

|
טוני קרוס (רויטרס)
טוני קרוס (רויטרס)

טוני קרוס לא חסך במילים כשניתח את הקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה, שהסתיים בניצחון 1:2 לזכות הבלאנקוס. קשר הלבנים לשעבר הביע את הפתעתו מכמה מההחלטות הטקטיות שקיבל האנזי פליק, במיוחד בהגנה של הקטלונים.

הגרמני ששיחק עד לא מזמן במדי הבלאנקוס הטיל ספק במערך ההגנה שבחר מאמן ברצלונה – שריצה עונש השעיה והוחלף על הספסל על ידי מרקוס סורג, וציין כי לא הבין את הבחירה בה אריק גארסיה פתח לצד פאו קובארסי.

“במרכז ההגנה, אני לא מבין למה אריק גארסיה, שקצת יותר טוב מאראוחו מבחינת יכולת כדורגל, משחק. אבל לאראוחו יש את הכוח הפיזי לרדוף יותר אחרי יריבים, במיוחד כשאתה מגן כל כך גבוה במגרש. הוא היה השחקן האידיאלי לסגנון המשחק הזה וליריבה הזאת”, הצהיר קרוס.

טוני קרוס, עד לא מזמן שיחק בעצמו בקלאסיקו (רויטרס)טוני קרוס, עד לא מזמן שיחק בעצמו בקלאסיקו (רויטרס)

אגדת ריאל מדריד המשיך להסביר את הפתעתו בהתייחסות ישירה למהירותם של שחקני ההתקפה של הבלאנקוס. “כשיש לך את ויניסיוס ואמבפה נגדך, אתה צריך מישהו שיכול להתאים לקצב הזה. אראוחו יכול לעשות את זה. הופתעתי מאוד מהיעדרותו מההרכב”, הוסיף.

ואכן, ברצלונה התקשתה במשך רוב המשחק לרסן את המהירות והריצות של חלוצי ריאל מדריד, מה שהדגיש את שבריריותה של יחידת ההגנה של פליק. עבור קרוס, הבחירה בבלמים הייתה טעות שפגעה בביצועיה של הקבוצה הקטלונית מול ריאל הסולידית והיעילה יותר.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

קרוס גם ניצל את ההזדמנות להצביע על בעיה גדולה יותר בהגנת ברצלונה: היעדר מחליף אמיתי לאיניגו מרטינס, שהועבר לאל נאסר הסעודית באוגוסט. “כבר הזכרתי את זה בזמנו: איניגו מרטינס היה חשוב מאוד. בשנה שעברה, הוא היה הבלם המרכזי של ברצלונה עם משחק הרגל הטוב ביותר. הוא לא היה המהיר ביותר, אבל הוא היה מגן מצוין והיה לו משחק התקפה נהדר”.

“נגד ריאל מדריד, היעדרותו הייתה בולטת כאשר הקבוצה סבלה מהלחץ הגבוה שלה. הם לא החליפו אותו, וזה גובה מחיר”, הסביר. למרות זאת, הגרמני רצה לסייג את ביקורתו באזכור ההיעדרויות בסגל של ברצלונה: “הוגן לומר שברצלונה הגיעה מוחלשת מאוד: מהשוער ועד למאמן. הם גם חסרו שחקני מפתח כמו ראפיניה, דני אולמו ולבנדובסקי”.

קרוס מופתע משום שאראוחו כבר ניטרל בעבר את ויניסיוס (IMAGO)קרוס מופתע משום שאראוחו כבר ניטרל בעבר את ויניסיוס (IMAGO)
