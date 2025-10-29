יום רביעי, 29.10.2025 שעה 13:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"שמחנו שכל החששות במשטרת ישראל התבדו"

מנכ"ל בית"ר ירושלים כפיר אדרי העביר מסר אחרי הזכייה בגביע הטוטו: "הקהל התנהל למופת, המחויבות להעיף קדימה את הקבוצה נתנה את הקרקע לזכייה"

|
שחקני בית״ר ירושלים בטירוף (ראובן שוורץ)
שחקני בית״ר ירושלים בטירוף (ראובן שוורץ)

בית”ר ירושלים חגגה זכייה בגביע הטוטו אחרי שגברה אמש (שלישי) 1:2 על הפועל תל אביב בגמר. מנכ”ל הקבוצה מהבירה, כפיר אדרי, העביר מסר לאוהדים לאחר הזכיה בגביע הטוטו אמש.

“אני רוצה להצדיע ולהוקיר את הקהל המדהים שליווה אותנו אתמול. העידוד שלכם, הדחיפה בכל רגע במשחק, המחויבות שלכם להעיף קדימה את הקבוצה על הדשא פשוט נתנה את הקרקע לשחקנים לקחת את התואר”. 

“שמחנו לראות שכל החששות של משטרת ישראל התבדו ושהקהל פשוט התנהל למופת”, הוסיף.

“השלמנו משימה אחת בהצלחה בעונה הזאת, ואנחנו כבר כולנו עם הפנים למשחק ביום שני מול הפועל באר שבע בטדי, שגם שם אנחנו יודעים שתהיו בכל רגע שמח וגם פחות, ותתנו את הכל יחד עם השחקנים”, סיכם אדרי.

