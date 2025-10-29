"שמחנו שכל החששות במשטרת ישראל התבדו"

בית”ר ירושלים חגגה זכייה בגביע הטוטו אחרי שגברה אמש (שלישי) 1:2 על הפועל תל אביב בגמר. מנכ”ל הקבוצה מהבירה, כפיר אדרי, העביר מסר לאוהדים לאחר הזכיה בגביע הטוטו אמש.

“אני רוצה להצדיע ולהוקיר את הקהל המדהים שליווה אותנו אתמול. העידוד שלכם, הדחיפה בכל רגע במשחק, המחויבות שלכם להעיף קדימה את הקבוצה על הדשא פשוט נתנה את הקרקע לשחקנים לקחת את התואר”.

“שמחנו לראות שכל החששות של משטרת ישראל התבדו ושהקהל פשוט התנהל למופת”, הוסיף.

“השלמנו משימה אחת בהצלחה בעונה הזאת, ואנחנו כבר כולנו עם הפנים למשחק ביום שני מול הפועל באר שבע בטדי, שגם שם אנחנו יודעים שתהיו בכל רגע שמח וגם פחות, ותתנו את הכל יחד עם השחקנים”, סיכם אדרי.