יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%609-6297פנאתינייקוס3
71%550-6027ז'לגיריס4
67%499-5346אולימפיאקוס5
57%615-6157ברצלונה6
57%618-6427פאריס7
57%648-6597ולנסיה8
57%578-5717וירטוס בולוניה9
50%495-5096מונאקו10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
43%590-5757אנדולו אפס12
43%594-5447באיירן מינכן13
43%576-5737פנרבחצ'ה14
43%581-5857ריאל מדריד15
43%589-5777דובאי16
29%563-5637אולימפיה מילאנו17
29%599-5697ליון וילרבאן18
29%653-6177מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

שמעון אמסלם: אין דבר כזה פייבוריטים ביורוליג

שחקן העבר ל"שיחת היום": "לא מייחס לטבלת היורוליג חשיבות, אנחנו עוד צריכים לעשות קריטריון", "אני לא חושב שהפועל פייבוריטית מול פרטיזן בלגרד"

|
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

אחרי שישה ניצחונות רצופים, הפועל ת"א תנסה להמשיך במומנטום החיובי שהחל אחרי ההפסד בדרבי, כדי לשמור על פסגת היורוליג. האדומים יפגשו את פרטיזן בלגרד בסופיה (רביעי, 20:00) ועוד לפני כן אגדת הפועל, שמעון אמסלם, דיבר בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

איפה אנחנו תופסים אותך?
”אני לא טסתי עם הקבוצה, יש לי הרבה דברים לעשות בארץ, אבל מחזיקים אצבעות”.

כשאתה רואה את טבלת היורוליג אתה מאמין שזה אמיתי?
”אני לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות, היו גם קבוצות שפתחו ככה ולא סיימו ככה. לא הייתי קופץ למסקנות, נחכה לגמור את הסיבוב הראשון ובניגוד לכל הקבוצות אנחנו צריכים לעשות קריטריון. הרבה קבוצות גם החלו מאוחר את ההכנות, ולאט לאט שאר הקבוצות מוכנות יותר ויותר ולקראת הסיבוב השני נראה תחרות ברמה הרבה יותר גבוה”.

שמעון אמסלם (רועי כפיר)שמעון אמסלם (רועי כפיר)

פרטיזן עם חמישים אחוז הצלחה ביורוליג, איך אתה רואה את המשחק? זה נראה כאילו זה תלוי יותר בהפועל ת”א ולא בפרטיזן.
”המאמן שלהם אחד הגדולים בהיסטוריה של אירופה אם לא הגדול שבהם, זה מאמן שיש לו קבוצה והביא גם את קלאת’ס. הם יודעים מה הם עושים על המגרש. היה שם קצת לחץ בקיץ, זה לא תמיד עובד, אבל המאמן הזה יודע להוציא את המקסימום ממה שיש לו”.

אתה חושב שהפועל פייבוריטית מול פרטיזן?
”ממש לא, שנה ראשונה ביורוליג שכל הציפיות עליך ואתה יודע שכל תוצאה תשפיע על הקריטריון. כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, אבל אני עם הרגליים על הקרקע. אנחנו יודעים איזה כוח יש ליריבות האלה להתאושש, אתה לא יכול לדעת מה קורה ביורוליג ואין דבר כזה פייבוריטים. אם הורדת רגל מהגז לשנייה, אתה יכול לקבל כמה התקפות שמסיימות משחק. אף אחת לא סיימה את העונה הזו בלי הפסדים. אנחנו בתקופה מאוד לחוצה של 3 משחקים בשבוע, מקווה שנגיע מוכנים. יהיה הרבה קהל של פרטיזן במגרש”.

יהיה כל כך הרבה לקהל היריבה?
”מה זה בשבילם? להניע את האוטו ולהגיע”.

מה רציתם לעשות קופה ואפשרתם קהל יריבה בלי הגבלה?
”לא חשבנו על קופה, אנחנו לא מגבילים בקהל או אומרים שרק מי שמגיע עם חולצה אדומה נכנס למגרש”.

אז מחר יהיה דרבי שתארחו ביורוליג אז תתנו למכבי ת”א חופשי קהל?
”לא, אבל בבית שלנו יש את החוקים שלנו. אם אתה מארח באולם שלא שלך זה אחרת. ולשחק עם קהל עוין זה גם מכין אותך למשחקים, לבלגרד, למשחקים ביוון”.

