שמעון אמסלם: אין דבר כזה פייבוריטים ביורוליג

אחרי שישה ניצחונות רצופים, הפועל ת"א תנסה להמשיך במומנטום החיובי שהחל אחרי ההפסד בדרבי, כדי לשמור על פסגת היורוליג. האדומים יפגשו את פרטיזן בלגרד בסופיה (רביעי, 20:00) ועוד לפני כן אגדת הפועל, שמעון אמסלם, דיבר בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

איפה אנחנו תופסים אותך?

”אני לא טסתי עם הקבוצה, יש לי הרבה דברים לעשות בארץ, אבל מחזיקים אצבעות”.

כשאתה רואה את טבלת היורוליג אתה מאמין שזה אמיתי?

”אני לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות, היו גם קבוצות שפתחו ככה ולא סיימו ככה. לא הייתי קופץ למסקנות, נחכה לגמור את הסיבוב הראשון ובניגוד לכל הקבוצות אנחנו צריכים לעשות קריטריון. הרבה קבוצות גם החלו מאוחר את ההכנות, ולאט לאט שאר הקבוצות מוכנות יותר ויותר ולקראת הסיבוב השני נראה תחרות ברמה הרבה יותר גבוה”.

שמעון אמסלם (רועי כפיר)

פרטיזן עם חמישים אחוז הצלחה ביורוליג, איך אתה רואה את המשחק? זה נראה כאילו זה תלוי יותר בהפועל ת”א ולא בפרטיזן.

”המאמן שלהם אחד הגדולים בהיסטוריה של אירופה אם לא הגדול שבהם, זה מאמן שיש לו קבוצה והביא גם את קלאת’ס. הם יודעים מה הם עושים על המגרש. היה שם קצת לחץ בקיץ, זה לא תמיד עובד, אבל המאמן הזה יודע להוציא את המקסימום ממה שיש לו”.

אתה חושב שהפועל פייבוריטית מול פרטיזן?

”ממש לא, שנה ראשונה ביורוליג שכל הציפיות עליך ואתה יודע שכל תוצאה תשפיע על הקריטריון. כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, אבל אני עם הרגליים על הקרקע. אנחנו יודעים איזה כוח יש ליריבות האלה להתאושש, אתה לא יכול לדעת מה קורה ביורוליג ואין דבר כזה פייבוריטים. אם הורדת רגל מהגז לשנייה, אתה יכול לקבל כמה התקפות שמסיימות משחק. אף אחת לא סיימה את העונה הזו בלי הפסדים. אנחנו בתקופה מאוד לחוצה של 3 משחקים בשבוע, מקווה שנגיע מוכנים. יהיה הרבה קהל של פרטיזן במגרש”.

יהיה כל כך הרבה לקהל היריבה?

”מה זה בשבילם? להניע את האוטו ולהגיע”.

מה רציתם לעשות קופה ואפשרתם קהל יריבה בלי הגבלה?

”לא חשבנו על קופה, אנחנו לא מגבילים בקהל או אומרים שרק מי שמגיע עם חולצה אדומה נכנס למגרש”.

אז מחר יהיה דרבי שתארחו ביורוליג אז תתנו למכבי ת”א חופשי קהל?

”לא, אבל בבית שלנו יש את החוקים שלנו. אם אתה מארח באולם שלא שלך זה אחרת. ולשחק עם קהל עוין זה גם מכין אותך למשחקים, לבלגרד, למשחקים ביוון”.