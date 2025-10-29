קמארה העביר מסר של חרטה ומחכה להחלטה

בלם מכבי תל אביב, מוחמד עלי קמארה, ממתין להחלטת המועדון בנוגע אליו. האלופה נמצאת ביום חופשי היום (רביעי) ומירב הפוקוס של הנהלת המועדון הוא לסגור את הסיפור סביב השחקן שהכה את רז שלמה בחדר ההלבשה לאחר ה-1:3 על עירוני קריית שמונה ביום שני האחרון, כפי שנחשף ב-ONE.

אחרי שלא הורשה להתאמן עם הקבוצה עד הודעה חדשה והייתה התחושה כי בהנהלה נוטים לעבר שחרור של השחקן, חלה תפנית קלה כאשר קמארה העביר מסרה של חרטה בשיחה שנערכה עם הנהלת המועדון, והבהיר כי הוא מתנצל על המקרה וכי הוא לא לקח קשה עם עצמו את הצורה בה נהג.

קמארה לא יצא מביתו אתמול לאורך כל היום והשיחות נערכו בטלפון. לערב הגיבוש הקבוצתי שנערך בערב הוא כמובן לא הגיע, כל זאת כאשר הוא מחכה להחלטה בנוגע אליו.

גורמים במועדון ממתינים לבשורה מקנדה וסבורים שקנס גדול והשעיה ארוכה הם עונש מספק עבור המקרה הזה, אך כאמור ההחלטה בסופו של דבר בידיו של הבעלים מיץ' גולדהאר. אם אתמול הפור נטה יותר לעבר שחרורו, כעת במועדון עובדים על נוסחה שתשאירו ומחכים לאישור של הבעלים כי הוא מסכים לכך.