הלם בגביע: מכבי פ"ת הודחה, שדרות הסינדרלה

סיבוב ז’ בגביע המדינה המשיך הערב (רביעי), בכל הכוח וסיפק שתי סנסציות גדולות, ככל הנראה הגדולות ביותר בסיבוב, כשמ.כ שדרות הבטיחה את תואר סינדרלת המפעל עם ניצחון 3:4 אדיר על הפועל חדרה מהליגה הלאומית. גם מוליכת ליגת המשנה, מכבי פתח תקווה, מצאה את עצמה מחוץ למפעל כשהופתעה עם הפסד 1:0 למ.ס דימונה.

הפועל חדרה – מ.כ שדרות 4:3

האדומים מהשרון לא ציפו לדבר הזה, כשהופתעו מול הדרומיים מליגה ב’ בתום 120 דקות מטורפות, בהם רדפו אחרי הסינדרלה לאורך כל שלבי המשחק. האורחת משדרות הצליחה לעלות ליתרון כפול בזכות שערים של לירון שרעבי ורואי אביטן, אבל אנסוני פריאס הציל את החדרתים עם צמד ששלח את ההתמודדות להארכה.

האורחת לא נפלה מהרגליים, כשירין הלל הצליח להשיב את ההובלה לקבוצתו, אלא שפריאס שוב הצליח להכניע את ליאור חדיריאן והשלים שלושער. המחליף דניאל איבגי הצליח לסגור את תוצאת המשחק כשניצל טעות נוספת בהגנת חדרה, וקבע את התוצאה הסופית.

דקה 33, שער! מ.כ שדרות הדהימה את חדרה: וואו! הצליחה להפתיע את היורדת ללאומית בזכות מהלך גדול בקו השמאלי של רואי אביטן, שמצא את לירון שרעבי פנוי ברחבה. האחרון לא התקשה ושלח את הכדור בקלות לרשת. 0:1 למ.כ שדרות.

דקה 29, שער! מ.כ שדרות כבר ב-0:2: האם מתבשלת כאן סנסציה? האורחת מליגה ב’ כבר ביתרון כפול, כשניקולה ג’ורקוביץ’ שמט כדור נוח ורואי אביטן, שבישל את הראשון, ניצל את ההשמטה כדי לגלגל לשער את השני.

דקה 70, שער! הפועל חדרה צימקה ל-2:1: ביצוע ענק של אנסוני פריאס! הזר, שלא הצליח להשפיע על המשחק עד כה, חיכה לרגע הנכון כדי לסיים בראבונה מהאוויר. הקאמבק בדרך?

דקה 78, שער! הפועל חדרה חזרה ל-2:2: המארחת לא ויתרה על המשחק והצליחה לחזור כשאחמד חלאילה המחליף, הצליח להטעות את השוער, כשהבעיטה של פריאס, חדרה לרשת. הפנמי עם צמד חשוב.

דקה 93, שער! היתרון שב אל מ.כ שדרות: האורחת חולמת להפתיע ושוב לקחה את ההובלה כשכדור עומק אדיר נשלח מעל כל הגנת חדרה, וירין הלל בצ’יפ יפהפה הצליח לכבוש את השלישי של קבוצתו.

דקה 98, שער! חדרה לא אמרה נואש ושוב השוותה: אנסוני פריאס עם שלושער! הפעם הפנמי הצליח לשלוח נגיחה חזקה לרשת של ליאור חדיריאן כדי לתת לקבוצתו תקווה לעלות לשלב הבא ולאזן את התוצאה ל-3:3.

דקה 111, שער! שדרות מתעקשת להפתיע ושוב חזרה להוביל: לא ייאמן. הקבוצה הצנועה מליגה ב’ שוב מצאה את הרשת אחרי עוד טעות בהגנת חדרה, ומי שניצל זאת הוא דניאל איבגי המחליף, שהעלה את קבוצתו ל-3:4.

מ.ס דימונה – מכבי פתח תקווה 0:1

מוליכת הליגה הלאומית בחוץ. דווקא כשהיא נמצאת בכושר הטוב ביותר שלה מתחילת העונה, נועם שוהם ושחקניו נכנעו למארחת מליגה א’ בזכות גול גדול של כארם ארשיד, שקיבל כדור ארוך משוער הקבוצה, גל נבון, שחתום על הבישול שהעלה את קבוצתו לסיבוב ח’.

דקה 74, דימונה עלתה ל-0:1 מפתיע: מוליכת הליגה הלאומית בצרות. כדור עומק אדיר של גל נבון, שוער הקבוצה מליגה א’, עבר מעל כולם ומצא את כארם ארשיד, ששיגר פצצה לרשת של מאור ארליך והעלה את קבוצתו ליתרון.