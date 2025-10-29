יום רביעי, 12.11.2025 שעה 20:26
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

ג'דיידה מכר פנו לשר הספורט זוהר וההתאחדות

השער שנפסל בדקה ה-95 מול הפועל רעננה בגביע הוביל לפנייה: "תלונה על שיפוט לקוי, דרישה לבדיקה וענישה", ציין עביד עביד, סגן ומ"מ ראש המועצה

|
שחקני ג'דיידה לפני המשחק (חג'אג' רחאל)
שחקני ג'דיידה לפני המשחק (חג'אג' רחאל)

בהפועל רעננה אולי שמחים מה-0:1 הקטן אתמול (שלישי), כשניצחו את מכבי בני ג'דיידה מכר מליגה ב', זאת במסגרת סיבוב ז'. אלא שמאז, בג'דיידה לא שקט, הרי שהקבוצה הבקיעה שער שוויון בדקה ה-95 להתמודדות מול הקבוצה מהליגה הלאומית, אך השופט אדוארד ארטו קבע כי השער לא חוקי, מה שגרם לג'דיידה להיפרד מהגביע באכזבה ולא רק, אלא גם בכעס גדול.

לכל אורך 90 הדקות ג'דיידה מכר, בביתה, אל מול קהל אוהדיה, היוותה יריבה ראויה להפועל רעננה מהליגה הלאומית. לעיתים, לא היה אפשר להבדיל מי מהקבוצות משחקת בליגה ב' ומי מהן בליגה הלאומית. רק בדקה ה-86 להתמודדות ,השכילה רעננה לכבוש (וונדרסון באבאס יאקובו) ולחזור הביתה עם הכרטיס לשלב סיבוב ח' במסגרת הגביע.

נוכח פסילת השער בדקה ה-95, במכבי בני ג'דיידה מכר יצאו מגדרם על השופט, שלטענתם שגה בהחלטתו ועל כן הוחלט להוציא מכתב חריף למשרד התרבות והספורט, בראשותו של מיקי זוהר, להתאחדות לכדורגל ולאיגוד השופטים. במועצה ובמועדון מצפים לבדיקה מעמיקה של הנושא ולהעניש את השופט אדוארד ארטו.

שחקני רעננה וגשחקני רעננה וג'דיידה מכר במאבק על הכדור (חג'אג' רחאל)

ואלו הדברים שהועברו מצד עביד עביד, סגן ומ"מ ראש מועצת ג'דיידה מכר: “לכבוד: כבוד שר התרבות והספורט, מר מיקי זוהר, ההתאחדות לכדורגל בישראל ואיגוד השופטים. הנדון: תלונה רשמית על שיפוט לקוי במשחק גביע המדינה – דרישה לבדיקה וענישה”.

“שלום רב, אני ממלא מקום ראש המועצה גדיידה-מכר, פונה אליכם שוב בתחושת תסכול עמוק ואכזבה קשה בעקבות אירוע חמור שהתרחש ביום שלישי, 28.10.2025, בשעה 13:00, במסגרת גביע המדינה, במשחק הביתי של קבוצתנו מול הפועל רעננה”.

“המשחק, שהיה אמור להיות חגיגה ספורטיבית אמיתית, הפך למפח נפש צורב בעקבות החלטה תמוהה ובלתי מקצועית של שופט המשחק, ארטו סער אדוארד, אשר פסל שער חוקי למהדרין – שער שכבר אושר תחילה, אך בוטל שניות לאחר מכן ללא כל נימוק מקצועי”.

אוהדי מכבי גאוהדי מכבי ג'דיידה מכר (חג'אג' רחאל)

“צילומי המשחק מוכיחים באופן ברור את תקינות השער ואת גודל הטעות, וכלי תקשורת ישראליים רבים עסקו בעוול החמור הזה. מדובר בהחלטה שפגעה קשות ברוח הספורט, באמון הציבור ובקהילה שלמה שחיכתה לרגע הזה, התרגשה, האמינה וחלמה”.

“אנו פונים אליכם, כמי שאמונים על טוהר הספורט הישראלי, לנקוט צעדים משמעותיים על מנת: להעמיד לדין משמעתי את השופט ארטו סער אדוארד, ולבחון את התנהלותו המקצועית והערכית. לפעול לשיפור רמת השיפוט בישראל, באמצעות פיקוח, הדרכה והכשרה מקצועית מעמיקה, כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד”.

“הספורט אמור לחבר, לשמח ולהעניק תקווה – אך כאשר טעויות חמורות כאלה מתרחשות, נפגעת לא רק קבוצה אחת, אלא אמון של ציבור שלם במערכת. אנו מבקשים מכם, כמי שאחראים על ערכי ההגינות, השוויון והמקצועיות בספורט הישראלי, לבדוק את האירוע לעומקו ולטפל בו בהתאם לחומרתו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */