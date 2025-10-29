קנס ואיסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ לבית"ר

קנס ואיסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ על תנאי – זה העונש שספגה בית”ר ירושלים היום (רביעי) בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל בעקבות אירועי המשחק מול מ.ס אשדוד. בתיק נוסף שנוגע לקריאות גזעניות מול הפועל חיפה, בית”ר נקנסה ב-15,000 שקל בפועל וספגה גם קנס 15,000 שקל על תנאי.

בכל הנוגע להעמדה לדין על האירועים מול אשדוד, מדובר בחדשות טובות לבית”ר כי היא נמנעה מהורדת נקודה על תנאי. זאת אחרי שתובע ההתאחדות לכדורגל, עו”ד גלעד ברגמן, הסכים להמיר עונש של הורדת נקודה על תנאי באיסור על מכירת כרטיסים לקהל חוץ על תנאי, בנוסף לקנס.

כזכור, בית”ר עמדה לדין על האירועים מול אשדוד בגין התפרעות אוהדים, פגיעה ע"י אוהדים והתפרצות לשדה המשחק. יש לציין כי במהלך המשחק קרו מספר תקריות: בדקה ה-28 הושלכה כוס עם משקה לתוך תחומי המגרש מכיוון אוהדי בית”ר, ובדקה ה-75 מספר אוהדי בית”ר ירקו על קפטן מ.ס אשדוד, טום בן זקן.

שמונה דקות לאחר מכן, אוהדי בית”ר ירושלים השליכו חפצים על בן זקן, מה שגרם לעצירת המשחק ל-45 שניות. כמו כן, במהלך המשחק הופעל לייזר ירוק מספר רב של פעמים על שחקני אשדוד וצוות השיפוט. בסיום המשחק הושלך בקבוק עם משקה אל עובר צוות השיפוט.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

אבל יותר מהכל - תקרית מכוערת התרחשה בסיום המשחק, כאשר רגע אחרי שריקת הסיום, אוהד פרץ למגרש, רץ לכיוונו של נועם מוצ’ה והיכה אותו בעורף. הקשר היה נסער ושחקני שתי הקבוצות שהיו לידו הרגיעו אותו בירידה לחדר ההלבשה. בבית”ר התנצלו בפני השחקן והמועדון, והאוהד נעצר.

מהלך הדיון

הדיון נערך בראשות שני דיינים: נועם לובין וגיורא לנדאו. את בית”ר מייצג עורך דין רוני מוזסון, שאמר: “לב העניין הוא האירוע אחרי המשחק. מבחינתנו זה לא אירוע בנסיבות מחמירות - גם עובדתית וגם משפטית. בית״ר עשתה את מה שהיא צריכה בנושא. התובע הגיש כתב אישום על התפרצות לשדה המשחק בנסיבות מחמירות.

"הילד שנכנס נתן מכה בעורפו של שחקן דקות אחרי סוף המשחק וגם לשחקן בית״ר. השחקן האשדודי לא הגיש תלונה ואמר שזה לא מעניין אותו. האירוע נעלם מעיני השופט והמשקיף, ורק עובד הפקה טרח לעדכן את המשקיף. לבקשת בית״ר, הילד עוכב ולא נעצר כי לא הוגשה תלונה. הוא הורחק מנהלתית ל-60 יום ולא ייכנס למשחקי בית״ר לעולם. הוא קטין, זה אירוע בנסיבות מחמירות?״.

"גם משפטית, נסיבות מחמירות על פי התקנון מתייחסות לנסיבות שהמשחק לא הגיע לסיומו או נגרם נזק גוף משמעותי או הושלכו חפצים בין יציעים. תסכימו איתי אז שזה לא רלוונטי. המחוקק אומר שאם מרשיעים על סעיפים אחרים בעוון נסיבות מחמירות, אז יש קנסות. אז צריך להטיל עלינו קנס. כל שאר המקרים שמגדירים נסיבות מחמירות, לא רלוונטיים״.

נציג בית"ר ירושלים, עו"ד רוני מוזסון (מימין), בדיון (תומר חבז)

תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, מסביר: ״אין מחלוקת שהאירוע לא היה בנסיבות מחמירות כהגדרתו כי אם זה היה המצב, לא היה שיקול דעת ונהיה בדיון כזה עוד שעה (הדיון על הדרבי). אם זה היה המקרה, הייתה מתחייבת הורדת נקודה בפועל בלי תנאי. לענייננו, התקנון קובע שבמקום שאין הגדרה כמו בסעיף 22יא, יש שיקול דעת לתובע או לבית הדין להרשיע בנסיבות מחמירות.

"בשנה שעברה במשחק בין הפועל ת״א לנוף הגליל, פרצו 3 אוהדי הפועל והתקרבו לשוער נוף הגליל בצורה מאיימת והם עמדו לדין בנסיבות מחמירות. הדיין לובין קבע אז שניתן להעמיד לדין בנסיבות מחמירות ואפילו הפחתת נקודה בפועל, שנהפכה רק מאוחר יותר לתנאי על ידי בית הדין העליון״.

הדיין לנדאו לברגמן: ״גם במקרה לוקאסן הייתה שאלה אם נפגע או לא, אבל קביעת בית הדין העליון הייתה שאין פגיעה בצורה משמעותית אז זה לא נסיבות מחמירות. למרות שבזמנו אני טענתי אחרת״.

ברגמן משיב לו: ״אני מבין לאן אתה חותר, אבל אגיד שני דברים: תקנון המשמעת תוקן בנושא נסיבות מחמירות בדיוק כדי להימנע ממקרים כאלה. בעניין לוקאסן, בית הדין קבע שלא ניתן לבקש עונש חמור יותר מאשר נקודה בפועל. אז נגיד שלא התקבלה בקשה כזאת, אבל התחבטתי בסוגייה נוספת: זה אירוע שקרה כמה דקות אחרי סוף המשחק בשונה מאירוע שוער נוף הגליל שקרה תוך כדי המשחק.

דריק לוקאסן (רדאד ג'בארה)

"צודק מוזסון שאלמלא הייתי מגיש על נסיבות מחמירות, הייתי מוגבל בקנס של 1,500 שקל בלבד על האירוע. לדעתי זה אירוע בעייתי מאוד וחייבים לעשות שינוי בתקנון בכל מה שקשור להתפרצות לשדה המשחק ולהשלכות שלה. אני בעצמי התלבטתי אם זה המקרה לנסיבות מחמירות, אבל האלטרנטיבה פשוטה מדי״.

לנדאו אמר: ״אבל גם כשאתה עובר לנסיבות מחמירות, האם לא עדיף ללכת על רף הענישה הנמוך יותר: נחצה את ה-1,500, אבל לא נלך עד הסוף. כולכם מסכימים״. ברגמן השיב: ״כל הכרעה שתתקבל בהנחה שלא מקלה ראש באירוע, תתקבל בעיניי״. מוזסון אמר: ״אין מחלוקת שלא ניתן להפחית נקודה פה״. לנדאו אמר: ״מסכים איתך״.

מוזסון הוסיף: ״אני מבין את הבעיה התקנונית, אבל זה פער כל כך רחב בין עונשים. הפחתת נקודה זה אירוע של אלימות קולוסאלית כמו בדיון של הדרבי. הרי שמים פה תנאי ומחר כל אחד יידע שיש לי תנאי, יבוא עוד אירוע כזה לא בהכרח של אוהדי בית"ר ויגידו ‘נוריד נקודה’ וזה יפגע במאבק האליפות״.

לנדאו אמר: ״כולנו מסכימים שזה לא אירוע חיובי, אבל לא מאז׳ורי. יש היגיון שזה לא אירוע שאפשר לתת עליו הפחתת נקודות״ (על תנאי). לובין: ״בתופעה הזאת אנחנו רואים התפרצות לשדה המשחק. פעם אחת הוא סטר לו, בפעם הבאה אנחנו לא יודעים מה יהיה לפורץ ביד. זה תיאורטי, אבל אני מעלה את המחשבה״. בשלב זה התובע ונציג בית״ר יצאו להתייעצות לנסות ולהגיע לפתרון, וחזרו אחרי מספר דקות.

ברגמן אמר: ״נסכים להמיר את הענישה על נקודה על תנאי באיסור על מכירת כרטיסים לקהל חוץ על תנאי גם כן עם הקנס”. כלומר: במקום קנס ונקודה על תנאי, קנס ואיסור מכירת משחק חוץ על תנאי.

בית״ר מקבלת את דרישת התובע על אירועי המשחק מול הפועל חיפה על קריאות גזעניות על 15,000 שקלים בפועל ועוד 15,000 שקלים על תנאי. ברגמן הזהיר את אנשי בית״ר לגבי חודש דצמבר וחוק הגזענות שאמור לצאת לפועל ויכלול החמרה משמעותית בענישה על התבטאות גזענית.