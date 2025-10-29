יום שבת, 22.11.2025 שעה 15:40
 בית 1 
14623-7018א. לובליאנה1
14657-7298בחצ'שהיר קולג'י2
12625-6827הפועל ירושלים3
12752-7748קלוז'4
12683-7028רייר ונציה5
12677-6518אריס סלוניקי6
11613-6127וורוצלאב7
11760-7278נפטונאס8
11699-6638מנרסה9
8771-6198המבורג10
 בית 2 
15553-6398בורק1
14620-7108בודוצ'נוסט2
14654-7318בשיקטאש3
13627-7008טורק טלקום4
12756-6968אולם5
11658-6748שמניץ6
11643-6158לונדון ליונס7
11705-6328טרנטו8
10704-6298לייטקבליס9
9708-6028פאניוניוס10

הדגשים במחצית שהובילו לניצחון הפועל ירושלים

האדומים מהבירה עצרו את ג'ונס במחצית השנייה וגם השתפרו בריבאונד ב-76:103 על אריס. במועדון מרוצים מההגנה במחצית השנייה ומהאינטנסיביות בהתקפה

|
ג'ארד הארפר וג'ורדן ג'יימס (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)
ג'ארד הארפר וג'ורדן ג'יימס (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

שמחה בהפועל ירושלים לאחר הניצחון אמש (שלישי) 76:103 על אריס סלוניקי במסגרת המחזור החמישי של היורוקאפ, שהעלה את הקבוצה למאזן של שלושה ניצחונות מול שני הפסדים. האדומים מהבירה הגיעו לאחר ההפסד להפועל העמק במחזור הליגה האחרון, אך כבר באימון שקדם למשחק, במועדון הרגישו כי מדובר היה באימון הקבוצתי הטוב ביותר שלהם העונה – תחושה שאכן תורגמה על הפרקט.

יונתן אלון וחניכיו פגשו קבוצה שמינתה מאמן חדש רק לפני מספר ימים. היוונים הצליחו להיצמד לירושלמים במהלך המחצית הראשונה, אך הדגשים שניתנו בחדר ההלבשה לפני העלייה לרבע השלישי עשו את ההבדל. הנושא הראשון והבוער ביותר היה עצירתו של ברייס ג'ונס, שסיים את המחצית הראשונה עם 16 נקודות. במחצית השנייה ההגנה של ירושלים עבדה טוב בהרבה, וג'ונס הוסיף רק שתי נקודות נוספות עד לסיום.

נושא נוסף עליו הושם דגש היה ריבאונד ההתקפה של אריס, וגם שם הצליחו האדומים לשפר משמעותית. במועדון היו מרוצים מאוד מההגנה במחצית השנייה ומהאינטנסיביות בהתקפה, כמו גם מהעובדה שחלקו את הכדור טוב יותר מאשר במשחקים קודמים.

ירושלים סיימה את המשחק עם לא פחות מ-23 אסיסטים – ג'ארד הארפר המשיך ביכולת הנהדרת שלו עם 9 אסיסטים, קאשיוס ווינסטון הוסיף 5, והקבוצה הציגה משחק קבוצתי מרשים. יובל זוסמן, שחזר לעצמו, סיים עם 14 נקודות והיה מהבולטים בקבוצה. גם אנת'וני לאמב נראה טוב יותר, קאדין קרינגטון תרם את שלו, וג'סטין סמית' זכה למחמאות על השדרוג ביכולתו – המשך ישיר להתקדמות שהראה כבר בעונה שעברה.

גג'סטין סמית' (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

במועדון ציינו כי הייתה שביעות רצון מהמחצית הראשונה, אך המחצית השנייה הייתה סיפור המשחק – שם בא לידי ביטוי היתרון הברור של הירושלמים בשני צידי המגרש.

לאחר המשחק אמר יובל זוסמן: “ניסינו לשחק יותר מהר. קלענו באחוזים מאוד טובים, מה שעזר לנו. הדגש היה לשחק עם תנועה – עם כדור ובלי כדור – וזה גרם לכך שהתוצאה תהיה גבוהה יותר מהמשחקים הקודמים. העובדה שבחצי השני שמרנו הרבה יותר טוב והגבלנו אותם ל-28 נקודות הייתה קריטית בשבילנו. זה הפך את המשחק לקל יותר בסיום. אנחנו מנסים להמשיך לבנות על זה ולהראות מה אנחנו שווים, כי יש לנו הרבה כישרון ואנחנו יודעים מה יש לנו בידיים”.

