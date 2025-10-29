יום רביעי, 29.10.2025 שעה 08:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

הפועל עוד לא במשבר, אך חייבת לנצח את טבריה

האזינו לפודקאסט סיכום גמר גביע הטוטו: השינויים של ברדה, שאלת לויזו וטוריאל הקרע מול משטרת ישראל ומה הקבוצה חייבת להציג בדיון היום בבית הדין

|
שחקני הפועל תל אביב בחלוקת המדליות (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב בחלוקת המדליות (ראובן שוורץ)

אחרי שני הפסדי ליגה רצופים, הפועל תל אביב עשתה אתנחתא מהליגה לטובת גמר גביע טוטו סוער נגד בית"ר ירושלים מתוך תקווה לתקן את ההפסד למכבי נתניה, אבל להבדיל משני ההפסדים האחרונים, הפעם רשמה משחק חלש ברוב דקות המשחק. האדומים הפסידו 2:1 ליריבה הגדולה בית"ר ירושלים וסיימו את המפעל במקום השני.

איציק כלפי ועמית לוונטל מסכמים את הפספוס של הפועל לזכות בתואר אחרי 13 שנה בפרק נוסף של פודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE. האם זה היה המשחק הכי חלש של הפועל מתחילת העונה ואם כן אז למה? השינויים שערך ברדה, שאלת לויזו וטוריאל, האם מדובר במשבר והבעיה בחוד ההתקפה.

עוד בפרק - הקרע מול משטרת ישראל ומה הפועל חייבת להציג בדיון היום בבית הדין וכמובן החשיבות לנצח את טבריה בעוד שלושה ימים. האזנה נעימה.

