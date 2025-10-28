"היה משהו מנטלי ברבע ה-3, נצטרך להגיב מהר"

דווקא אחרי הניצחון על ריאל מדריד, מכבי תל אביב לא הצליחה לייצר מומנטום הערב (שלישי) ביורוליג עם הפסד 99:85 לפנאתינייקוס ביוון. בתום המשחק, מאמן הצהובים עודד קטש דיבר על מה היה חסר נגד היריבה של ארגין עתמאן.

“היינו שם בעיקר כי מצאנו את הדרך לקלוע בחצי הראשון, אבל אני חושב שבסוף בדרך ששיחקנו בהתקפה, היינו שווים יותר. לאורך כל המשחק היו בעיות בריבאונד, באגרסיביות, להתמודד מול הגודל שלהם זה לא פשוט. הרבה נקודות קלות ומתפרצות, הם הלכו לקו יותר מדי והיו לנו איבודי כדור, ובטח שכאן אי אפשר לשחק נגד קבוצה כזאת איכותית ככה, וצריך להשתפר. היה גם משהו מנטלי ברבע השלישי, גם כשעשינו עבודה טובה הגנתית לא הצלחנו לסיים טוב עם הריבאונד וזה הפך את המשחק.

טי ג’יי ליף היה במשחק טוב יותר, זה יכול להשתנות ממשחק למשחק. באופן עקרוני ובלי קשר להיום הוא לאט לאט מתרגל לאינטנסיביות, לסגנון ולמה שאנחנו רוצים, אני שמח על הדבר הזה. אבל זה עדיין לא עוזר לנו בהסתכלות של לשפר את הקבוצה, אנחנו נשב ונראה כדי לתקן את הטעויות וללמוד מהדבר הזה, היה ברור שהם שלטו בכל הנקודות הקלות, אבל מה שהכי חשוב לדעת זה שבעוד יומיים יש לנו משחק נגד קבוצה לא פחות אגרסיבית, זה משהו שנצטרך להגיב לו מהר”.

תמיר בלאט זורק (Pao BC)

ג’ימי קלארק דיבר גם הוא: “התקשינו מול ההתקפה שלהם, זה הכל התחיל בהגנה שלנו. הדקות האחרונות שלנו? אנחנו צריכים להיות רגועים יותר ולהשתפר בהוצאה לפועל של תוכנית המשחק”.

טי ג’יי ליף הוסיף: “פנאתינייקוס התרחקה מאיתנו לקראת הסיום, היא הפעילה עלינו לחץ ולא היינו מספיק טובים בהתקפה בסוף. אלה דברים קטנים, שיחקנו טוב בהתחלה ואז זה ברח. אנחנו צריכים ללמוד מההפסד, אבל להתאושש מהר כי אנחנו לא יכולים לתת לזה להשפיע עלינו להמשך”.