ריאל נכנעה לבאיירן מינכן, הכוכב האדום ניצחה

המחזור השביעי ביורוליג נמשך אמש (שלישי) כשמלבד ההפסד של מכבי תל אביב לפנאתנייקוס, שוחקו עוד מספר מפגשים מעניינים במקביל. במוקד – באיירן מינכן גברה על ריאל מדריד, הכוכב האדום בלגרד ניצחה את וילרבאן, ז׳לגיריס חגגה על וירטוס בולוניה, ברצלונה ניצחה את מילאנו, פאריס נכנעה לאנדולו אפס, ולנסיה גברה על פנרבחצ’ה, ובאסקוניה יצאה עם ידה על העליונה נגד דובאי.

באיירן מינכן – ריאל מדריד 84:90

הבווארים התאוששו מהתבוסה נגד אולימפיאקוס והצליחו לנצח את הבלאנקוס, שמצידם רושמים הפסד יורוליג שלישי ברציפות. אייסיאה מייק הצטיין בשורות המארחת עם 29 נקודות ו-7 ריבאונדים. מנגד, משחק טוב של טרי לילס עם 20 נקודות, לא עזר לקבוצתו לנצח. באיירן עולה למקום ה-16 בעוד ריאל נשארת במקום ה-11.

הכוכב האדום – וילרבאן 65:79

הסרבים נצמדו לפסגה כשהם במאזן זהה לזה של ז׳לגיריס במקום הראשון. צ׳ימה מונקה כיכב עם 24 נקודות, כשהוביל את המארחת לרבע שני נהדר שנתן יתרון להמשך המשחק. וילרבאן עמוק בתחתית עם שני ניצחונות בלבד עד כה.

ז׳לגיריס קובנה – וירטוס בולוניה 65:86

המארחת לא התקשתה וסיפקה ניצחון קל על האיטלקים בדרך לפסגת היורוליג. סילביאן פרנסיסקו הצטיין עם דאבל-דאבל שכלל 23 נקודות ו-10 אסיסטים. בולוניה ירדה למקום התשיעי בטבלה.

ברצלונה – מילאנו 72:74

במשחק צמוד במיוחד, הקטלוניים יצאו עם ידם על העליונה בסיום. האיטלקים הובילו בסוף החצי הראשון, אך רבע שלישי טוב סיפק יתרון שנשמר עד סיום המשחק. וויל קליברן סיפק משחק טוב כשקלע 17 נקודות. מילאנו בתחתית עם שני ניצחונות בלבד.

פאריס – אנדולו אפס 90:80

הקבוצה הצרפתית התקשה בביתה, אחרי שהציגה רבע ראשון טוב בו ירדה ביתרון 17:21, היא הפסידה בשלושת ברבעים הבאים ולא הצליחה להגיב להתקפות של הטורקים, אצלם שיין לארקין הצטיין עם 19 נקודות.

ולנסיה – פנרבחצ’ה 79:94

בעוד משחק מרתק בבמה המרכזית של אירופה, הספרדים הציגו יכולת נהדרת בביתם כשהצליחו לסגור את הסיפור כבר אחרי שלושה רבעים מצוינים. הטורקים, שהמשיכו לצנוח בטבלה, יפגשו מחר את ריאל מדריד למפגש מסקרן במיוחד.

תוצאות נוספות:

באסקוניה – דובאי 85:92