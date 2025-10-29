יונתן אלון: השחקנים לקחו אחריות על הסיטואציה

הפועל ירושלים חזרה למסלול הניצחונות, אחרי שגברה אמש (שלישי) 76:103 על אריס סלוניקי ביורוקאפ, אחרי מחצית שנייה גדולה של הקבוצה מעיר הבירה בהובלת הכוכבים שלה שהיו כולם מעולים.

יונתן אלון דיבר על מה שהתחבר היום: “אני חושב שהשחקנים לקחו אחריות על הסיטואציה. במחצית הראשונה עשינו קצת טעויות אבל בחצי השני עלינו אגרסיביים, קלענו זריקות, שמרנו על האינטנסיביות ובסופו של דבר זה השתלם לנו.

“הדבר הכי חשוב שעשינו היום זה שהיינו על אותו דף, שיחקנו בשביל אותה מטרה עם אותו רעיון התקפי ובאותו רעיון הגנתי והיום זה היה הרבה יותר טוב. יש הרבה אתגרים בחיים של קבוצה, אותנו תפסה תקופה לא טובה אחרי טרום עונה מאוד מאוד טוב שהיה לנו, ואצלנו כל ההתנהלות בתוך המערכת היא מאוד חיובית וסבלנית”.

יובל זוסמן הוסיף: “ניסינו לשחק קצת יותר מהר. אני חושב שקלענו באחוזים מאוד טובים וזה עזר לנו. רצינו לשחק עם יותר תנועה עם ובלי כדור וזה גרם לזה שהגענו לסקור הרבה יותר גבוה ממה שקלענו במשחקים שלפני זה. אני חושב שגם העובדה שחצי שני שמרנו הרבה יותר טוב ועצרנו אותם על 28 נקודות היה קריטי בשבילנו והפך את המשחק בסוף להיות קצת יותר קל, ננסה להמשיך לבנות על זה ולהראות מה שאנחנו שווים כי יש לנו הרבה מאוד כישרון”.