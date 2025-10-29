יום רביעי, 29.10.2025 שעה 04:59
יורוקאפ 25-26
8325-3894בחצ'שהיר קולג'י1
8472-4885קלוז'2
7304-3314א. לובליאנה3
7311-3304מנרסה4
7426-3975אריס סלוניקי5
6361-3814הפועל ירושלים6
5252-2513וורוצלאב7
5350-3464רייר ונציה8
5379-3534נפטונאס9
5496-4105המבורג10
 בית 2 
8249-3264בורק1
7345-3724בשיקטאש2
7384-3964אולם3
7429-3775טרנטו4
6308-3454בודוצ'נוסט5
6316-3324טורק טלקום6
6323-2874לונדון ליונס7
6437-3915פאניוניוס8
5317-3274שמניץ9
5356-3114לייטקבליס10

יונתן אלון: השחקנים לקחו אחריות על הסיטואציה

מאמן הפועל ירושלים דיבר אחרי ה-76:103 על אריס סלוניקי ביורוקאפ: "ההתנהלות בתוך המערכת היא מאוד חיובית וסבלנית". זוסמן: "יש לנו הרבה כישרון"

|
יונתן אלון (אורן בן חקון)
יונתן אלון (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים חזרה למסלול הניצחונות, אחרי שגברה אמש (שלישי) 76:103 על אריס סלוניקי ביורוקאפ, אחרי מחצית שנייה גדולה של הקבוצה מעיר הבירה בהובלת הכוכבים שלה שהיו כולם מעולים.

יונתן אלון דיבר על מה שהתחבר היום: “אני חושב שהשחקנים לקחו אחריות על הסיטואציה. במחצית הראשונה עשינו קצת טעויות אבל בחצי השני עלינו אגרסיביים, קלענו זריקות, שמרנו על האינטנסיביות ובסופו של דבר זה השתלם לנו.

“הדבר הכי חשוב שעשינו היום זה שהיינו על אותו דף, שיחקנו בשביל אותה מטרה עם אותו רעיון התקפי ובאותו רעיון הגנתי והיום זה היה הרבה יותר טוב. יש הרבה אתגרים בחיים של קבוצה, אותנו תפסה תקופה לא טובה אחרי טרום עונה מאוד מאוד טוב שהיה לנו, ואצלנו כל ההתנהלות בתוך המערכת היא מאוד חיובית וסבלנית”.

יובל זוסמן הוסיף: “ניסינו לשחק קצת יותר מהר. אני חושב שקלענו באחוזים מאוד טובים וזה עזר לנו. רצינו לשחק עם יותר תנועה עם ובלי כדור וזה גרם לזה שהגענו לסקור הרבה יותר גבוה ממה שקלענו במשחקים שלפני זה. אני חושב שגם העובדה שחצי שני שמרנו הרבה יותר טוב ועצרנו אותם על 28 נקודות היה קריטי בשבילנו והפך את המשחק בסוף להיות קצת יותר קל, ננסה להמשיך לבנות על זה ולהראות מה שאנחנו שווים כי יש לנו הרבה מאוד כישרון”. 

יובל זוסמן (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)יובל זוסמן (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)
