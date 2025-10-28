ברדה: אנחנו במומנטום קצת פחות טוב, נצא מזה

הפועל תל אביב נכנעה הערב (שלישי) 2:1 לבית״ר ירושלים בגמר גביע הטוטו, ופספסה הזדמנות לקחת תואר ראשון העונה, דווקא נגד יריבתה המושבעת. האדומים סופרים הפסד שלישי ברציפות בכל המסגרות, זאת ללא הדרבי שבוטל עוד בטרם החל נגד מכבי תל אביב.

בסיום, מאמן הפועל ת״א, אליניב ברדה, אמר: ״אני לא חושב שיש קשר בין המשחקים האחרונים למה שהיה היום. כל משחק הוא בנפרד. לא שיחקנו את הכדורגל שאנחנו ורצים בחצי הראשון, הפסדנו כל תיקול. בחצי השני כבר נראינו טוב יותר, אבל לא הצלחנו להשיג את השער שיחזיר אותנו למשחק. זה מומנטומים בכדורגל, היינו בתקופה טובה יותר ונצא מהתקופה הזאת. אין לי ספק בזה״.

על שיתוף הפעולה על קו ימין בין לואיזו וטוריאל אמר: ״הרבה יותר קשה לשחק מול שניים כאלה. סתיו משחק קצת פחות טוב מאז הפציעה שלו, אבל אין לזה קשר. השינוי הזה וההצטרפות של לואיזו תביא לנו הרבה דברים טובים״.

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

על התקופה האחרונה וביטול הדרבי: ״זה חלק מהכדורגל, יש דברים שלא תלויים בנו. שיחקנו החודש שני משחקים במקום ארבעה וזה קצת הוציא אותנו מהמסלול. אנחנו נחזור אליו, כבר בשבת יש לנו משחק קשה ונתכונן אליו כראוי. אני אשאף תמיד להיות עם הפועל תל אביב במשחקים על תואר. הרבה שנים המועדון הזה היה שם ואני רוצה להחזיר אותו לשם, כשנחזור להאבק על תארים גם נביא אותם״.

על אי ניצול המצבים אמר: ״כשאתה לא מנצח משחקים אז יש בעיה בהתקפה. צריך לנצל את המצבים, כי אנחנו מגיעים להרבה, גם היום וגם נגד נתניה, אבל בסופו של דבר הכדורים לא נכנסים. אם נמשיך לעשות את הדברים נכון הם גם יכנסו בסוף״.

אליניב ברדה (שחר גרוס)

גם שחקן הקבוצה, סתיו טוריאל דיבר בסיום: ״מאוכזבים, אבל יש לנו עוד ארבעה ימים משחק וצריך לתקן את זה. התחלנו טוב ופתחנו חזק, אחרי שספגנו המתח ירד ולא התעלינו וזה לא צריך לקרות. ממשיכים הלאה״.

על התקופה האחרונה והחיבור עם לואיזו אמר: ״אפשר לקרוא לזה משבר, אבל אנחנו כבר מסתכלים קדימה על יום שבת. החיבור עם לואיזו לא לוקח אותי אחורה. היום זה לא עבד, אבל אני מאמין שזה יסתדר בסוף״.