מכבי ת"א ומטה אשר שמרו על פתיחה מושלמת

היום (שלישי) התקיימו משחקי המחזור השני של ליגת העל לגברים בכדורעף, כאשר הפועל ירושלים שלא ניצחה לאורך כל השנה שעברה מפתיעה ומנצחת אחרי משחק מרתק את הפועל עירוני קריית אתא 2:3. בנוסף, המעפיל מנצחת בחוץ את אשדוד, ואילו מכבי יעדים תל אביב והפועל גליל מטה אשר/עכו ממשיכות בפתיחה המושלמת שלהן. במשחק מוקדם ניצחה מ.ס עיילבון את הפועל כפר סבא בחוץ עם 2:3 במערכות.

מכבי אשדוד – הפועל המעפיל/עמק חפר/מנשה 3:1 (25:23, 26:24, 17:25, 25:21)

המערכה הראשונה החלה בשליטה של אשדוד כאשר סאוזה ואפונזה מעלים אותה ל-3:6. ממצב של 6:9 לקבוצה מעיר הנמל, המעפיל נכנסה למשחק וסגרה את הפער עם הנחתה של דוס סנטוס. משוויון 13:13, המעפיל עשתה 4 נקודות רצופות וטסה ל-13:17, פער שהספיק למעפיל לסגור עניין ולזכות במערכה הראשונה.

גם המערכה השנייה החלה ביתרון של אשדוד 2:0, אבל השחקנים של עדי תדמור מהמעפיל נכנסו מהר מאוד גם למערכה הזו ועלו ליתרון 7:10. הפער הלך וגדל כשזהאר וסלטון מעלים את המעפיל ל-19:23, אשדוד הצליחה לסגור עם הנחתה של אפונזה ל-23:23, אלא שמאמץ עילאי של המעפיל עזר לה לנצח את המערכה 26:24.

אשדוד יצאה כמו מלוע של תותח במערכה השלישית ועלתה ליתרון מהיר של 5:9 עם הנחתה מוצלחת של מרטן. האשדודים המשיכו לשלוט במערכה ועלו ליתרון 8:18 עם הנחתה של סאורה. למעפיל לא היו תשובות ואשדוד זכתה בקלות במערכה.

המערכה הרביעית החלה בצורה צמודה, אלא שאשדוד עם אייס של סאורה עלתה ל-5:8. שתי הנחתות רצופות של אוסוקין העלו את אשדוד ל-8:11, המעפיל צימצמה בהדרגה עד ל-17:17 ועלתה מיד לאחר מכן ל-19:21. מכאן המעפיל המשיכה עד לניצחון במערכה ובמשחק כולו.

הצטיינו בהמעפיל: אוליברייה עם 14 נקודות, וסלטון ודוס סנטוס עם 11 נקודות כל אחד. מנגד, הצטיינו באשדוד: סאורה עם 25 נקודות ואפונזה עם 21 נקודות.

מאמן המעפיל עדי תדמור אמר: "אני גאה בשחקנים על המשחק הטוב למרות משחק חוץ קשה וקבוצה מצוינת ששיחקה מולנו".

מכבי SVA רחובות – מכבי יעדים תל אביב 3:0 (25:21, 25:21, 25:15)

הדאבליסטית מתל אביב נתקלה הערב ביריבה עיקשת, המערכה הראשונה הלכה לשחקנים של גל גלילי 21:25. המערכה השניה החלה היטב עבור הקבוצה מהשפלה שעלתה ל-4:6. הנחתה מוצלחת של בצ'קלה צמצמה את התוצאה ל-6:5. טעות של פביצ'ביץ מרחובות גררה שיוויון 6:6. המשחק המשיך בצורה צמודה עד שממצב של 15:15, התל אביביים עשו 3 נקודות רצופות ועלו ל-15:18, יתרון שהחזיק עד לסוף המערכה שהסתיימה עם הנחתה של בצ'קלה. המערכה השלישית היתה יותר קלה עבור מכבי תל אביב שעלתה ליתרון מוקדם אותו שמרה לאורך כל המערכה עד לניצחון בה.

במכבי יעדים תל אביב הצטיינו הידלגו וביסה עם 14 נקודות כל אחד.

במכבי SVA רחובות הצטיין פביצ'ביץ עם 22 נקודות.

מכבי מוסינזון הוד השרון – הפועל גליל מטה אשר/עכו 3:0 (25:20, 25:18, 25:14)

מטה אשר ממשיכה את הפתיחה הטובה ומנצחת הערב בחוץ את הוד השרון בשלוש מערכות חלקות. הקבוצה מהשרון שהגיעה בעונה שעברה למקום השלישי תצטרך לשנס מותניים במחזורים הקרובים, ואילו מטה אשר נראית היטב בפתיחת הליגה.הצטיינו במטה אשר: ווינקלמולר עם 15 נקודות, ושטיפט ונונייז עם 12 נקודות כל אחד. הצטיין בהוד השרון דימה זים עם 14 נקודות.

אנוש שטיפט שחקן מטה אשר/עכו אמר בסיום המשחק: "הגענו למשחק עם אנרגיה חיובית ושיחקנו שמח מהרגע הראשון. ידענו לשמור על ריכוז ולעשות את העבודה בהגנה כמו שצריך - ההגנה שלנו הייתה מצוינת היום וזה מה שעשה את ההבדל. הקבוצה הראתה אופי ונחישות לאורך כל שלושת המערכות, כולם נתנו מעצמם למען הקבוצה, וזה בדיוק הרוח שאנחנו רוצים להמשיך איתה הלאה."

הפועל אריות ירושלים – הפועל עירוני קריית אתא 2:3 (25:17, 22:25, 25:18, 22:25, 9:15)

קריית אתא שלטה במשחק במערכה הראשונה, אבל המערכה השניה היתה צמודה מאוד. קריית אתא עלתה ליתרון 18:21, אלא שירושלים במהפך מדהים עלתה ל-22:21, ומשם המשיכה עד לניצחון במערכה השניה. המערכה השלישית היתה במעמד קריית אתא בלבד שניצחה אותה בקלות יחסית. ירושלים התאוששה במערכה הרביעית וכפתה משחק צמוד על הקבוצה מהקריות, כשבסופו של דבר היא מצליחה לנצח את המערכה. את המערכה החמישית פתחה ירושלים בהתלהבות אדירה ועלתה ליתרון 1:6.

קריית אתא עוד ניסתה לצמצם, אבל ירושלים שלא ניצחה אף משחק לאורך העונה שעברה לא נתנה למשחק הזה לברוח לה וסיימה את המערכה בניצחון שעזר לה לנצח 2:3 במשחק כולו.

כמו כן, במשחק מוקדם ניצחה מ.ס עיילבון 3:2 (25:15, 18:25, 21:25, 25:17, 15:11) בחוץ את הפועל כפר סבא.

במ.ס עיילבון הצטיינו: פיינרו עם 25 נקודות וריביירו עם 13 נקודות.

בהפועל כפר סבא הצטיינו: כתריאל עם 19 נקודות וסנצ'ס עם 19 נקודות.