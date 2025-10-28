המפכ"ל ושוטריו עצרו אוהדים מיציע הפועל ת"א

אמנם בניגוד לדרבי המשחק בגמר גביע הטוטו בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים הצליח לצאת לדרך ובסוף להסתיים בזכייה של הירושלמים, אך לא הכל היה שקט בחזית של היחס בין המשטרה לאוהדים.

מספר שוטרים, וביניהם המפכ”ל דני לוי, נכנסו ליציע של אוהדי הפועל תל אביב והחלו לבצע מעצרים כשהם נראו גוררים החוצה אוהדים מן היציע.

האירוע התרחש במחצית המשחק, והוביל לתסיסה בקרב הקהל ביציע ולקללות רבות כנגד המשטרה ככלל וגם נגד המפכ”ל דני לוי באופן אישי.

המשטרה עוצרת אוהד הפועל ת"א

עוד לפני האירוע המפכ”ל בחר לאורך דקות ארוכות לפני המחצית להתקהל עם עשרות שוטרים בפינת האצטדיון, דבר שגרם להלטת הרוחות ביציע טרם התחלת המעצרים. במשטרה אמרו כי המעצרים נעשו אחרי שאוהדים זרקו חפצים, קיללו שוטרים ועוד.

במשטרה עדכנו על 14 עצורים, לפחות 8 מאוהדי הפועל ו-5 מאוהדי בית”ר, בגלל זריקת חפצים, קריאות גנאי והדלקת אבוקות ביציע. בכוונת המשטרה לבצע עוד מעצרים בשל האבוקות, כשהם בודקים במצלמות בניסיון לזהות מי הדליקו אותן. בין העצורים גם עצורים בגין תקיפה כנגד המפכ”ל.

המפכ"ל דני לוי ליד יציע הפועל (ראובן שוורץ)

המפכ"ל דני לוי בין אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אוהדי הפועל תל אביב מול המפכ"ל דני לוי (ראובן שוורץ)

המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל (ראובן שוורץ)

המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל (ראובן שוורץ)