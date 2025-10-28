טירוף: סיכום גמר גביע הטוטו מעדשות המצלמה

טירוף: סיכום גמר גביע הטוטו מעדשות המצלמההחל מהאווירה ברחובות לפני המשחק, דרך הדרמה והשוטרים ביציע, המאבקים על כר הדשא והחגיגות הצהובות של בית״ר ירושלים בסיום. צפו בתמונות הבולטות מערכת ONE | 28/10/2025 22:30 שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה) אוהדי בית"ר ירושלים והפועל ת"א לפני המשחק (דורון בן דור)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)ברק יצחקי (ראובן שוורץ)אליניב ברדה (ראובן שוורץ)האבוקות ביציע של הפועל ת"א (דורון בן דור)אבוקות בסמי עופר (ראובן שוורץ)אבוקות ביציע הפועל ת"א (ראובן שוורץ)אוהדי בית"ר ירושלים עם האבוקות (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)השחקנים מחכים שהעשן יתפוגג (ראובן שוורץ)מיגל סילבה על רקע העשן בסמי עופר (ראובן שוורץ)ג'ונבוסקו קאלו משתלט על הכדור, שחר פיבן מסתכל (רדאד ג'בארה)ג'ונבוסקו קאלו ושחר פיבן (רדאד ג'בארה)ג'ונבוסקו קאלו (ראובן שוורץ)בריאן קרבאלי ודניאל דאפה במאבק (ראובן שוורץ)ירדן כהן מול שחר פיבן (ראובן שוורץ)איתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)איתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)ירדן שועה במאבק עם אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)ג'ונבוסקו קאלו מול שחר פיבן (ראובן שוורץ)דור מיכה רץ בטירוף, שער שני שלו העונה (רדאד ג'בארה)דור מיכה רץ לחגוג עם הקהל (ראובן שוורץ)שחקני בית"ר חוגגים, הגביע מתקרב? (ראובן שוורץ)שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד ג'בארה)דור מיכה וירדן שועה מתחבקים (רדאד ג'בארה)הקהל האדום לא מאבד אמונה. יצליחו לחזור? (רדאד ג'בארה)עומר אצילי פורץ (ראובן שוורץ)עומר אצילי פורץ (ראובן שוורץ)המפכ"ל דני לוי ביציע הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)המפכ"ל דניאל לוי ליד יציע הפועל (ראובן שוורץ)המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל (ראובן שוורץ)המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל (ראובן שוורץ)המפכ"ל דני לוי בין אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שחר פיבן מתקרב לנגוח, ג'ונבוסקו קאלו לידו (ראובן שוורץ)ירדן שועה מאוכזב על כר הדשא (רדאד ג'בארה)ירדן שועה יוצא מאוכזב (רדאד ג'בארה)עומר אצילי וג'ונבוסקו קאלו מאושרים (רדאד ג'בארה)לוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני בית״ר ירושלים בטירוף (ראובן שוורץ)שחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד ג'בארה)ברק יצחקי ודור מיכה (רדאד ג'בארה)ברק אברמוב ועומר אצילי (רדאד ג'בארה) הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש