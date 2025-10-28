עובדיה: אוהדי הכדורגל הם הצבע של המשחק

על רקע הביקורת כלפי המשטרה בנוגע לסירטון שהעלתה לקראת גמר גביע הטוטו הערב (שלישי) בין בית”ר ירושלים להפועל תל אביב, איציק עובדיה, מנכ”ל מכבי חיפה, העלה מסר תקיף.

“הכדורגל שייך לאוהדים! אוהדי הכדורגל הם הצבע של המשחק, אל תצבעו אותם בגוונים של פשע, גזענות ואלימות”, נכתב בפוסט שפירסם ברשתות החברתיות.

כזכור, מוקדם יותר המשטרה פרסמה סרטון שבו היא רושמת “מצאו את ההבדלים”, עם קטעים של מופעי פירוטכניקה ביציעים של אוהדים בכדורגל ואירועים של לחימה במזרח ירושלים, ובכך עשתה השוואה בין שני סוגי האירועים הללו. בקטע אף נכתב: “חלק מהצילומים צולמו במזרח ירושלים, חלק במגרשי הכדורגל, מצאו את ההבדלים”.