יום שלישי, 28.10.2025 שעה 21:40
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

עובדיה: אוהדי הכדורגל הם הצבע של המשחק

על רקע הסירטון של המשטרה והביקורות הנוקבות שהגיעו אחריו, מנכ"ל מכבי חיפה פירסם מסר תקיף: "אל תצבעו את הקהל בגוונים של פשע, גזענות ואלימות"

|
איציק עובדיה (עמרי שטיין)
איציק עובדיה (עמרי שטיין)

על רקע הביקורת כלפי המשטרה בנוגע לסירטון שהעלתה לקראת גמר גביע הטוטו הערב (שלישי) בין בית”ר ירושלים להפועל תל אביב, איציק עובדיה, מנכ”ל מכבי חיפה, העלה מסר תקיף.

“הכדורגל שייך לאוהדים! אוהדי הכדורגל הם הצבע של המשחק, אל תצבעו אותם בגוונים של פשע, גזענות ואלימות”, נכתב בפוסט שפירסם ברשתות החברתיות.

כזכור, מוקדם יותר המשטרה פרסמה סרטון שבו היא רושמת “מצאו את ההבדלים”, עם קטעים של מופעי פירוטכניקה ביציעים של אוהדים בכדורגל ואירועים של לחימה במזרח ירושלים, ובכך עשתה השוואה בין שני סוגי האירועים הללו. בקטע אף נכתב: “חלק מהצילומים צולמו במזרח ירושלים, חלק במגרשי הכדורגל, מצאו את ההבדלים”.

