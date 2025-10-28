המנהלת: צו סגירה זמני הוצא לאצטדיון בבת ים

מנהלת הליגות לכדורגל וההתאחדות, הוציאו במהלך היום צו סגירה זמני לאצטדיון בבת ים למשחקים בליגות המקצועניות, כך נודע ל-ONE. הסיבה המרכזית, נעוצה בכר הדשא הקטסטרופלי, אשר מקשה על קיום משחק כדורגל, כאשר המטרה היא לנסות ולחזור לשימוש באצטדיון לאחר פגרת השזרוע בסוף חודש נובמבר.

סיבה נוספת, היא גם בעיות החשמל במגרש, כאשר ביום שישי האחרון שחקני בני יהודה ועירוני מודיעין היו צריכים להתקלח בחושך וגם המשחק עצמו שוחק בדקות האחרונות ללא תאורה. בכל אופן, מ.ס כפר קאסם תארח את משחקה הקרוב ביום שישי מול הפועל ראשל”צ באצטדיון בנתניה.

היום, אירחה עירוני מודיעין את משחקה במסגרת הגביע מול אחי נצרת, במה שהפך למשחק האחרון כרגע באצטדיון. כזכור, גם מודיעין וגם כפר קאסם מארחות במגרש זה.