ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
198-1510הפועל ראשל"צ3
1714-1510הפועל כפר שלם4
1613-1810מ.ס כפר קאסם5
159-1710מ.ס קריית ים6
1513-1210הפועל כפ"ס7
1415-1610הפועל ר"ג8
1319-1810עירוני מודיעין9
1115-1510הפועל חדרה10
1113-1210הפועל עכו11
1017-810בני יהודה12
1017-810הפועל רעננה13
924-1510מכבי יפו14
622-910הפועל עפולה15
515-810הפועל נוף הגליל16

המנהלת: צו סגירה זמני הוצא לאצטדיון בבת ים

הגוף לניהול הליגות בשיתוף ההתאחדות לכדורגל, החליטו לסגור לפחות בינתיים את המגרש, בגין מצב כר הדשא ובעיות חשמל, כשהמטרה היא לחזור אחרי שזרוע

האצטדיון בבת ים (פרטי)
האצטדיון בבת ים (פרטי)

מנהלת הליגות לכדורגל וההתאחדות, הוציאו במהלך היום צו סגירה זמני לאצטדיון בבת ים למשחקים בליגות המקצועניות, כך נודע ל-ONE. הסיבה המרכזית, נעוצה בכר הדשא הקטסטרופלי,  אשר מקשה על קיום משחק כדורגל, כאשר המטרה היא לנסות ולחזור לשימוש באצטדיון לאחר פגרת השזרוע בסוף חודש נובמבר.

סיבה נוספת, היא גם בעיות החשמל במגרש, כאשר ביום שישי האחרון שחקני בני יהודה ועירוני מודיעין היו צריכים להתקלח בחושך וגם המשחק עצמו שוחק בדקות האחרונות ללא תאורה. בכל אופן, מ.ס כפר קאסם תארח את משחקה הקרוב ביום שישי מול הפועל ראשל”צ באצטדיון בנתניה.

היום, אירחה עירוני מודיעין את משחקה במסגרת הגביע מול אחי נצרת, במה שהפך למשחק האחרון כרגע באצטדיון. כזכור, גם מודיעין וגם כפר קאסם מארחות במגרש זה.

