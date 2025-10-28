מכבי נתניה קיימה טקס לזכרו של שרגא בר ז"ל

הכדורגל הישראלי ובמכבי נתניה בפרט קיבלו אתמול חדשות עצובות, כששרגא בר, ששיחק במועדון ונחשב בו לאגדה, נפטר בגיל 77. היום (שלישי) התקיים טקס מרגש באצטדיון מרים לזכרו של שרגא, כשארונו הוצב באצטדיון ושחקני קבוצת הנוער עמדו כמשמר כבוד ליד הארון.

בטקס נשאו דברים נוגעים ללב מנהל הקבוצה רונן עמר, בנו של שרגא, טל ונכדו רועי, שחלקו זכרונות ומילים חמות על האיש שנתן הרבה למועדון ולכדורגל הישראלי.

לאחר מכן צעדו הנוכחים, ביניהם שחקני עבר ושחקני הקבוצה הבוגרת של המועדון, ליד ארונו והעניקו לו את הכבוד האחרון, כשהלוויתו נערכה לאחר מכן בבית העלמין כפר נחמן ברעננה. מהמועדון נמסר: “שרגא, תודה על הכל, תמיד תישאר בליבנו”.

טקס לזכרו של שרגא בר (פרטי)

במשך 13 עונות (1965-1978) שימש כמגן הימני של נתניה וזכה עמה ב-3 אליפויות, גביע המדינה ואלוף האלופים. את הקריירה שלו בנתניה סיים בדאבל היסטורי בעונת 1977/78. בנוסף, ייצג בר את נבחרת ישראל ב-34 משחקים, והגיע לשיא הקריירה שלו כשחקן בנבחרת ישראל במונדיאל 1970 במקסיקו - אחד הרגעים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.