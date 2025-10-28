יום שלישי, 28.10.2025 שעה 21:27
188-158נאפולי1
183-88רומא2
176-138מילאן3
1511-198אינטר4
147-138בולוניה5
135-98קומו6
126-128אטאלנטה7
128-98יובנטוס8
1212-108אודינזה9
117-118לאציו10
1110-98קרמונזה11
1114-88טורינו12
109-88ססואולו13
910-88קליארי14
77-38פארמה15
613-78לצ'ה16
511-48ורונה17
412-78פיורנטינה18
412-58פיזה19
311-48גנואה20

שוער המשנה של אינטר דרס למוות קשיש בן 81

ג'וזף מרטינס היה מעורב בתאונה טרגית בה פגע באדם מבוגר על כיסא גלגלים, פעולות ההחייאה כשלו. הספרדי לא ייקח חלק במשחק מול פיורנטינה בסן סירו

|
ג'וזף מרטינס (IMAGO)
ג'וזף מרטינס (IMAGO)

אינטר נמצאה בעונה שעברה במרוץ על אליפות איטליה שנמשך לו עד השנייה האחרונה, אך הסתיים לבסוף באליפות שהלכה ליריבה נאפולי. העונה מנסים הנראזורי  לשחזר את ההצלחה ולהביא טעם מתוק לצד הכחול שחור של העיר מילאנו, אך היום (שלישי) כנראה שאצל סגנית אלופת איטליה לא מתעסקים בכדורגל.

הבוקר, ג’וזף מרטינס שוער הקבוצה, דרס למוות קשיש בן 81 ליד קומו שבצפון ארץ המגף. באיזור השעה 9:30 נסע הספרדי ברכבו ופגע באותו קשיש שנסע על כיסא גלגלים.

ניסיונות החייאה שבוצעו באותו אדם מבוגר בסופו של דבר לא צלחו, והנדרס נפטר זמן קצר לאחר מכן. אל הזירה הוזעקו אמבולנסים ואף הגיע מסוק אל האירוע. שוער הנראזורי לא נפגע, אך היה נראה מזועזע לאחר המקרה.

הרחוב בו אירע האירוע נסגר זמנית לטובת חקירת התאונה המצערת. המאמן כריסטיאן קיבו כמובן ביטל את מסיבת העיתונאים שהייתה צפויה להתקיים היום בעקבות התאונה, והשוער לא ייקח חלק בסגל לקראת המשחק מחר מול פיורנטינה.

