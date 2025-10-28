אבוקות הודלקו ביציע בלבד, הגמר נעצר זמנית

אחרי אירועי הדרבי התל אביבי רק לפני קצת יותר משבוע, הפועל תל אביב ובית”ר ירושלים נפגשו הערב (שלישי) למשחק במסגרת גמר גביע הטוטו שבו ניצחו הירושלמים והניפו את התואר.

כפי שקרה בבלומפליד בין האדומים לצהובים, גם הערב בסמי עופר נדלקו אבוקות, אך לא נזרקו לכר הדשא הפעם. אז באצטדיון היפואי כזכור, הקבוצות טרם עלו למגרש והמשחק פוצץ עוד לפני שריקת הפתיחה בשל השלכת האבוקות שהביאה להחלטה דרמטית של המשטרה.

אוהדי הפועל ת”א הציגו פירוטכניקה לפני שריקת הפתיחה, אוהדי בית”ר ירושלים עשו זאת אחרי שריקת הפתיחה – מה שהביא את השופט לעצירה זמנית של ההתמודדות בדקה השלישית רק בשביל שהעשן במקום יתפזר. לאחר מכן, המשחק בין האדומים לירושלמים חודש כמובן.