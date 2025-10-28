יום רביעי, 29.10.2025 שעה 10:54
ספורט אחר  >> כדוריד

סולר יו"ר דירקטוריון חברת היכלי הספורט ת"א

רשמית: רו"ח אלון סולר (42) מונה לתפקיד ויחליף את רמזי גבאי: "שמה של חברת היכלי הספורט כבית של ספורט ותרבות הולך לפניה. נכנס בתקופה מאתגרת"

|
אצטדיון בלומפילד (רועי כפיר)
אצטדיון בלומפילד (רועי כפיר)

רו"ח אלון סולר מונה ליו"ר דירקטוריון חברת היכלי הספורט ת"א יפו, כפי שנחשף כאן ב-ONE. מינוי סולר אושר במועצת העיר ובמשרד הפנים ובימים אלה הוא סיים חפיפה ונכנס לתפקידו (בהתנדבות). רו"ח אלון סולר בן 42, נשוי עם שלושה ילדים מתל אביב, בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת ת"א ובעל ניסיון רב בתחום הניהול, הכספים והספורט.

הוא מכהן בחמש השנים האחרונות כסמנכ"ל הכספים של ארקיע קווי תעופה ועד ל-2018 כיהן במשך כעשור כחבר מועצת העיר ת"א יפו (בהתנדבות) בה בין השאר היה אמון על תחום הספורט וכיהן כדירקטור בחברות עירוניות, לרבות היכלי הספורט ומרכז הספורט הלאומי.

חברת היכלי הספורט תל אביב יפו אמונה על ניהול ופיתוח מתקני הספורט הגדולים והמקצועיים בעיר: מרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, אצטדיון בלומפילד, היכל מנורה מבטחים, היכל קבוצת שלמה, האולם במידטאון, האצטדיון בשכונת התקווה ומתחמי הטניס בדרך רוקח.

רו"ח אלון סולר (שי יחזקאל)רו"ח אלון סולר (שי יחזקאל)

רו"ח אלון סולר: “אני מודה לראש העיריה ולחברי מועצת העיר על האמון והתמיכה. שמה של חברת היכלי הספורט כבית של ספורט ותרבות הולך לפניה. אני נכנס בתקופה מאתגרת ומרגשת במהלכה נפעל להחזרת אירוח משחקים ותחרויות בינ"ל לעיר, לצד המשך הרחבת פעילות החברה, השקעה במתקנים ושיפור חוויית הצפייה בעיר”.

