נותרה עם 5 זרים: סמאג' טיל שוחרר מרמת גן

מכבי עירוני רמת גן הודיעה היום (שלישי) כי היא משחררת את הגארד, סמאג' טיל, מהסגל ותישאר עם חמישה זרים. הקבוצה לא משתתפת העונה באירופה ולכן החליטה לא להחזיק זר שישי, שמראש לא יוכל להירשם בליגה.

השחקנים הזרים של רמת גן הם: ג'ורדן פלויד, ז'ורדאן ניקוליס, דריון אטקינס, רונאלדו סגו ודרו קרופורד.

טיל (23, 1.88 מטר) הגיע לרמת גן ממכללת אינדיאנה סטייט, במדיה שיחק 31 משחקים בהם שותף 33.3 דקות בממוצע למשחק, קלע 16.7 נקודות בממוצע למשחק, מסר 5.6 אסיסטים בממוצע למשחק וקלט 4.1 כדורים חוזרים בממוצע למשחק. הוא נבחר לחמישיית הקונפרנס שלו בעונת 2024/2025.