אחרי 6 שנים: בית"ר ירושלים מחזיקת גביע הטוטו

דעת המבקר

השחקן המצטיין דור מיכה, ציון: 8

כבש שער ובישל את השני דור מיכה, ציון: 8כבש שער ובישל את השני השחקן המאכזב דניאל דאפה, ציון: 4

הכישרון הצעיר לא בא לידי ביטוי, נקלע פעם אחר פעם בעמדת נבדל דניאל דאפה, ציון: 4הכישרון הצעיר לא בא לידי ביטוי, נקלע פעם אחר פעם בעמדת נבדל

הרכבים וציונים

בכל פעם שהפועל תל אביב ובית”ר ירושלים נפגשות, זה תמיד מלא ברגש, אמוציות, תחרותיות וגם מעבר, אז בטח ובטח במשחק על תואר. הערב (שלישי) המפגש הגדול בין השתיים התקיים באצטדיון סמי עופר מלא, כאשר הקבוצה מהבירה ניצחה 1:2 וזכתה בפעם הרביעית בתולדותיה בגביע לאחר שש שנים.

רק לפני קצת יותר מחודש, שני הצדדים נפגשו בבלומפילד, זה נגמר 2:3 בלתי נשכח של הפועל תל אביב עם אותו שער ניצחון עצום ודרמטי של עומרי אלטמן. הערב, בית”ר רצתה לשים את זה מאחוריה, ובמשחק עצמו היא באמת עשתה זאת – כאשר לאורך כמעט 90 דקות היא הייתה טובה יותר, חדה יותר, מסוכנת יותר ובסופו של דבר, ניצחה גם בצדק.

המשחק, שנחשב לאחד החמים בכדורגל הישראלי, הגיע בזמן רגיש לענף אצלנו בארץ, כשבוע וחצי אחרי שהדרבי התל אביבי לא שוחק. הפעם, גם כן עם אבטחה רבה, נכנסו אבוקות אל האצטדיון מצד שני הקהלים, אך אלו הדליקו אותם רק ביציע ולא זרקו לדשא, כשלמעט עצירה של חמש דקות, האוהדים סיפקו אווירה נהדרת.

עומר אצילי על כר הדשא (ראובן שוורץ)

המשחק עצמו חודש לאחר ההפסקה וישר נפתח בקצב גבוה, כשאמנם בית”ר שלטה יותר בכדור, אך דווקא הפועל הייתה מסוכנת יותר בדקות הראשונות, שלויזוס לויזו סחט הצלה נהדרת ממיגל סילבה וניסה את מזלו במספרת. אולם, הגנת האדומים החלו לטעות ולאבד כדורים ובדקה ה-34 השליטה של הצהובים-שחורי הניבה פרי, כשעומר אצילי פרץ באגף, הגביה, אסף צור הדף לא טוב, ירדן שועה הקפיץ לדור מיכה, שמהאוויר הצליח לשים ברשת.

במחצית השנייה אליניב ברדה ביצע זעזוע על כר הדשא, כשביצע שלושה חילופים, כשבצד השני ירדן שועה נפצע והוחלף ועל כר הדשא הפועל הייתה אחרת. למרות זאת, האדומים לא השכילו להבקיע והשער השני של בית”ר הגיע בדקה ה-62, כשדור מיכה הקפיץ כדור עומק אדיר לג’ונבוסקו קאלו, שמתוך הרחבה הצליח לסיים.

מפה, המשחק לא שוחק יותר מדי והקבוצות התעסקו בעיקר בפציעות של שחקנים, כשלוקה גדראני אף פונה באלונה, אך עד הסיום, הפועל תל אביב הצליחה לצמק את התוצאה, כשזה “כמובן מעט מדי מאוחר מדי”. עמוק בתוספת הזמן, סתיו טוריאל התקדם ברגל שמאל מחוץ לרחבה ובעט נהדר לפינה הימנית, אך הסוף לא השתנה וכאמור בית”ר הניפה את גביע הטוטו בפעם הרביעית בתולדותיה.

ברק יצחקי ודור מיכה (רדאד ג'בארה)

שחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד ג'בארה)

ירדן שועה ודור מיכה עם הגביע (ראובן שוורץ)

איתמר בן גביר עם הגביע בסיום (ראובן שוורץ)

אליניב ברדה (ראובן שוורץ)