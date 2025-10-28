אחרי 6 שנים: בית"ר ירושלים מחזיקת גביע הטוטו

השחקן המצטיין
דור מיכה, ציון: 8
כבש שער ובישל את השני
השחקן המאכזב
דניאל דאפה, ציון: 4
הכישרון הצעיר לא בא לידי ביטוי, נקלע פעם אחר פעם בעמדת נבדל
בכל פעם שהפועל תל אביב ובית”ר ירושלים נפגשות, זה תמיד מלא ברגש, אמוציות, תחרותיות וגם מעבר, אז בטח ובטח במשחק על תואר. הערב (שלישי) המפגש הגדול בין השתיים התקיים באצטדיון סמי עופר מלא, כאשר הקבוצה מהבירה ניצחה 1:2 וזכתה בפעם הרביעית בתולדותיה בגביע לאחר שש שנים.
רק לפני קצת יותר מחודש, שני הצדדים נפגשו בבלומפילד, זה נגמר 2:3 בלתי נשכח של הפועל תל אביב עם אותו שער ניצחון עצום ודרמטי של עומרי אלטמן. הערב, בית”ר רצתה לשים את זה מאחוריה, ובמשחק עצמו היא באמת עשתה זאת – כאשר לאורך כמעט 90 דקות היא הייתה טובה יותר, חדה יותר, מסוכנת יותר ובסופו של דבר, ניצחה גם בצדק.
המשחק, שנחשב לאחד החמים בכדורגל הישראלי, הגיע בזמן רגיש לענף אצלנו בארץ, כשבוע וחצי אחרי שהדרבי התל אביבי לא שוחק. הפעם, גם כן עם אבטחה רבה, נכנסו אבוקות אל האצטדיון מצד שני הקהלים, אך אלו הדליקו אותם רק ביציע ולא זרקו לדשא, כשלמעט עצירה של חמש דקות, האוהדים סיפקו אווירה נהדרת.
המשחק עצמו חודש לאחר ההפסקה וישר נפתח בקצב גבוה, כשאמנם בית”ר שלטה יותר בכדור, אך דווקא הפועל הייתה מסוכנת יותר בדקות הראשונות, שלויזוס לויזו סחט הצלה נהדרת ממיגל סילבה וניסה את מזלו במספרת. אולם, הגנת האדומים החלו לטעות ולאבד כדורים ובדקה ה-34 השליטה של הצהובים-שחורי הניבה פרי, כשעומר אצילי פרץ באגף, הגביה, אסף צור הדף לא טוב, ירדן שועה הקפיץ לדור מיכה, שמהאוויר הצליח לשים ברשת.
במחצית השנייה אליניב ברדה ביצע זעזוע על כר הדשא, כשביצע שלושה חילופים, כשבצד השני ירדן שועה נפצע והוחלף ועל כר הדשא הפועל הייתה אחרת. למרות זאת, האדומים לא השכילו להבקיע והשער השני של בית”ר הגיע בדקה ה-62, כשדור מיכה הקפיץ כדור עומק אדיר לג’ונבוסקו קאלו, שמתוך הרחבה הצליח לסיים.
מפה, המשחק לא שוחק יותר מדי והקבוצות התעסקו בעיקר בפציעות של שחקנים, כשלוקה גדראני אף פונה באלונה, אך עד הסיום, הפועל תל אביב הצליחה לצמק את התוצאה, כשזה “כמובן מעט מדי מאוחר מדי”. עמוק בתוספת הזמן, סתיו טוריאל התקדם ברגל שמאל מחוץ לרחבה ובעט נהדר לפינה הימנית, אך הסוף לא השתנה וכאמור בית”ר הניפה את גביע הטוטו בפעם הרביעית בתולדותיה.
מחצית שניה
-
'90+11
- השופט אביעד שילוח שרק לסיום ההתמודדות! זהו זה, זה נגמר! בית"ר ירושלים זכתה בפעם הרביעית בתולדותיה בגביע הטוטו לאחר שש שנים עם 1:2 נהדר על הפועל ת"א באצטדיון סמי עופר
-
'90+10
- שער! הפועל ת"א צימקה ל-2:1: מעט מדי מאוחר מדי. סתיו טוריאל לקח את הכדור, התקדם עם רגל שמאל על קצה הרחבה, בעט לפינה ולא השאיר סיכוי למיגל סילבה
-
'90+6
- לוקה גדראני נפצע וירד כשהוא מפונה באלונקה, מכה קשה לבית"ר לקראת המשך העונה
-
'89
- חילוף אחרון בבית"ר ירושלים. אצילי פינה את מקומו, חוגי נכנס
-
'86
- הפועל ת"א ניסתה לחזור למשחק. ליידנר הגביה לרחבה ומצא את טוריאל, שבעט מהאוויר, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
-
'83
- חילוף בבית"ר. כובש ומבשל השערים, דור מיכה, פינה את מקומו לזיו בן שימול שנכנס
-
'76
- חילוף אחרון בהפועל. אנדריאן קרייב יצא, רוי קורין נכנס
-
'66
- חילוף נוסף באדום. נסאר יצא, רן בנימין נכנס
-
'62
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2: הצהוב-שחור חוגג מול האדום בסמי עופר. דור מיכה הכניס כדור עומק נפלא לקאלו, שהתקדם לרחבה ובעט ברגל ימין היישר לרשת
-
'58
- סתיו טוריאל נכנס לפנקס של השופט
-
'52
- התקפת מעבר מהירה ומסוכנת של הפועל, כששאנדה סילבה המחליף דהר והכניס עומק לטוריאל, שניסה להעביר רוחב, אך הגנת בית"ר הצליחה להרחיק לקרן
-
'50
- חילוף כפוי בבית"ר. ירדן שועה נפצע, לא היה יכול להמשיך והוחלף. טימוטי מוזי נכנס במקומו
-
'46
- מורגן הוא האחרון שפינה את מקומו, דורון ליידנר נכנס
-
'46
- גם רועי אלקוקין יצא, עמרי אלטמן נכנס
-
'46
- זעזוע אצל האדומים, כשאליניב ברדה ביצע שלושה חילופים בפתיחת המחצית השנייה. דניאל דאפה יצא, שאנדה סילבה נכנס
מחצית ראשונה
-
'45+2
- בית"ר שולטת על הנעשה בכר הדשא. ירדן שועה פרץ באגף ימין ומסר רוחב לעומר אצילי, שהשתלט על הכדור ומזווית קשה בעט ברגל ימין החוצה
-
'43
- הגנת הפועל שוב טעתה, אצילי גנב את הכדור, חתך שמאלה וניסה בעיטה חכמה לפינה הימנית, אך הכדור חלף ליד המסגרת
-
'34
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1: אחרי 34 דקות של כדורגל, עומר אצילי פרץ והקפיץ לרחבה, אסף צור יצא לא טוב והדף למרכז הרחבה עד לשועה, שנתן הקפצה קטנה למיכה שבעט מהאוויר וכבש
-
'27
- חצי מצב להפועל. לויזו ניסה מספרת חכמה ברחבה ונבלם על ידי גדראני. לרגע השחקנים האדומים חשבו שנגע בידו של הבלם, אך אביעד שילוח לא שרק לפנדל מכיוון שהיד הייתה צמודה לגוף
-
'25
- אצילי ניגש לבעיטה החופשית, עבר את החומה והכדור עלה גבוה מעל השער
-
'22
- זיו מורגן הכשיל את עומר אצילי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'12
- יצאנו לדרך וההזדמנות הראשונה גם כן. הגבהה לרחבה גרמה לערבובייה בהגנת בית"ר, לויזו בעט מהאוויר וסחט הצלה נהדרת ממיגל סילבה, צ'יקו עט על הריבאונד ובעט לרשת החיצונית
-
'8
- לאחר הפסקה של חמש דקות, המשחק חודש ויצא לדרך רשמית
-
'3
- אחרי שאוהדי הפועל הדליקו אבוקות לפני תחילת המשחק, הפעם תורם של הקהל הצהוב-שחור, כשבעקבות העשן הכבד, אביעד שילוח עצר את המשחק
-
'1
- השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך!