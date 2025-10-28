יום רביעי, 29.10.2025 שעה 04:55

שחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד ג'בארה)

אחרי 6 שנים: בית"ר ירושלים מחזיקת גביע הטוטו

הקבוצה מהבירה השיגה נקמה ספורטיבית עם 1:2 על הפועל ת"א וזכתה בפעם ה-4 בתולדותיה. מיכה כבש ובישל לקאלו את השני, טוריאל רק צימק בתוספת הזמן

דורון בן דור | 28/10/2025 20:30
יום שלישי, 28/10/2025, 20:30אצטדיון סמי עופר - 24,560 צופיםגביע הטוטו - גמר
בית"ר ירושלים
שער דור מיכה (33)
בישול בישול: ירדן שועה
שער ג'ונבוסקו קאלו (61)
בישול בישול: דור מיכה
הסתיים
1 2
שופט: אביעד שילוח (ציון: 8)
שער סתיו טוריאל (99)
הפועל ת"א
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דור מיכה, ציון: 8
כבש שער ובישל את השני
השחקן המאכזב
דניאל דאפה, ציון: 4
הכישרון הצעיר לא בא לידי ביטוי, נקלע פעם אחר פעם בעמדת נבדל
הרכבים וציונים
 
 

בכל פעם שהפועל תל אביב ובית”ר ירושלים נפגשות, זה תמיד מלא ברגש, אמוציות, תחרותיות וגם מעבר, אז בטח ובטח במשחק על תואר. הערב (שלישי) המפגש הגדול בין השתיים התקיים באצטדיון סמי עופר מלא, כאשר הקבוצה מהבירה ניצחה 1:2 וזכתה בפעם הרביעית בתולדותיה בגביע לאחר שש שנים.

רק לפני קצת יותר מחודש, שני הצדדים נפגשו בבלומפילד, זה נגמר 2:3 בלתי נשכח של הפועל תל אביב עם אותו שער ניצחון עצום ודרמטי של עומרי אלטמן. הערב, בית”ר רצתה לשים את זה מאחוריה, ובמשחק עצמו היא באמת עשתה זאת – כאשר לאורך כמעט 90 דקות היא הייתה טובה יותר, חדה יותר, מסוכנת יותר ובסופו של דבר, ניצחה גם בצדק.

המשחק, שנחשב לאחד החמים בכדורגל הישראלי, הגיע בזמן רגיש לענף אצלנו בארץ, כשבוע וחצי אחרי שהדרבי התל אביבי לא שוחק. הפעם, גם כן עם אבטחה רבה, נכנסו אבוקות אל האצטדיון מצד שני הקהלים, אך אלו הדליקו אותם רק ביציע ולא זרקו לדשא, כשלמעט עצירה של חמש דקות, האוהדים סיפקו אווירה נהדרת.

עומר אצילי על כר הדשא (ראובן שוורץ)עומר אצילי על כר הדשא (ראובן שוורץ)

המשחק עצמו חודש לאחר ההפסקה וישר נפתח בקצב גבוה, כשאמנם בית”ר שלטה יותר בכדור, אך דווקא הפועל הייתה מסוכנת יותר בדקות הראשונות, שלויזוס לויזו סחט הצלה נהדרת ממיגל סילבה וניסה את מזלו במספרת. אולם, הגנת האדומים החלו לטעות ולאבד כדורים ובדקה ה-34 השליטה של הצהובים-שחורי הניבה פרי, כשעומר אצילי פרץ באגף, הגביה, אסף צור הדף לא טוב, ירדן שועה הקפיץ לדור מיכה, שמהאוויר הצליח לשים ברשת.

במחצית השנייה אליניב ברדה ביצע זעזוע על כר הדשא, כשביצע שלושה חילופים, כשבצד השני ירדן שועה נפצע והוחלף ועל כר הדשא הפועל הייתה אחרת. למרות זאת, האדומים לא השכילו להבקיע והשער השני של בית”ר הגיע בדקה ה-62, כשדור מיכה הקפיץ כדור עומק אדיר לג’ונבוסקו קאלו, שמתוך הרחבה הצליח לסיים.

מפה, המשחק לא שוחק יותר מדי והקבוצות התעסקו בעיקר בפציעות של שחקנים, כשלוקה גדראני אף פונה באלונה, אך עד הסיום, הפועל תל אביב הצליחה לצמק את התוצאה, כשזה “כמובן מעט מדי מאוחר מדי”. עמוק בתוספת הזמן, סתיו טוריאל התקדם ברגל שמאל מחוץ לרחבה ובעט נהדר לפינה הימנית, אך הסוף לא השתנה וכאמור בית”ר הניפה את גביע הטוטו בפעם הרביעית בתולדותיה.

ברק יצחקי ודור מיכה (רדאד גברק יצחקי ודור מיכה (רדאד ג'בארה)
שחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה ודור מיכה עם הגביע (ראובן שוורץ)ירדן שועה ודור מיכה עם הגביע (ראובן שוורץ)
איתמר בן גביר עם הגביע בסיום (ראובן שוורץ)איתמר בן גביר עם הגביע בסיום (ראובן שוורץ)
אליניב ברדה (ראובן שוורץ)אליניב ברדה (ראובן שוורץ)
מחצית שניה
שחקני הפועל תל אביב בסיום (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב בסיום (ראובן שוורץ)
שחקני בית&qout;ר ירושלים בסיום (ראובן שוורץ)שחקני בית"ר ירושלים בסיום (ראובן שוורץ)
  • '90+11
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח שרק לסיום ההתמודדות! זהו זה, זה נגמר! בית"ר ירושלים זכתה בפעם הרביעית בתולדותיה בגביע הטוטו לאחר שש שנים עם 1:2 נהדר על הפועל ת"א באצטדיון סמי עופר
  • '90+10
  • שער
  • שער! הפועל ת"א צימקה ל-2:1: מעט מדי מאוחר מדי. סתיו טוריאל לקח את הכדור, התקדם עם רגל שמאל על קצה הרחבה, בעט לפינה ולא השאיר סיכוי למיגל סילבה
לוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד ג'בארה)לוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד ג'בארה)
לוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד ג'בארה)לוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד ג'בארה)
  • '90+6
  • אחר
  • לוקה גדראני נפצע וירד כשהוא מפונה באלונקה, מכה קשה לבית"ר לקראת המשך העונה
  • '89
  • חילוף
  • חילוף אחרון בבית"ר ירושלים. אצילי פינה את מקומו, חוגי נכנס
  • '86
  • החמצה
  • הפועל ת"א ניסתה לחזור למשחק. ליידנר הגביה לרחבה ומצא את טוריאל, שבעט מהאוויר, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
איתמר בן גביר, הגיע לצפות (רדאד ג'בארה)איתמר בן גביר, הגיע לצפות (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי (ראובן שוורץ)ברק יצחקי (ראובן שוורץ)
אליניב ברדה (ראובן שוורץ)אליניב ברדה (ראובן שוורץ)
  • '83
  • חילוף
  • חילוף בבית"ר. כובש ומבשל השערים, דור מיכה, פינה את מקומו לזיו בן שימול שנכנס
  • '76
  • חילוף
  • חילוף אחרון בהפועל. אנדריאן קרייב יצא, רוי קורין נכנס
  • '66
  • חילוף
  • חילוף נוסף באדום. נסאר יצא, רן בנימין נכנס
לןוקאס פלקאו מאוכזב (רדאד ג'בארה)לןוקאס פלקאו מאוכזב (רדאד ג'בארה)
שחקני בית״ר ירושלים בטירוף (ראובן שוורץ)שחקני בית״ר ירושלים בטירוף (ראובן שוורץ)
שחקני בית&qout;ר ירושלים חוגגים (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי וג'ונבוסקו קאלו מאושרים (רדאד ג'בארה)עומר אצילי וג'ונבוסקו קאלו מאושרים (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי וג'ונבוסקו קאלו מאושרים (רדאד ג'בארה)עומר אצילי וג'ונבוסקו קאלו מאושרים (רדאד ג'בארה)
  • '62
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2: הצהוב-שחור חוגג מול האדום בסמי עופר. דור מיכה הכניס כדור עומק נפלא לקאלו, שהתקדם לרחבה ובעט ברגל ימין היישר לרשת
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • סתיו טוריאל נכנס לפנקס של השופט
  • '52
  • החמצה
  • התקפת מעבר מהירה ומסוכנת של הפועל, כששאנדה סילבה המחליף דהר והכניס עומק לטוריאל, שניסה להעביר רוחב, אך הגנת בית"ר הצליחה להרחיק לקרן
ירדן שועה מודה לקהל בירידה לספסל (רדאד ג'בארה)ירדן שועה מודה לקהל בירידה לספסל (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה יוצא מאוכזב (רדאד ג'בארה)ירדן שועה יוצא מאוכזב (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה מאוכזב על כר הדשא (רדאד ג'בארה)ירדן שועה מאוכזב על כר הדשא (רדאד ג'בארה)
  • '50
  • חילוף
  • חילוף כפוי בבית"ר. ירדן שועה נפצע, לא היה יכול להמשיך והוחלף. טימוטי מוזי נכנס במקומו
ג'ונבוסקו קאלו, שחר פיבן גולש (רדאד ג'בארה)ג'ונבוסקו קאלו, שחר פיבן גולש (רדאד ג'בארה)
שחר פיבן מתקרב לנגוח, ג'ונבוסקו קאלו לידו (ראובן שוורץ)שחר פיבן מתקרב לנגוח, ג'ונבוסקו קאלו לידו (ראובן שוורץ)
  • '46
  • חילוף
  • מורגן הוא האחרון שפינה את מקומו, דורון ליידנר נכנס
  • '46
  • חילוף
  • גם רועי אלקוקין יצא, עמרי אלטמן נכנס
  • '46
  • חילוף
  • זעזוע אצל האדומים, כשאליניב ברדה ביצע שלושה חילופים בפתיחת המחצית השנייה. דניאל דאפה יצא, שאנדה סילבה נכנס
מחצית ראשונה
אנדריאן קרייב וירדן כהן (רדאד ג'בארה)אנדריאן קרייב וירדן כהן (רדאד ג'בארה)
יזן נאסר ורועי אלימלך (רדאד ג'בארה)יזן נאסר ורועי אלימלך (רדאד ג'בארה)
ירין לוי ולוקאס פלקאו (רדאד ג'בארה)ירין לוי ולוקאס פלקאו (רדאד ג'בארה)
  • '45+2
  • החמצה
  • בית"ר שולטת על הנעשה בכר הדשא. ירדן שועה פרץ באגף ימין ומסר רוחב לעומר אצילי, שהשתלט על הכדור ומזווית קשה בעט ברגל ימין החוצה
  • '43
  • החמצה
  • הגנת הפועל שוב טעתה, אצילי גנב את הכדור, חתך שמאלה וניסה בעיטה חכמה לפינה הימנית, אך הכדור חלף ליד המסגרת
דור מיכה וירדן שועה מתחבקים (רדאד ג'בארה)דור מיכה וירדן שועה מתחבקים (רדאד ג'בארה)
שחקני בית&qout;ר ירושלים חוגגים (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רדאד ג'בארה)
דור מיכה רץ לחגוג עם הקהל (ראובן שוורץ)דור מיכה רץ לחגוג עם הקהל (ראובן שוורץ)
דור מיכה רץ בטירוף, שער שני שלו העונה (רדאד ג'בארה)דור מיכה רץ בטירוף, שער שני שלו העונה (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי פורץ (ראובן שוורץ)עומר אצילי פורץ, אנדריאן קרייב רודף (ראובן שוורץ)
עומר אצילי פורץ (ראובן שוורץ)עומר אצילי פורץ, אנדריאן קרייב רודף (ראובן שוורץ)
  • '34
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1: אחרי 34 דקות של כדורגל, עומר אצילי פרץ והקפיץ לרחבה, אסף צור יצא לא טוב והדף למרכז הרחבה עד לשועה, שנתן הקפצה קטנה למיכה שבעט מהאוויר וכבש
  • '27
  • החמצה
  • חצי מצב להפועל. לויזו ניסה מספרת חכמה ברחבה ונבלם על ידי גדראני. לרגע השחקנים האדומים חשבו שנגע בידו של הבלם, אך אביעד שילוח לא שרק לפנדל מכיוון שהיד הייתה צמודה לגוף
עדי יונה ולויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)עדי יונה ולויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)
ג'ונבוסקו קאלו מול שחר פיבן (ראובן שוורץ)ג'ונבוסקו קאלו מול שחר פיבן (ראובן שוורץ)
ירדן כהן מול שחר פיבן (ראובן שוורץ)ירדן כהן מול שחר פיבן (ראובן שוורץ)
  • '25
  • החמצה
  • אצילי ניגש לבעיטה החופשית, עבר את החומה והכדור עלה גבוה מעל השער
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • זיו מורגן הכשיל את עומר אצילי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
עומר אצילי נוגח, יזן נאסר מסתכל (רדאד ג'בארה)עומר אצילי נוגח, יזן נאסר מסתכל (רדאד ג'בארה)
ג'ונבוסקו קאלו משתלט על הכדור, שחר פיבן מסתכל (רדאד ג'בארה)ג'ונבוסקו קאלו משתלט על הכדור, שחר פיבן מסתכל (רדאד ג'בארה)
השחקנים מחכים שהעשן יתפוגג (ראובן שוורץ)השחקנים מחכים שהעשן יתפוגג (ראובן שוורץ)
  • '12
  • החמצה
  • יצאנו לדרך וההזדמנות הראשונה גם כן. הגבהה לרחבה גרמה לערבובייה בהגנת בית"ר, לויזו בעט מהאוויר וסחט הצלה נהדרת ממיגל סילבה, צ'יקו עט על הריבאונד ובעט לרשת החיצונית
  • '8
  • אחר
  • לאחר הפסקה של חמש דקות, המשחק חודש ויצא לדרך רשמית
אוהדי בית&qout;ר ירושלים עם האבוקות (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים עם האבוקות (רדאד ג'בארה)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים עם האבוקות (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים עם האבוקות (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב עם האבוקות (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב עם האבוקות (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב עם האבוקות (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב עם האבוקות (רדאד ג'בארה)
  • '3
  • אחר
  • אחרי שאוהדי הפועל הדליקו אבוקות לפני תחילת המשחק, הפעם תורם של הקהל הצהוב-שחור, כשבעקבות העשן הכבד, אביעד שילוח עצר את המשחק
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני בית&qout;ר ירושלים בחימום (ראובן שוורץ)שחקני בית"ר ירושלים בחימום (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב בחימום (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב בחימום (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?