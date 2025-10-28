אבי נמני: מכבי ת"א לא צריכה לשחרר את קמארה

מכבי תל אביב נעלה את המחזור בליגת העל עם 1:3 על קריית שמונה ובכך היא שמה סוף לרצף של חמישה משחקים ללא ניצחון, והערב (שלישי, 20:30) ישוחק בסמי עופר גמר גביע הטוטו בין הפועל ת”א לבית”ר ירושלים. על כל זאת ועוד עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ אבי נמני.

אבי, אתה סוכנו של רז שלמה, מה אתה יכול לספר לנו אחרי שלמדת את הפרטים מהעימות עם מוחמד עלי קמארה?

”אני חושב שלא צריך לעשות סיפור כזה גדול, אלו דברים שקורים בכדורגל”.

אתה חושב שזה אירוע שמצריך שחרור של שחקן?

”אני חושב שעצם זה שדנים על לשחרר אותו זו טעות גדולה. אני חושב שכן צריך לטפל בזה, אבל עד עכשיו לא היו עם קמארה שום בעיות, הוא בחור חיובי. אתמול הוא כנראה פעל מאמוציות, אבל צריך לטפל בזה בצורה חכמה ושקטה בתוך המועדון”.

אבי נמני (לילך וויס-רוזנברג)

בתקופתך זה היה?

”זה קרה וזה קורה בכל העולם, צריך לראות שהאירוע הזה לא חוזר על עצמו”.

רז שלמה יצליח להסתדר איתו?

”צריך לשים את האגו בצד, להבין שהקבוצה מעל הכל והכל יסתדר”.

אבי הגדרת את הניצחון על קריית שמונה כניצחון הכי חשוב של הקבוצה העונה.

”קריית שמונה קבוצה טובה וקשה, שניצחה את הפועל באר שבע. עם ארבעה שחקנים זרים שיושבים על הספסל, וזה שהיא בלי בליץ’, אחרי רצף המשחקים שהיא לא ניצחה, הצליחה להשיג ניצחון. זה אומר הרבה”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים ניצחון (רדאד ג'בארה)

סייד אבו פרחי אתמול שיחק בחוד. זה יכול לקרות גם מול בני ריינה?

”יכול להיות שכן. לפני חודש כבר ראיתי שמסתמנת בעיה בהתקפה. ניקולאסקו עדיין לא התאקלם ומדמון סובל מחוסר יציבות עד עכשיו. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה בעיקר לנסות ולהרוויח אותו, כי אני לא חושב שניקולאסקו חלוץ חלש, אולי הוא לא התחבר למקום או לאמן, הוא עבר גם פציעות בדרך. צריך לתמוך בו. אני לא חושב שהקבוצה ויתרה על ניקולאסקו, לדעתי היא תעשה הכל כדי שלפחות עד חודש ינואר הוא ייכנס לעניינים”.