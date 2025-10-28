פרץ שמר על שער נקי, המבורג עלתה שלב בגביע

תקופה לא קלה בכלל עברה על דניאל פרץ. בבאיירן מינכן הצ’אנס לא ממש הגיע וההשאלה להמבורג החלה עם ספסול גם שם ושהוא שוער שני, ועל כל אלו תוסיפו כמה טעויות לא נעימות במדי הנבחרת. השוער הישראלי הצליח לפתוח דף חדש, כאשר הערב (שלישי) הוא פתח בין הקורות של המבורג בגביע נגד היידנהיים, שמר על שער נקי וסייע לקבוצתו לנצח 0:1 ולעלות לשלב הבא.

המשחק לא התעלה לקצב גבוה ונפתח אמנם בשליטת המבורג, אך ללא מצבים ממשיים עבור שתי הקבוצות. רגע לפני הירידה להפסקה, היידנהיים נשארה בעשרה שחקנים אחרי עבירה של טים סירבסלן שמנעה מצב ודאי לשער.

החצי השני היה שייך לאורחת, שתקפה יותר והגיעה למספר מצבים, אך רק בדקה ה-80 פרצה את הסכר. עמנואל פרהיי הוכשל ברחבה, רוברט גלאצל דייק את הפנדל לפינה השמאלית ולרשת. עד הסיום לא הובקעו שערים נוספים והמבורג עלתה לשלב הבא.

מבחינת פרץ, השוער הישראלי לא נתקל ביותר מדי עבודה לאורך 90 הדקות, כשרק בעיטה אחת נבעטה אל עבר מסגרתו, אותה הוא קלט ללא בעיה. המבורג כאמור, העפילה לשלב הבא בגביע, וביום ראשון תצא למשחק חוץ בליגה נגד פ.צ קלן.

מחצית ראשונה:

דקה 10 – המבורג פתחה טוב יותר ושולטת במשחק, אך לא הגיעה עד כה למצבים ממשיים. היידנהיים לא בעטה עדיין לשער.

דקה 25 – רוסינג לילייסט שלח בעיטה אל עבר השער, אך נבלם על ידי ווסקוביץ׳.

דניאל פרץ קולט (IMAGO)

דקה 40 – היידנהיים לא בעטה עדיין לשער, פרץ לא מאויים.

דקה 44 – כרטיס אדום! היידנהיים נשארת בעשרה שחקנים אחרי עבירה של סירבסלן שמנעה מצב ודאי לשער.

טים סירבסלן מורחק (IMAGO)

מחצית שנייה:

דקה 49 – קוניגסדורפר שלח בעיטה טובה מתוך הרחבה, אך פספס במעט את המסגרת.

דניאל פרץ (IMAGO)

דקה 60 – לוקה ווסקוסיץ׳ בעט כדור טוב, רמאי קלט.

דקה 73 – שוב בעיטה טובה של ווסקוביץ׳, שוב רמאי היה במקום והצליח לקלוט.

דקה 83, שער! המבורג עלתה ל-0:1: עמנואל פרהיי הוכשל ברחבה, רוברט גלאצל דייק את הפנדל לפינה השמאלית ולרשת.

הרכב היידנהיים: דיאנט רמאי, עומאר טראורה, מיינקה, טים סירסלבן, יונאס פוהרנבאך, יאן שפונר, יוליאן ניהואס, אריג׳ון איברהימוביץ׳, לוקה קרבר, בודו זיביזאדה, סטפאן שימר.

הרכב המבורג: דניאל פרץ, ג׳ורדן טורונרייה, לוקה ווסקוביץ׳, דניאל אלפאדלי, גיורגי גוצ׳וליישבילי, מוהיים, פאביו ויירה, ניקולאי רמברג, רייאן פיליפ, אלכסנדר רוסינג לילייסט, ראנספורד קוניגסדורפר.