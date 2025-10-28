עדיין ללא ניצחון: הרצליה עם הפסד חמישי העונה

בני הרצליה המשיכה הערב (שלישי) את המסע האירופי שלה בליגת האלופות של פיב”א נגד טרפאני שארק האיטלקית ב”ביתה” באפמבה, צ’כיה. המשחק לא התעלה לרמה גבוהה והתאפיין בעיקר בעבירות והחטאות, כשבסופו של דבר האיטלקים יצאו עם ידם על העליונה וניצחו 74:77.

החבורה של יהוא אורלנד, הגיעה למשחק לאחר ארבעה הפסדים בכל המסגרות וללא ניצחון רשמי עד כה העונה. לצערה הנתון הזה לא השתנה לאחר ההתמודדות, והיא תקווה לשמוח לראשונה ביום ראשון כשתפגוש את עירוני קריית אתא בחוץ.

צ’ינאנו אונואקו היה אדיר היום, מעבר ל-21 נקודות שקלע ולחמישה כדורים חוזרים שלקח, הסנטר היה הכי טוב על המגרש, וכל פעם שישב על הספסל הרצליה הייתה חסרת תשובות לכוח של האיטלקים בצבע. שחקן נוסף שהפתיע, הוא שון דאוסון שקלע 10 נקודות רצופות ברבע הרביעי ושמר על הסיכוי של המארחת, אבל לצערו סיים בטעם מר, כשהחטיא שלשה על הבאזר שהייתה יכולה להוביל את המאבק להארכה.

מן העבר השני, טרפאני הסיציליאנית הובילה בכל שלבי המפגש ולמרות שהמשחק היה צמוד לכל אורכו, היא הייתה עדיפה על יריבתה הישראלית, הארט ופורד הצטיינו עם 14 נק’ כל אחד ופול אבווה שלט בצבע עם תשעה ריבאונדים. האורחת השיגה ניצחון ראשון העונה במפעל השלישי בחשיבותו ביבשת.

נזכיר קצת את הפורמט. בכל בית יש ארבע קבוצות, כאשר כל קבוצה תשחק נגד כל יריבה משחק אחד בבית ומשחק אחד בחוץ. בתום ששת המשחקים הללו, מי שמסיימת במקום הראשון תעלה ישירות אל שמינית הגמר של ה-BCL, ומי שיסיימו במקומות 2 ו-3 בבתים יתמודדו בשלב פליי-אין כדי גם כן לעלות ל-16 האחרונות.

קלעו לבני הרצליה: אונואקו עם 21 נקודות, סטיוארט עם 16 ו-8 ריבאונדים, דאוסון הוסיף 12, פרנסיס 9, לוגאשי והיידגר 4 כ”א, דאגלס 3 ו-ורנאדו עם 2.

קלעו לטרפאני שארק: מאט הארט וג’ורדן פורד קלעו 14 נקודות כ”א, אליבגוביץ’ הוסיף 11, קפאלטי ופטרוצ’לי קלעו 9 כ”א, אלאן 8, אבווה עם 6 וגם 9 ריבאונדים, סאנוגו, רוסאטו וארצ’ידיאקונו הוסיפו 2 כ”א.

רבע ראשון 19:20 לטובת בני הרצליה

חמישיית בני הרצליה: טוני דוגלס, אלייז’ה סטיוארט, שליו לוגאשי, נועה קארטר, צ’ינאנו אונואקו

חמישיית טרפאני שארק: פול אבווה, ג’ורדן פורד, עמאר אליבגוביץ’, טימי אלאן, ג’ון פטרוצ’לי

לאחר שהאורחת קלעה 4 נקודות ללא תגובה ישראלית, אונואקו קלע ראשון, סטיוארט השלים מהלך של ארבע נקודות לאחר שקלע שלשה וקיבל עבירה, והעניק לקבוצה של יהוא אורלנד יתרון ראשון במשחק. האיטלקים חזרו מהר מאוד ליתרון משלשה של פטרוצ’לי. שליו לוגאשי נכנס גם הוא למשחק עם 4 נקודות מהירות, ויחד עם עוד שתי נקודות של אונוואקו הפער של הרצליה התחיל לגדול.

לאחר יציאת אונואקו, האיטלקים השתלטו על הצבע בשני הצדדים, ועם נקודות מהזדמנות שנייה של ג’ורדן פורט ומאט הורט, האורחת צימקה את ההפרש לנקודה אחת בלבד, 19:20 לקבוצה הישראלית בסיום הרבע.

רבע שני 37:42 לטובת טרפאני שארק

למרות החזרה של אונואקו למגרש, טרפאני המשיכה לשלוט מתחת לסלים וגם בקצב המשחק. כבר בפתיחת הרבע האיטלקים עלו ליתרון משלשה של קפאלטי, שהתחילה ריצת 2:10 של האורחים. 15 דקות לתוך המשחק 9 כדורים חוזרים לקבוצה הישראלית, כנגד 19 של יריבתה.

רוב הנקודות שלהחניכים של יהוא אורלנד הגיעו ממהלכים אישיים, 4 נקודות רצופות של אונואקו עצרו את הריצה האיטלקית, ושלשה משוגעת של סטיוארט צמצמו את ההפרש, אבל בהגנה 5 נקודות רצופות על הראש של הסנטר העלו את היתרון ל-7 נקודות דקה לסיום המחצית הראשונה. ושתי נקודות של פרנסיס קבעו את תוצאת המחצית על 37:42 לטרפאני שארק.

רבע שלישי 53:61 לטובת טרפאני שארק

אונואקו נגד טרפאני. בפתיחת המחצית השנייה התלות בסנטר התבהרה, כל התקפה שעברה דרכו הסתיימה בנקודות או בזריקות עונשין, וכל התקפה שלא הסתיימה בלא כלום. מעבר לכך הקבוצה של אורלנד עדיין לא הצליחה לייצר משחק התקפה קבוצתי, כל שחקן ניסה לקחת את המשחק עליו, הרבה זריקות קשות ואיבודי כדור. למזלה גם היריבה לא הרבתה לקלוע והפער נשמר על חד ספרתי.

פורד הצליח להעלות את האורחים ל-10 נקודות יתרון, אבל שלשה של סטיוארט, שלישית במספר, החזירה את הפרש לשבע נקודות. רק לאחר שכבר פיגרו בדו ספרתי הרצליה התחילה לשחק יותר קבוצתי, וצמצמה את הפער ל-6 נקודות חצי דקה לסוף הרבע, קליעת עונשין של פורד קבעה את תוצאת הרבע 53:61 לטרפאני שארק.

רבע רביעי 74:77 לזכות טרפאני שארק

שתי הקבוצות המשיכו לעשות הגנה טובה ברבע המכריע, והרצליה ששיחקה טוב יותר לא הצליחה לקלוע מהעונשין, 13 קליעות מ-21 זריקות, למזלה אונואקו היה בלתי ניתן לעצירה בצבע ושמר על המשחק צמוד. סטיוארט נכנס לטבעת ועם ליי-אפ קל הוריד את ההפרש ל-2 נקודות בלבד.

שם הרצליה התעייפה ונתנה לאיטלקים לעלות ל-8 יתרון, ואז הגיע שון דאוסון שעם 10 נקודות רצופות הוריד את ההפרש לפוזשן אחד בלבד. אבל רכות הגנתית ו-3 עבירות טכניות, כולל אחת של אורלנד מנעו מהמארחת לעלות ליתרון לראשונה מהמחצית הראשונה. בפיגור של שלוש נקודות 6 שניות לסיום הכדור הגיע לדאוסון החם אבל הוא זרק איירבול וכך המשחק הסתיים, 74:77 לזכות האיטלקים.