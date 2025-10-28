יום שישי, 31.10.2025 שעה 04:59
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
5256-2743ריטאס וילנה1
5245-2363פרומיתאס2
4246-2423היידלברג3
4228-2233לגיה ורשה4
 בית 2 
6242-2623שאלון1
5235-2553אלבה ברלין2
4256-2663נימבורק3
3262-2123סבאח באקו4
 בית 3 
6205-2663חובנטוד בדאלונה1
5247-2523הפועל חולון2
4266-2493שולה3
3262-2133בורסאספור4
 בית 4 
6223-2703טנריפה1
5253-2413טופאש בורסה2
4249-2443טראפני שארק3
3275-2453בני הרצליה4
 בית 5 
6255-2743גלאטסראיי1
5220-2313וירצבורג2
4240-2413איגוקאה3
3260-2293טרייסטה4
 בית 6 
6199-2313א.א.ק. אתונה1
5221-2383סולנוקי אולאי2
4228-2153לוויצה פטריוטי3
3238-2023ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
6201-2713מלאגה1
5256-2513מרסין2
4246-2233קרדיצה3
3301-2593אוסטנד4
 בית 8 
6212-2643גראן קנאריה1
5240-2473סובוטיקה ספרטק2
4216-2303לה מאן3
3277-2043בנפיקה ליסבון4

עדיין ללא ניצחון: הרצליה עם הפסד חמישי העונה

הקבוצה של אורלנד המשיכה בפתיחת העונה הרעה שלה כשנכנעה 77:74 לטרפאני שארק בליגת האלופות של פיב"א. אונואקו בלט עם 21 נקודות, אבל זה לא הספיק

|
צ'ינאנו אונואקו (שחר גרוס)
צ'ינאנו אונואקו (שחר גרוס)

בני הרצליה המשיכה הערב (שלישי) את המסע האירופי שלה בליגת האלופות של פיב”א נגד טרפאני שארק האיטלקית ב”ביתה” באפמבה, צ’כיה. המשחק לא התעלה לרמה גבוהה והתאפיין בעיקר בעבירות והחטאות, כשבסופו של דבר האיטלקים יצאו עם ידם על העליונה וניצחו 74:77.

החבורה של יהוא אורלנד, הגיעה למשחק לאחר ארבעה הפסדים בכל המסגרות וללא ניצחון רשמי עד כה העונה. לצערה הנתון הזה לא השתנה לאחר ההתמודדות, והיא תקווה לשמוח לראשונה ביום ראשון כשתפגוש את עירוני קריית אתא בחוץ.

צ’ינאנו אונואקו היה אדיר היום, מעבר ל-21 נקודות שקלע ולחמישה כדורים חוזרים שלקח, הסנטר היה הכי טוב על המגרש, וכל פעם שישב על הספסל הרצליה הייתה חסרת תשובות לכוח של האיטלקים בצבע. שחקן נוסף שהפתיע, הוא שון דאוסון שקלע 10 נקודות רצופות ברבע הרביעי ושמר על הסיכוי של המארחת, אבל לצערו סיים בטעם מר, כשהחטיא שלשה על הבאזר שהייתה יכולה להוביל את המאבק להארכה.

מן העבר השני, טרפאני הסיציליאנית הובילה בכל שלבי המפגש ולמרות שהמשחק היה צמוד לכל אורכו, היא הייתה עדיפה על יריבתה הישראלית, הארט ופורד הצטיינו עם 14 נק’ כל אחד ופול אבווה שלט בצבע עם תשעה ריבאונדים. האורחת השיגה ניצחון ראשון העונה במפעל השלישי בחשיבותו ביבשת.

נזכיר קצת את הפורמט. בכל בית יש ארבע קבוצות, כאשר כל קבוצה תשחק נגד כל יריבה משחק אחד בבית ומשחק אחד בחוץ. בתום ששת המשחקים הללו, מי שמסיימת במקום הראשון תעלה ישירות אל שמינית הגמר של ה-BCL, ומי שיסיימו במקומות 2 ו-3 בבתים יתמודדו בשלב פליי-אין כדי גם כן לעלות ל-16 האחרונות.

קלעו לבני הרצליה: אונואקו עם 21 נקודות, סטיוארט עם 16 ו-8 ריבאונדים, דאוסון הוסיף 12, פרנסיס 9, לוגאשי והיידגר 4 כ”א, דאגלס 3 ו-ורנאדו עם 2.

קלעו לטרפאני שארק: מאט הארט וג’ורדן פורד קלעו 14 נקודות כ”א, אליבגוביץ’ הוסיף 11, קפאלטי ופטרוצ’לי קלעו 9 כ”א, אלאן 8, אבווה עם 6 וגם 9 ריבאונדים, סאנוגו, רוסאטו וארצ’ידיאקונו הוסיפו 2 כ”א.

רבע ראשון 19:20 לטובת בני הרצליה

חמישיית בני הרצליה: טוני דוגלס, אלייז’ה סטיוארט, שליו לוגאשי, נועה קארטר, צ’ינאנו אונואקו

חמישיית טרפאני שארק: פול אבווה, ג’ורדן פורד, עמאר אליבגוביץ’, טימי אלאן, ג’ון פטרוצ’לי

לאחר שהאורחת קלעה 4 נקודות ללא תגובה ישראלית, אונואקו קלע ראשון, סטיוארט השלים מהלך של ארבע נקודות לאחר שקלע שלשה וקיבל עבירה, והעניק לקבוצה של יהוא אורלנד יתרון ראשון במשחק. האיטלקים חזרו מהר מאוד ליתרון משלשה של פטרוצ’לי. שליו לוגאשי נכנס גם הוא למשחק עם 4 נקודות מהירות, ויחד עם עוד שתי נקודות של אונוואקו הפער של הרצליה התחיל לגדול.

לאחר יציאת אונואקו, האיטלקים השתלטו על הצבע בשני הצדדים, ועם נקודות מהזדמנות שנייה של ג’ורדן פורט ומאט הורט, האורחת צימקה את ההפרש לנקודה אחת בלבד, 19:20 לקבוצה הישראלית בסיום הרבע.

רבע שני 37:42 לטובת טרפאני שארק

למרות החזרה של אונואקו למגרש, טרפאני המשיכה לשלוט מתחת לסלים וגם בקצב המשחק. כבר בפתיחת הרבע האיטלקים עלו ליתרון משלשה של קפאלטי, שהתחילה ריצת 2:10 של האורחים. 15 דקות לתוך המשחק 9 כדורים חוזרים לקבוצה הישראלית, כנגד 19 של יריבתה.

רוב הנקודות שלהחניכים של יהוא אורלנד הגיעו ממהלכים אישיים, 4 נקודות רצופות של אונואקו עצרו את הריצה האיטלקית, ושלשה משוגעת של סטיוארט צמצמו את ההפרש, אבל בהגנה 5 נקודות רצופות על הראש של הסנטר העלו את היתרון ל-7 נקודות דקה לסיום המחצית הראשונה. ושתי נקודות של פרנסיס קבעו את תוצאת המחצית על 37:42 לטרפאני שארק.

רבע שלישי 53:61 לטובת טרפאני שארק

אונואקו נגד טרפאני. בפתיחת המחצית השנייה התלות בסנטר התבהרה, כל התקפה שעברה דרכו הסתיימה בנקודות או בזריקות עונשין, וכל התקפה שלא הסתיימה בלא כלום. מעבר לכך הקבוצה של אורלנד עדיין לא הצליחה לייצר משחק התקפה קבוצתי, כל שחקן ניסה לקחת את המשחק עליו, הרבה זריקות קשות ואיבודי כדור. למזלה גם היריבה לא הרבתה לקלוע והפער נשמר על חד ספרתי.

פורד הצליח להעלות את האורחים ל-10 נקודות יתרון, אבל שלשה של סטיוארט, שלישית במספר, החזירה את הפרש לשבע נקודות. רק לאחר שכבר פיגרו בדו ספרתי הרצליה התחילה לשחק יותר קבוצתי, וצמצמה את הפער ל-6 נקודות חצי דקה לסוף הרבע, קליעת עונשין של פורד קבעה את תוצאת הרבע 53:61 לטרפאני שארק.

רבע רביעי 74:77 לזכות טרפאני שארק

שתי הקבוצות המשיכו לעשות הגנה טובה ברבע המכריע, והרצליה ששיחקה טוב יותר לא הצליחה לקלוע מהעונשין, 13 קליעות מ-21 זריקות, למזלה אונואקו היה בלתי ניתן לעצירה בצבע ושמר על המשחק צמוד. סטיוארט נכנס לטבעת ועם ליי-אפ קל הוריד את ההפרש ל-2 נקודות בלבד.

שם הרצליה התעייפה ונתנה לאיטלקים לעלות ל-8 יתרון, ואז הגיע שון דאוסון שעם 10 נקודות רצופות הוריד את ההפרש לפוזשן אחד בלבד. אבל רכות הגנתית ו-3 עבירות טכניות, כולל אחת של אורלנד מנעו מהמארחת לעלות ליתרון לראשונה מהמחצית הראשונה. בפיגור של שלוש נקודות 6 שניות לסיום הכדור הגיע לדאוסון החם אבל הוא זרק איירבול וכך המשחק הסתיים, 74:77 לזכות האיטלקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */