האם האצטדיון המפורסם בעולם בדרך למכירה?

ממשלת אזור ריו דה ז’ניירו נחושה למכור את אצטדיון המרקנה האגדי, שנחשב לאייקון עולמי ולאחד מסמלי התרבות הברזילאית. עקב חוב של העיר לממשלה המרכזית בגובה 1.89 מיליארד אירו, מחפשות הרשויות בעיר נכסים אותם אפשר למכור, ולהשתמש בכסף שיקבלו עבורם לכיסוי החוב, אותו יש להחזיר עד 2026.

נשיא הוועדה, רודריגו אמורים הסביר בראיון ל’מארקה’: “הממשלה משקיעה הון תועפות בתחזוקת המרקנה, כ-160,000 אירו למשחק”. אמורים העריך כי מכירת האצטדיון והמתחם הסמוך אליו, עשויים להניב יותר מ-320 מיליון אירו. הפרויקט יעלה להצבעה בשבועות הקרובים על ידי האסיפה המחוקקת של אזור ריו דה ז’ניירו.

נושא המכירה לא עבר מתחת לרדאר, והפך לנושא טעון בברזיל. עם היוודע כוונת הממשלה פרץ במדינה זעם רב, בעיקר בקרב אוהדי פלאמנגו ופלומיננסה, שני המועדונים שמארחים את משחקיהם הביתיים באצטדיון המיתולוגי.

אוהדי פלמנגו (רויטרס)

זו לא הפעם הראשונה שמתעוררות ספקולציות סביב מכירת המרקנה. בשנת 2011, אייקה בטיסטה, איש העסקים העשיר ביותר בברזיל, ביקש לרכוש את האצטדיון לפני שתוכנן לארח את גמר המונדיאל ב-2014. למרות שההצעה הזו לא התממשה, היא העלתה לסדר היום את נושא מכירת האצטדיון, שגרם למחלוקות רבות בברזיל בעשור האחרון.

גדולתה של המרקנה קיבלה ביסוס הרבה בזכות ההפסד המפתיע שספגה נבחרת ברזיל בגמר גביע העולם ב-1950, לאחר שנכנעה 2:1 לנבחרת אורוגוואי. למשחק זה, שחנך את המגרש, הגיעו על פי ההערכות כמעט 200,000 אוהדים, במה שנחשב למספר הצופים הגדול ביותר שנרשם במשחק כדורגל אי פעם. כיום, קיבולת האצטדיון ההיסטורי עומדת על כ-78,838 מושבים.